أكثر الصور اللافتة لهذا الأسبوع

عارضة أزياء تقدم عرضًا ضمن فعالية "تصفيف الشعر" في سينما "بوبيدا" في نوفوسيبيرسك، روسيا.
عارضة أزياء تقدم عرضًا ضمن فعالية "تصفيف الشعر" في سينما "بوبيدا" في نوفوسيبيرسك، روسيا.
الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، يصل إلى مكتب المشرف على الانتخابات في بالم بيتش، في ولاية فلوريدا.
الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري، دونالد ترامب، يصل إلى مكتب المشرف على الانتخابات في بالم بيتش، في ولاية فلوريدا.
صورة من موقع تحطم طائرة البرازيلية، والتي كان على متنها 61 شخصًا، في ولاية ساو باولو، البرازيل.
صورة من موقع تحطم طائرة البرازيلية، والتي كان على متنها 61 شخصًا، في ولاية ساو باولو، البرازيل.
صورة لتماثيل قديمة يظهر خلفها هطول الشهب على قمة جبل "نمرود"، جنوب شرقي تركيا.
صورة لتماثيل قديمة يظهر خلفها هطول الشهب على قمة جبل "نمرود"، جنوب شرقي تركيا.
صورة لفيضانات نهر "لابلاتا" بعد مرور العاصفة الإستوائية "إرنستو"، عبر مدينة توا باغا، بورتوريكو.
صورة لفيضانات نهر "لابلاتا" بعد مرور العاصفة الإستوائية "إرنستو"، عبر مدينة توا باغا، بورتوريكو.
صورة لمتطوعين أثناء محاولتهم إطفاء حريق في شمال أثينا، بينما يتصدى مئات من رجال الإطفاء لحريق غابات كبير خارج عن السيطرة على أطراف العاصمة اليونانية.
صورة لمتطوعين أثناء محاولتهم إطفاء حريق في شمال أثينا، بينما يتصدى مئات من رجال الإطفاء لحريق غابات كبير خارج عن السيطرة على أطراف العاصمة اليونانية.
صورة لامرأة تسير أمام نقش بارز يصور الـ"زرادشتيين الأوائل" في نافروزا، في مومباي، الهند.
صورة لامرأة تسير أمام نقش بارز يصور الـ"زرادشتيين الأوائل" في نافروزا، في مومباي، الهند.
صورة لأحد المشاركين في "سباق الأبطال" في ألابينو، في مقاطعة موسكو، روسيا.
صورة لأحد المشاركين في "سباق الأبطال" في ألابينو، في مقاطعة موسكو، روسيا.
فرقة "الملائكة الزرقاء" التابعة للبحرية الأمريكية، خلال عرض جوي ومائي فوق بحيرة ميشيغان، في شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية.
فرقة "الملائكة الزرقاء" التابعة للبحرية الأمريكية، خلال عرض جوي ومائي فوق بحيرة ميشيغان، في شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية.
صورة لسحب كاسحة الجليد النووية الروسية "لينين" من مكان وقوفها في محطة مورمانسك البحرية، لإجراء الإصلاحات المجدولة.
صورة لسحب كاسحة الجليد النووية الروسية "لينين" من مكان وقوفها في محطة مورمانسك البحرية، لإجراء الإصلاحات المجدولة.
صورة تظهر الأضواء الشمالية خلف كنيسة "المهد" في قرية غولولوبوفو، في مقاطعة موسكو، بسبب عاصفة مغناطيسية قوية.
صورة تظهر الأضواء الشمالية خلف كنيسة "المهد" في قرية غولولوبوفو، في مقاطعة موسكو، بسبب عاصفة مغناطيسية قوية.
صورة لنساء من شرطة ولاية آسام، يشاركن في عرض خلال احتفالات عيد الاستقلال في غواهاتي، الهند.
صورة لنساء من شرطة ولاية آسام، يشاركن في عرض خلال احتفالات عيد الاستقلال في غواهاتي، الهند.
صورة للمتسابق، إيليا كلاشينكوف، في المسابقة النهائية لكأس الكرملين في الغطس لمسافة 10 أمتار للرجال.
صورة للمتسابق، إيليا كلاشينكوف، في المسابقة النهائية لكأس الكرملين في الغطس لمسافة 10 أمتار للرجال.