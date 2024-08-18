https://sarabic.ae/20240818/حزب-الله-ينفي-مزاعم-اغتيال-فؤاد-شكر-وتصفها-بالكاذبة-1091865254.html
"حزب الله" ينفي مزاعم اغتيال فؤاد شكر وتصفها "بالكاذبة"
"حزب الله" ينفي مزاعم اغتيال فؤاد شكر وتصفها "بالكاذبة"
سبوتنيك عربي
نفت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، بشكل قاطع الرواية المختلقة التي أورتها وسائل إعلام أمريكية، حول مقتل القائد العسكري فؤاد شكر. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T13:52+0000
2024-08-18T13:52+0000
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وأكدت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، في بيان لها، أن هذه الرواية مليئة بالأكاذيب ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق، نافية أن يكون الصحفيون الثلاث الذين وضعوا أسماءهم على المقالة المذكورة، التقوا بمسؤولي "حزب الله".وأضاف البيان أن "الرواية الكاذبة من أساسها والمصدر المنسوب له ليسوا سوى من مخيلة كتابها ولا هدف لها سوى الترويج والدعاية للعدو الصهيوني، وهذا ما دأبت عليه الجريدة المذكورة وعدد من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية الذين نشروا هذه الرواية الكاذبة دون أي مراجعة أو تدقيق وبنوا عليها مواقفهم في خدمة المشروع الصهيوني".وكانت إسرائيل، قد أعلنت الشهر الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، بعدها بساعات، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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https://sarabic.ae/20240807/قائد-الجيش-الإيراني-اغتيالات-إسرائيل-لن-تمر-دون-رد-وستقابل-برد-حاسم-1091494040.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"حزب الله" ينفي مزاعم اغتيال فؤاد شكر وتصفها "بالكاذبة"
نفت العلاقات الإعلامية في "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، بشكل قاطع الرواية المختلقة التي أورتها وسائل إعلام أمريكية، حول مقتل القائد العسكري فؤاد شكر.
وأكدت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، في بيان لها
، أن هذه الرواية مليئة بالأكاذيب ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق، نافية أن يكون الصحفيون الثلاث الذين وضعوا أسماءهم على المقالة المذكورة، التقوا بمسؤولي "حزب الله".
وأضاف البيان أن "الرواية الكاذبة من أساسها والمصدر المنسوب له ليسوا سوى من مخيلة كتابها ولا هدف لها سوى الترويج والدعاية للعدو الصهيوني، وهذا ما دأبت عليه الجريدة المذكورة وعدد من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية الذين نشروا هذه الرواية الكاذبة دون أي مراجعة أو تدقيق وبنوا عليها مواقفهم في خدمة المشروع الصهيوني".
وكانت إسرائيل، قد أعلنت الشهر الماضي، اغتيال القيادي البارز في "حزب الله
"، فؤاد شكر، إثر غارة جوية استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة اللبنانية بيروت.
فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني، بعدها بساعات، مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران
، مشيرًا إلى أن التحقيق في أسباب وملابسات هذا الحادث جارٍ.
وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"
إسماعيل هنية بطهران في عملية نسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله" فؤاد شكر بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين
، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة
، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 39 ألف قتيل وأكثر من 90 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.