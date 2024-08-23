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البرهان يجري مباحثات مع رئيس المخابرات العامة المصرية
البرهان يجري مباحثات مع رئيس المخابرات العامة المصرية
سبوتنيك عربي
التقى رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، مع رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل. 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T12:18+0000
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وقال مجلس السيادة السوداني في بيان إن اللقاء الذي تم بحضور مدير جهاز المخابرات العامة السوداني الفريق أول محمد إبراهيم مفضل.وخلال اللقاء، ثمن البرهان "دور مصر الرائد في دعم ومساندة أشقائها في السودان في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين".كما أعرب قائد الجيش السوداني عن عميق تقديره وشكره لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 ما أسفر عن نحو 13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
https://sarabic.ae/20240817/البرهان-منفتحون-على-أي-مبادرة-تلتزم-بسيادة-السودان-ومقررات-منبر-جدة-1091846671.html
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مصر, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الأخبار

البرهان يجري مباحثات مع رئيس المخابرات العامة المصرية

12:18 GMT 23.08.2024
© AP Photo / Marwan Aliقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Marwan Ali
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التقى رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، مع رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل.
وقال مجلس السيادة السوداني في بيان إن اللقاء الذي تم بحضور مدير جهاز المخابرات العامة السوداني الفريق أول محمد إبراهيم مفضل.
وأضاف البيان أن اللقاء تناول العلاقات السودانية المصرية والتحديات التي تواجه البلدين الشقيقين.
وخلال اللقاء، ثمن البرهان "دور مصر الرائد في دعم ومساندة أشقائها في السودان في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين".
كما أعرب قائد الجيش السوداني عن عميق تقديره وشكره لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
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من جانبه، أكد رئيس المخابرات المصري حرص بلاده على أمن واستقرار السودان، وتمنى أن تُطوى صفحة الحرب سريعاً لوقف معاناة المواطن السوداني.

وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 ما أسفر عن نحو 13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
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