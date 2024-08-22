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واشنطن تفتش منازل الأمريكيين المتعاونين مع الإعلام الروسي... موسكو: أين إدانة المنظمات الدولية؟
واشنطن تفتش منازل الأمريكيين المتعاونين مع الإعلام الروسي... موسكو: أين إدانة المنظمات الدولية؟
سبوتنيك عربي
علّقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تقارير أمريكية كشفت عن استعداد السلطات الأمريكية للقيام بعمليات تفتيش وشيكة لمنازل مواطنين أمريكيين... 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T09:39+0000
2024-08-22T09:39+0000
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وقالت زاخاروفا على "تلغرام": "ما هو رأي منظمة "مراسلون بلا حدود" والمديرة العامة لليونسكو السيدة أودري أزولاي، ومفوضي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشأن هذا الأمر؟ آمل ألا يظلوا صامتين".وأضافت زاخاروفا ساخرة: "هل نسيت أحدا؟ بالضبط، نحتاج أيضًا إلى تغريدة من ماكفول (مايك عضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي) حول الهجوم على الليبرالية في الولايات المتحدة وبيانات صحفية من السفارات الأمريكية حول العالم تهدد بفرض عقوبات على بايدن".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصادر، أن السلطات الأمريكية بدأت تحقيقًا واسع النطاق ضد مواطنيها، بزعم التعاون مع وسائل الإعلام الروسية، وتستعد لعمليات بحث جديدة وتوجيه اتهامات جنائية.في الوقت نفسه، خرج ريتر، الذي نقلت الوسائل الإعلامية كلماته، بعد عملية التفتيش، وقال إن مذكرة التفتيش "تتعلق على ما يبدو بمخاوف الحكومة الأمريكية من انتهاكات القانون الخاص بتسجيل العملاء الأجانب".
https://sarabic.ae/20240808/مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-الأمريكي-يقتحم-منزل-سكوت-ريتر-فيديو-1091529860.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

واشنطن تفتش منازل الأمريكيين المتعاونين مع الإعلام الروسي... موسكو: أين إدانة المنظمات الدولية؟

09:39 GMT 22.08.2024
© Sputnik . Aleksey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورعلم روسيا في الكرملين
علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
© Sputnik . Aleksey Kudenko
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علّقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تقارير أمريكية كشفت عن استعداد السلطات الأمريكية للقيام بعمليات تفتيش وشيكة لمنازل مواطنين أمريكيين يتعاونون مع وسائل الإعلام الروسية.
وقالت زاخاروفا على "تلغرام": "ما هو رأي منظمة "مراسلون بلا حدود" والمديرة العامة لليونسكو السيدة أودري أزولاي، ومفوضي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بشأن هذا الأمر؟ آمل ألا يظلوا صامتين".

وأضافت: "أنا متأكدة من أن هذه الحقيقة المخزية سيتم تسجيلها في تقرير وزارة الخارجية (الأمريكية) حول تدهور الوضع الإنساني. ننتظر توبيخًا غاضبًا للسلطات الأمريكية بسبب تراجعها عن الديمقراطية من قبل السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير".

وأضافت زاخاروفا ساخرة: "هل نسيت أحدا؟ بالضبط، نحتاج أيضًا إلى تغريدة من ماكفول (مايك عضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي) حول الهجوم على الليبرالية في الولايات المتحدة وبيانات صحفية من السفارات الأمريكية حول العالم تهدد بفرض عقوبات على بايدن".
ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يقتحم منزل سكوت ريتر... فيديو
8 أغسطس, 07:24 GMT
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصادر، أن السلطات الأمريكية بدأت تحقيقًا واسع النطاق ضد مواطنيها، بزعم التعاون مع وسائل الإعلام الروسية، وتستعد لعمليات بحث جديدة وتوجيه اتهامات جنائية.

وفي وقت سابق، أعلن ضابط المخابرات الأمريكي السابق سكوت ريتر، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي فتشوا منزله بسبب "مخاوف" السلطات الأمريكية بشأن انتهاكه لقانون "العملاء الأجانب".

في الوقت نفسه، خرج ريتر، الذي نقلت الوسائل الإعلامية كلماته، بعد عملية التفتيش، وقال إن مذكرة التفتيش "تتعلق على ما يبدو بمخاوف الحكومة الأمريكية من انتهاكات القانون الخاص بتسجيل العملاء الأجانب".
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