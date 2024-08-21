تحمله الطائرات الحربية.. صاروخ روسي لتدمير المركبات العسكرية والتحصينات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
08:18 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهدف الحقيقي لإسرائيل هو تهجير الفلسطينيين وليس منع تنامي قدرة حماس
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
On air
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
10:04 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240821/تحمله-الطائرات-الحربية-صاروخ-روسي-لتدمير-المركبات-العسكرية-والتحصينات-1091960811.html
تحمله الطائرات الحربية.. صاروخ روسي لتدمير المركبات العسكرية والتحصينات
تحمله الطائرات الحربية.. صاروخ روسي لتدمير المركبات العسكرية والتحصينات
سبوتنيك عربي
تنتج روسيا أقوى أنواع القذائف والصواريخ الخارقة للدروع، التي تجمع بين سهولة الاستخدام والقدرة التدميرية العالية، التي تمكّنها من تحويل أقوى المركبات العسكرية... 21.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-21T11:58+0000
2024-08-21T11:58+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/15/1091961032_0:0:3274:1842_1920x0_80_0_0_5e158c7a289d86abd7c3e1216a6a79a3.jpg
ويشمل ذلك قذائف "آر بي جي"، التي تمكن جنديا واحدا من تدمير مدرعة أو دبابة بقيمة ملايين الدولارات، إضافة إلى الصواريخ الخارقة التي يحملها الأفراد أو المركبات.ولأن بعض العمليات البرية تتطلب دعما جويا من الطائرات لمواجهة مدرعات العدو ودباباته وحرمانها من تحقيق تفوق نوعي في ميادين القتال، فإن روسيا تطور أنواعا مختلفة من الصواريخ الخارقة للدروع، التي يمكن استخدامها في مهام الدعم الجوي القريب ومنها صاروخ "إس - 13 أو إف".المواصفات الفنيةويمكن استخدام الصاروخ في جميع الظروف الجوية، إذ يمكنه العمل في درجات حرارة أقل من 60 درجة تحت الصفر حتى 60 درجة مئوية، بحسب موقع "كلاشنيكوف" الروسي، الذي أوضح أن مدى الصاروخ يتراوح بين 1600 متر و3 كيلومترات.ولفت الموقع إلى أن "إس - 13 أو إف"، هو صاروخ غير موجه برأس حربي متشظي تستخدمه الطائرات الحربية ضد أنواع مختلفة من المركبات العسكرية والعتاد العسكري، الذي تستخدمه القوات البرية للعدو.
https://sarabic.ae/20221119/فيخر-1-صاروخ-روسي-موجه-مضاد-للدروع-التفاعلية-1070343735.html
https://sarabic.ae/20231011/متيس-إم---1-نظام-صاروخي-روسي-مضاد-للدبابات-1081911460.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/15/1091961032_573:0:3274:2026_1920x0_80_0_0_a8127460316c82eb6741224443cb43b1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

تحمله الطائرات الحربية.. صاروخ روسي لتدمير المركبات العسكرية والتحصينات

11:58 GMT 21.08.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطائرة حربية روسية
طائرة حربية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تنتج روسيا أقوى أنواع القذائف والصواريخ الخارقة للدروع، التي تجمع بين سهولة الاستخدام والقدرة التدميرية العالية، التي تمكّنها من تحويل أقوى المركبات العسكرية إلى حطام في لمح البصر.
ويشمل ذلك قذائف "آر بي جي"، التي تمكن جنديا واحدا من تدمير مدرعة أو دبابة بقيمة ملايين الدولارات، إضافة إلى الصواريخ الخارقة التي يحملها الأفراد أو المركبات.
صاروخ روسي موجه مضاد للدروع التفاعلية طراز فيخر - 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
"فيخر-1"... صاروخ روسي موجه مضاد للدروع التفاعلية
19 نوفمبر 2022, 20:13 GMT
ولأن بعض العمليات البرية تتطلب دعما جويا من الطائرات لمواجهة مدرعات العدو ودباباته وحرمانها من تحقيق تفوق نوعي في ميادين القتال، فإن روسيا تطور أنواعا مختلفة من الصواريخ الخارقة للدروع، التي يمكن استخدامها في مهام الدعم الجوي القريب ومنها صاروخ "إس - 13 أو إف".

المواصفات الفنية

عيار الصاروخ: 122 ملم.
الطول: 289 سم.
الوزن: 69 كغ.
وزن الرأس الحربي: 6.9 كغ.
نظام متيس إم - 1 الصاروخي الروسي المضاد للدبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2023
"متيس إم - 1"... نظام صاروخي روسي مضاد للدبابات
11 أكتوبر 2023, 15:46 GMT
ويمكن استخدام الصاروخ في جميع الظروف الجوية، إذ يمكنه العمل في درجات حرارة أقل من 60 درجة تحت الصفر حتى 60 درجة مئوية، بحسب موقع "كلاشنيكوف" الروسي، الذي أوضح أن مدى الصاروخ يتراوح بين 1600 متر و3 كيلومترات.
ولفت الموقع إلى أن "إس - 13 أو إف"، هو صاروخ غير موجه برأس حربي متشظي تستخدمه الطائرات الحربية ضد أنواع مختلفة من المركبات العسكرية والعتاد العسكري، الذي تستخدمه القوات البرية للعدو.
© Sputnik"آر بي جي - 27"... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
آر بي جي - 27... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
"آر بي جي - 27"... قاذف صاروخي روسي مضاد للدبابات بقدرات خارقة
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مفاوضات وقف إطلاق النار "على وشك الانهيار"13:05 GMTمي-28إن - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала