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الخطوط الجوية الأمريكية تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى إسرائيل

الخطوط الجوية الأمريكية تمدد تعليق الرحلات الجوية إلى إسرائيل

سبوتنيك عربي

قررت الخطوط الجوية الأمريكية "أميركان إيرلاينز"، أمس الأربعاء، تمديد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل، حتى أواخر مارس/ آذار المقبل. 22.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-22T08:28+0000

2024-08-22T08:28+0000

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ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن متحدث باسم الشركة، بيانا قال فيه إن "العملاء الذين لديهم تذاكر لرحلات إلى تل أبيب، يمكنهم إعادة الحجز دون أي رسوم إضافية أو إلغاء رحلتهم والحصول على قيمة التذكرة".وأضاف بيان الخطوط الجوية الأمريكية أنه "تقرر تعليق الرحلات إلى مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، حتى 29 مارس المقبل، كما عمدت الشركة إلى تحديث تحذير السفر على موقعها الإلكتروني، خلال عطلة نهاية الأسبوع".وشدد البيان على "اعتزام الشركة العمل بشكل وثيق مع شركات الطيران الشريكة لمساعدة العملاء المسافرين بين إسرائيل والمدن الأوروبية، التي تقدم خدماتها إلى الولايات المتحدة".يشار إلى أن شركات طيران عالمية كانت قد اضطرت إلى تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط أو تجنب بعض المجالات الجوية غير الآمنة، نتيجة الخوف من اتساع نطاق الصراع في المنطقة.وألغت طيران "إيجين" الناقل الوطني اليوناني، جميع رحلاته من وإلى بيروت وعمّان وتل أبيب حتى 19 أغسطس/ آب الجاري، كما علّقت الخطوط الجوية الجزائرية، رحلاتها من وإلى لبنان، مؤقتا حتى إشعار آخر، كما ألغت طيران "إير بالتيك" مملوك لحكومة لاتفيا، جميع رحلاته الجوية من وإلى تل أبيب، حتى 25 أغسطس الجاري.في السياق ذاته، علّقت "إير إنديا" شركة الطيران الهندية، رحلاتها من وإلى تل أبيب، حتى إشعار آخر، فيما استأنفت مجموعة "إير فرانس" رحلاتها الجوية بين باريس وبيروت، يوم 15 أغسطس الجاري، بعد أن علّقتها لأسبوعين، في حين ألغت الطيران الهولندي الهولندية "كيه.إل.إم" جميع رحلاته من وإلى تل أبيب، حتى 26 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.وتتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع مع توعّد إيران وحلفائها بالرد على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بطهران، في عملية نُسبت لإسرائيل، واغتيال القيادي البارز في "حزب الله"، فؤاد شكر، بضربة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، مع تعزيز الولايات المتحدة الأمريكية لوجودها العسكري في المنطقة.

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