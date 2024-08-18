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الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
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آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
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عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
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كواليس السينما
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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"حزب الله" ينفي مزاعم اغتيال فؤاد شكر وتصفها "بالكاذبة"
"حزب الله" ينفي مزاعم اغتيال فؤاد شكر وتصفها "بالكاذبة"
سبوتنيك عربي
نفت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، بشكل قاطع الرواية المختلقة التي أورتها وسائل إعلام أمريكية، ‌‌‏حول مقتل القائد العسكري فؤاد شكر. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
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وأكدت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، في بيان لها، أن هذه الرواية مليئة بالأكاذيب ولا أساس لها ‏من الصحة على ‌‏الإطلاق، نافية أن يكون الصحفيون الثلاث الذين وضعوا أسماءهم على المقالة ‏المذكورة، التقوا بمسؤولي "حزب الله".وأضاف البيان أن "الرواية الكاذبة من ‏أساسها والمصدر ‌‌‏المنسوب له ليسوا سوى من مخيلة كتابها ولا هدف لها سوى الترويج والدعاية ‏للعدو الصهيوني، وهذا ما ‌‏دأبت عليه الجريدة المذكورة وعدد من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية ‏الذين نشروا هذه الرواية الكاذبة ‌‏دون أي مراجعة أو تدقيق وبنوا عليها مواقفهم في خدمة المشروع ‏الصهيوني".وكانت إسرائيل، قد أعلنت الشهر الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، بعدها بساعات، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240807/غالانت-نصر-الله-يجر-لبنان-لدفع-ثمن-كبير-1091516573.html
https://sarabic.ae/20240807/قائد-الجيش-الإيراني-اغتيالات-إسرائيل-لن-تمر-دون-رد-وستقابل-برد-حاسم-1091494040.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"حزب الله" ينفي مزاعم اغتيال فؤاد شكر وتصفها "بالكاذبة"

13:52 GMT 18.08.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay الآلاف يشيعون القيادي في حزب الله فؤاد شكر
الآلاف يشيعون القيادي في حزب الله فؤاد شكر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
نفت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، بشكل قاطع الرواية المختلقة التي أورتها وسائل إعلام أمريكية، ‌‌‏حول مقتل القائد العسكري فؤاد شكر.
وأكدت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، في بيان لها، أن هذه الرواية مليئة بالأكاذيب ولا أساس لها ‏من الصحة على ‌‏الإطلاق، نافية أن يكون الصحفيون الثلاث الذين وضعوا أسماءهم على المقالة ‏المذكورة، التقوا بمسؤولي "حزب الله".
وأضاف البيان أن "الرواية الكاذبة من ‏أساسها والمصدر ‌‌‏المنسوب له ليسوا سوى من مخيلة كتابها ولا هدف لها سوى الترويج والدعاية ‏للعدو الصهيوني، وهذا ما ‌‏دأبت عليه الجريدة المذكورة وعدد من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية ‏الذين نشروا هذه الرواية الكاذبة ‌‏دون أي مراجعة أو تدقيق وبنوا عليها مواقفهم في خدمة المشروع ‏الصهيوني".
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
غالانت: "نصر الله" يجر لبنان لدفع ثمن كبير
7 أغسطس, 14:36 GMT
وكانت إسرائيل، قد أعلنت الشهر الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.
فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، بعدها بساعات، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبدالرحيم موسوي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
قائد الجيش الإيراني: اغتيالات إسرائيل لن تمر دون رد وستقابل برد حاسم
7 أغسطس, 06:26 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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