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https://sarabic.ae/20240820/مليارير-يحتفل-بالنصر-في-يخته-الفاخر-ويبتلعه-البحر-مع-ابنته-وضيوفه-صور-وفيديو--1091920010.html
مليارير يحتفل "بالنصر" في يخته الفاخر ويبتلعه البحر مع ابنته وضيوفه... صور وفيديو
مليارير يحتفل "بالنصر" في يخته الفاخر ويبتلعه البحر مع ابنته وضيوفه... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
غرق يخت قبالة سواحل صقلية في وقت مبكر من يوم الإثنين، عقب عاصفة غريبة وأحوال جوية سيئة. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت السلطات والحماية المدنية الإيطالية إن البريطاني الملياردير مايك لينش وخمسة أشخاص آخرين فقدوا من ضممهم ابنته، بعد غرق يختهم الفاخر خلال عاصفة غريبة قبالة صقلية في وقت مبكر من يوم الإثنين.ودعا لينش أصدقاءه على متن يخته للاحتفال "بالنصر" بعد تبرئته من 15 تهمة احتيال واجهها في الولايات المتحدة.ولا يزال بعض أقرب أصدقائه الذين انضموا إليه في الإبحار في عداد المفقودين، بما في ذلك رئيس مجلس إدارة مورجان ستانلي الدولية، جوناثان بلومر وزوجته.الشخصان الآخران اللذان لم يتم العثور عليهما بعد هما محامي لينش، كريستوفر مورفيلو، وزوجته نادا.وبحسب وسائل الإعلام، فإنه يُفترض الآن أن المفقودين ماتوا، ويُعتقد أن جثثهم لا تزال داخل اليخت الغارق.
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مليارير يحتفل "بالنصر" في يخته الفاخر ويبتلعه البحر مع ابنته وضيوفه... صور وفيديو

10:54 GMT 20.08.2024
© AP Photoيخت اريستوتل اوناسيس
يخت اريستوتل اوناسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
غرق يخت قبالة سواحل صقلية في وقت مبكر من يوم الإثنين، عقب عاصفة غريبة وأحوال جوية سيئة.
وقالت السلطات والحماية المدنية الإيطالية إن البريطاني الملياردير مايك لينش وخمسة أشخاص آخرين فقدوا من ضممهم ابنته، بعد غرق يختهم الفاخر خلال عاصفة غريبة قبالة صقلية في وقت مبكر من يوم الإثنين.

تم إنقاذ 15 شخصا، بما في ذلك زوجة لينش، أنجيلا باكاريس، وجاري البحث عن 6 مفقودين

ودعا لينش أصدقاءه على متن يخته للاحتفال "بالنصر" بعد تبرئته من 15 تهمة احتيال واجهها في الولايات المتحدة.
ولا يزال بعض أقرب أصدقائه الذين انضموا إليه في الإبحار في عداد المفقودين، بما في ذلك رئيس مجلس إدارة مورجان ستانلي الدولية، جوناثان بلومر وزوجته.
الشخصان الآخران اللذان لم يتم العثور عليهما بعد هما محامي لينش، كريستوفر مورفيلو، وزوجته نادا.
وبحسب وسائل الإعلام، فإنه يُفترض الآن أن المفقودين ماتوا، ويُعتقد أن جثثهم لا تزال داخل اليخت الغارق.
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