https://sarabic.ae/20240820/فئران-تأكل-أذن-وأنف-جنديين-إسرائيليين-1091917094.html

فئران تأكل أذن وأنف جنديين إسرائيليين

فئران تأكل أذن وأنف جنديين إسرائيليين

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة إسرائيلية، بأن جنديين استيقظا مذعورين في معسكر في قاعدة "عميعاد" في الجليل بعد أن عضتهما الفئران في أنفهما وأذنيهما. 20.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-20T09:39+0000

2024-08-20T09:39+0000

2024-08-20T09:39+0000

إسرائيل

العالم

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وقالت الصحيفة: "الفئران عضت الجنديين حتى نزفا في المعسكر شمال إسرائيل، ونقل الجنود إلى مجمع طبي لتلقي العلاج".وبحسب الصحيفة، فإنه تم نقل الجنود إلى مركز صفد الطبي حيث تم تطعيمهم ضد داء الكلب.وأضاف: "الصور التي رأيتها هذا الصباح لجنود وجوههم تنزف، تجعلني أخجل من عجز الجيش عن حماية أغلى ما لدينا".وليست المرة الأولى التي يتعرض لها جيش الاحتلال للهجوم من الحيوانات خلال الحرب، فقبل أسابيع، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جندي في الجيش الإسرائيلي، ضمن قوات الفرقة "252" والتي تسيطر على منطقة نتساريم، تعرضت لهجوم من مجموعة من الكلاب في إحدى المرات التي خرجت فيها خارج الملجأ.وأشارت التقارير إلى أن الجنود اشتكوا من مشاكل صحية خطيرة في "الممر" المأهول على مدار الساعة لأفراد الفرقة 252 العسكريين، حيث لا توجد مراحيض في العديد من الأماكن، لذلك يتغوط الجنود في البؤر الاستيطانية الكبيرة في أكياس أو زجاجات.وبحسب ادعاءات الجنود، فإن هناك مشاكل صحية خطيرة في منطقة "الممر"، وهو ما ينعكس في وجود عدد كبير من الجرذان والكلاب في المنطقة التي تبحث عن الطعام وتتطفل على النقاط الاستيطانية أو مناطق تواجد القوات. ويخشى الجنود من تزايد الأمراض.

https://sarabic.ae/20240808/الكلاب-الضالة-في-قطاع-غزة-ترعب-جنود-الجيش-الإسرائيلي-1091531459.html

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