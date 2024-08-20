مليارير يحتفل "بالنصر" في يخته الفاخر ويبتلعه البحر مع ابنته وضيوفه... صور وفيديو
© AP Photoيخت اريستوتل اوناسيس
© AP Photo
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غرق يخت قبالة سواحل صقلية في وقت مبكر من يوم الإثنين، عقب عاصفة غريبة وأحوال جوية سيئة.
وقالت السلطات والحماية المدنية الإيطالية إن البريطاني الملياردير مايك لينش وخمسة أشخاص آخرين فقدوا من ضممهم ابنته، بعد غرق يختهم الفاخر خلال عاصفة غريبة قبالة صقلية في وقت مبكر من يوم الإثنين.
تم إنقاذ 15 شخصا، بما في ذلك زوجة لينش، أنجيلا باكاريس، وجاري البحث عن 6 مفقودين
ودعا لينش أصدقاءه على متن يخته للاحتفال "بالنصر" بعد تبرئته من 15 تهمة احتيال واجهها في الولايات المتحدة.
🇬🇧🇮🇹 British tech magnate Mike Lynch has gone missing after the superyacht Bayesian sank off the coast of Sicily.— Lord Bebo (@MyLordBebo) August 20, 2024
Morgan Stanley International Chairman Jonathan Bloomer and his wife are among those missing in the yacht crash off the coast of Italy.
The vessel was caught in a… pic.twitter.com/n2A3Wn1LcU
ولا يزال بعض أقرب أصدقائه الذين انضموا إليه في الإبحار في عداد المفقودين، بما في ذلك رئيس مجلس إدارة مورجان ستانلي الدولية، جوناثان بلومر وزوجته.
الشخصان الآخران اللذان لم يتم العثور عليهما بعد هما محامي لينش، كريستوفر مورفيلو، وزوجته نادا.
#Bayesian All'appello manca anche il presidente della Morgan Stanley International, Bloomer, e l'imprenditore delle telecomunicazioni, Lynch. Speleosub al lavoro, ma sono stati ostacolati dalle suppellettili che bloccano i passaggi. Gli aggiornamenti con Emily De Cesare #GR1 pic.twitter.com/H765seDqxM— Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 20, 2024
وبحسب وسائل الإعلام، فإنه يُفترض الآن أن المفقودين ماتوا، ويُعتقد أن جثثهم لا تزال داخل اليخت الغارق.