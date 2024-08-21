https://sarabic.ae/20240821/تحمله-الطائرات-الحربية-صاروخ-روسي-لتدمير-المركبات-العسكرية-والتحصينات-1091960811.html
تحمله الطائرات الحربية.. صاروخ روسي لتدمير المركبات العسكرية والتحصينات
تحمله الطائرات الحربية.. صاروخ روسي لتدمير المركبات العسكرية والتحصينات
سبوتنيك عربي
تنتج روسيا أقوى أنواع القذائف والصواريخ الخارقة للدروع، التي تجمع بين سهولة الاستخدام والقدرة التدميرية العالية، التي تمكّنها من تحويل أقوى المركبات العسكرية... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T11:58+0000
2024-08-21T11:58+0000
2024-08-21T11:58+0000
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ويشمل ذلك قذائف "آر بي جي"، التي تمكن جنديا واحدا من تدمير مدرعة أو دبابة بقيمة ملايين الدولارات، إضافة إلى الصواريخ الخارقة التي يحملها الأفراد أو المركبات.ولأن بعض العمليات البرية تتطلب دعما جويا من الطائرات لمواجهة مدرعات العدو ودباباته وحرمانها من تحقيق تفوق نوعي في ميادين القتال، فإن روسيا تطور أنواعا مختلفة من الصواريخ الخارقة للدروع، التي يمكن استخدامها في مهام الدعم الجوي القريب ومنها صاروخ "إس - 13 أو إف".المواصفات الفنيةويمكن استخدام الصاروخ في جميع الظروف الجوية، إذ يمكنه العمل في درجات حرارة أقل من 60 درجة تحت الصفر حتى 60 درجة مئوية، بحسب موقع "كلاشنيكوف" الروسي، الذي أوضح أن مدى الصاروخ يتراوح بين 1600 متر و3 كيلومترات.ولفت الموقع إلى أن "إس - 13 أو إف"، هو صاروخ غير موجه برأس حربي متشظي تستخدمه الطائرات الحربية ضد أنواع مختلفة من المركبات العسكرية والعتاد العسكري، الذي تستخدمه القوات البرية للعدو.
https://sarabic.ae/20221119/فيخر-1-صاروخ-روسي-موجه-مضاد-للدروع-التفاعلية-1070343735.html
https://sarabic.ae/20231011/متيس-إم---1-نظام-صاروخي-روسي-مضاد-للدبابات-1081911460.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
تحمله الطائرات الحربية.. صاروخ روسي لتدمير المركبات العسكرية والتحصينات
تنتج روسيا أقوى أنواع القذائف والصواريخ الخارقة للدروع، التي تجمع بين سهولة الاستخدام والقدرة التدميرية العالية، التي تمكّنها من تحويل أقوى المركبات العسكرية إلى حطام في لمح البصر.
ويشمل ذلك قذائف "آر بي جي"، التي تمكن جنديا واحدا من تدمير مدرعة أو دبابة بقيمة ملايين الدولارات، إضافة إلى الصواريخ الخارقة
التي يحملها الأفراد أو المركبات.
19 نوفمبر 2022, 20:13 GMT
ولأن بعض العمليات البرية تتطلب دعما جويا من الطائرات لمواجهة مدرعات العدو ودباباته وحرمانها من تحقيق تفوق نوعي في ميادين القتال، فإن روسيا
تطور أنواعا مختلفة من الصواريخ الخارقة للدروع، التي يمكن استخدامها في مهام الدعم الجوي القريب ومنها صاروخ "إس - 13 أو إف".
وزن الرأس الحربي: 6.9 كغ.
11 أكتوبر 2023, 15:46 GMT
ويمكن استخدام الصاروخ في جميع الظروف الجوية، إذ يمكنه العمل في درجات حرارة أقل من 60 درجة تحت الصفر حتى 60 درجة مئوية، بحسب موقع "كلاشنيكوف" الروسي، الذي أوضح أن مدى الصاروخ يتراوح بين 1600 متر و3 كيلومترات.
ولفت الموقع إلى أن "إس - 13 أو إف"، هو صاروخ غير موجه برأس حربي متشظي تستخدمه الطائرات الحربية ضد أنواع مختلفة من المركبات العسكرية والعتاد العسكري، الذي تستخدمه القوات البرية
للعدو.