أكثر الصور اللافتة لهذا الأسبوع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما جدوى انعقاد محادثات جنيف دون حضور الجيش السوداني؟
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:03 GMT
31 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:34 GMT
26 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
ملفات ساخنة
سجالات غالانت و نتنياهو ومسؤولية إسرائيل عن تعطيل صفقة تبادل الأسرى
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: ستبقى الحرب الأوكرانية نقطة استنزاف وابتزاز لجميع الأطراف إذا لم تنتقل إلى داخل أمريكا نفسها
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
09:33 GMT
28 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
غزة.. ماذا لو فشلت مفاوضات تبادل الأسرى بين حماس و إسرائيل
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20240816/1091803832.html
أكثر الصور اللافتة لهذا الأسبوع
أكثر الصور اللافتة لهذا الأسبوع
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم. 16.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-16T10:10+0000
2024-08-16T10:10+0000
وسائط متعددة
صور
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/10/1091804002_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_abddd5c39f403603de719330672a240e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/10/1091804002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd9e5b74169f45b5b08b6990a62b8195.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, صور, العالم
фото, صور, العالم

أكثر الصور اللافتة لهذا الأسبوع

10:10 GMT 16.08.2024
تابعنا عبر
جمعت وكالة "سبوتنيك" الصور الأكثر لفتًا للأنظار هذا الأسبوع، والتي رصدتها عدسات الكاميرات خلال الأحداث البارزة في مختلف أنحاء العالم.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

عارضة أزياء تقدم عرضًا ضمن فعالية "تصفيف الشعر" في سينما "بوبيدا" في نوفوسيبيرسك، روسيا.

عارضة أزياء تقدم عرضًا ضمن فعالية &quot;تصفيف الشعر&quot; في سينما &quot;بوبيدا&quot; في نوفوسيبيرسك، روسيا. - سبوتنيك عربي
1/13
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

عارضة أزياء تقدم عرضًا ضمن فعالية "تصفيف الشعر" في سينما "بوبيدا" في نوفوسيبيرسك، روسيا.

© AP Photo / Wilfredo Lee

الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، يصل إلى مكتب المشرف على الانتخابات في بالم بيتش، في ولاية فلوريدا.

الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، يصل إلى مكتب المشرف على الانتخابات في بالم بيتش، في ولاية فلوريدا. - سبوتنيك عربي
2/13
© AP Photo / Wilfredo Lee

الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، يصل إلى مكتب المشرف على الانتخابات في بالم بيتش، في ولاية فلوريدا.

© AP Photo / Andre Penner

صورة من موقع تحطم طائرة البرازيلية، والتي كان على متنها 61 شخصًا، في ولاية ساو باولو، البرازيل.

صورة من موقع تحطم طائرة البرازيلية، والتي كان على متنها 61 شخصًا، في ولاية ساو باولو، البرازيل. - سبوتنيك عربي
3/13
© AP Photo / Andre Penner

صورة من موقع تحطم طائرة البرازيلية، والتي كان على متنها 61 شخصًا، في ولاية ساو باولو، البرازيل.

© AP Photo / Emrah Gurel

صورة لتماثيل قديمة يظهر خلفها هطول الشهب على قمة جبل "نمرود"، جنوب شرقي تركيا.

صورة لتماثيل قديمة يظهر خلفها هطول الشهب على قمة جبل &quot;نمرود&quot;، جنوب شرقي تركيا. - سبوتنيك عربي
4/13
© AP Photo / Emrah Gurel

صورة لتماثيل قديمة يظهر خلفها هطول الشهب على قمة جبل "نمرود"، جنوب شرقي تركيا.

© AP Photo / Alejandro Granadillo

صورة لفيضانات نهر "لابلاتا" بعد مرور العاصفة الإستوائية "إرنستو"، عبر مدينة توا باغا، بورتوريكو.

صورة لفيضانات نهر &quot;لابلاتا&quot; بعد مرور العاصفة الإستوائية &quot;إرنستو&quot;، عبر مدينة توا باغا، بورتوريكو. - سبوتنيك عربي
5/13
© AP Photo / Alejandro Granadillo

صورة لفيضانات نهر "لابلاتا" بعد مرور العاصفة الإستوائية "إرنستو"، عبر مدينة توا باغا، بورتوريكو.

© AP Photo / Aggelos Barai

صورة لمتطوعين أثناء محاولتهم إطفاء حريق في شمال أثينا، بينما يتصدى مئات من رجال الإطفاء لحريق غابات كبير خارج عن السيطرة على أطراف العاصمة اليونانية.

صورة لمتطوعين أثناء محاولتهم إطفاء حريق في شمال أثينا، بينما يتصدى مئات من رجال الإطفاء لحريق غابات كبير خارج عن السيطرة على أطراف العاصمة اليونانية. - سبوتنيك عربي
6/13
© AP Photo / Aggelos Barai

صورة لمتطوعين أثناء محاولتهم إطفاء حريق في شمال أثينا، بينما يتصدى مئات من رجال الإطفاء لحريق غابات كبير خارج عن السيطرة على أطراف العاصمة اليونانية.

© AP Photo / Rafiq Maqbool

صورة لامرأة تسير أمام نقش بارز يصور الـ"زرادشتيين الأوائل" في نافروزا، في مومباي، الهند.

صورة لامرأة تسير أمام نقش بارز يصور الـ&quot;زرادشتيين الأوائل&quot; في نافروزا، في مومباي، الهند. - سبوتنيك عربي
7/13
© AP Photo / Rafiq Maqbool

صورة لامرأة تسير أمام نقش بارز يصور الـ"زرادشتيين الأوائل" في نافروزا، في مومباي، الهند.

© Sputnik . Kirill Zykov

صورة لأحد المشاركين في "سباق الأبطال" في ألابينو، في مقاطعة موسكو، روسيا.

صورة لأحد المشاركين في &quot;سباق الأبطال&quot; في ألابينو، في مقاطعة موسكو، روسيا. - سبوتنيك عربي
8/13
© Sputnik . Kirill Zykov

صورة لأحد المشاركين في "سباق الأبطال" في ألابينو، في مقاطعة موسكو، روسيا.

© AP Photo / Charles Rex Arbogast

فرقة "الملائكة الزرقاء" التابعة للبحرية الأمريكية، خلال عرض جوي ومائي فوق بحيرة ميشيغان، في شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية.

فرقة &quot;الملائكة الزرقاء&quot; التابعة للبحرية الأمريكية، خلال عرض جوي ومائي فوق بحيرة ميشيغان، في شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
9/13
© AP Photo / Charles Rex Arbogast

فرقة "الملائكة الزرقاء" التابعة للبحرية الأمريكية، خلال عرض جوي ومائي فوق بحيرة ميشيغان، في شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية.

© Sputnik . Dmitry Dubov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لسحب كاسحة الجليد النووية الروسية "لينين" من مكان وقوفها في محطة مورمانسك البحرية، لإجراء الإصلاحات المجدولة.

صورة لسحب كاسحة الجليد النووية الروسية &quot;لينين&quot; من مكان وقوفها في محطة مورمانسك البحرية، لإجراء الإصلاحات المجدولة. - سبوتنيك عربي
10/13
© Sputnik . Dmitry Dubov
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لسحب كاسحة الجليد النووية الروسية "لينين" من مكان وقوفها في محطة مورمانسك البحرية، لإجراء الإصلاحات المجدولة.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر الأضواء الشمالية خلف كنيسة "المهد" في قرية غولولوبوفو، في مقاطعة موسكو، بسبب عاصفة مغناطيسية قوية.

صورة تظهر الأضواء الشمالية خلف كنيسة &quot;المهد&quot; في قرية غولولوبوفو، في مقاطعة موسكو، بسبب عاصفة مغناطيسية قوية. - سبوتنيك عربي
11/13
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة تظهر الأضواء الشمالية خلف كنيسة "المهد" في قرية غولولوبوفو، في مقاطعة موسكو، بسبب عاصفة مغناطيسية قوية.

© AP Photo / Anupam Nath

صورة لنساء من شرطة ولاية آسام، يشاركن في عرض خلال احتفالات عيد الاستقلال في غواهاتي، الهند.

صورة لنساء من شرطة ولاية آسام، يشاركن في عرض خلال احتفالات عيد الاستقلال في غواهاتي، الهند. - سبوتنيك عربي
12/13
© AP Photo / Anupam Nath

صورة لنساء من شرطة ولاية آسام، يشاركن في عرض خلال احتفالات عيد الاستقلال في غواهاتي، الهند.

© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصور

صورة للمتسابق، إيليا كلاشينكوف، في المسابقة النهائية لكأس الكرملين في الغطس لمسافة 10 أمتار للرجال.

صورة للمتسابق، إيليا كلاشينكوف، في المسابقة النهائية لكأس الكرملين في الغطس لمسافة 10 أمتار للرجال. - سبوتنيك عربي
13/13
© Sputnik . Alexey Filippov
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة للمتسابق، إيليا كلاشينكوف، في المسابقة النهائية لكأس الكرملين في الغطس لمسافة 10 أمتار للرجال.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تقدم في اليوم الأول من مفاوضات وقف إطلاق النار05:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала