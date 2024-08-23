البرهان يجري مباحثات مع رئيس المخابرات العامة المصرية
© AP Photo / Marwan Aliقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان
© AP Photo / Marwan Ali
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التقى رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الجمعة، مع رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل.
وقال مجلس السيادة السوداني في بيان إن اللقاء الذي تم بحضور مدير جهاز المخابرات العامة السوداني الفريق أول محمد إبراهيم مفضل.
وأضاف البيان أن اللقاء تناول العلاقات السودانية المصرية والتحديات التي تواجه البلدين الشقيقين.
رئيس مجلس السيادة القائد العام يلتقي رئيس المخابرات المصرية— القوات المسلحة السودانية (@SudaneseAF) August 23, 2024
بورتسودان : 23-8-2024
التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن اليوم ، رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل ، بحضور الفريق اول احمد ابراهيم… pic.twitter.com/4hVjjRiBtw
وخلال اللقاء، ثمن البرهان "دور مصر الرائد في دعم ومساندة أشقائها في السودان في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين".
كما أعرب قائد الجيش السوداني عن عميق تقديره وشكره لجمهورية مصر العربية حكومة وشعبا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
17 أغسطس, 14:34 GMT
من جانبه، أكد رئيس المخابرات المصري حرص بلاده على أمن واستقرار السودان، وتمنى أن تُطوى صفحة الحرب سريعاً لوقف معاناة المواطن السوداني.
وتتواصل المعارك بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 ما أسفر عن نحو 13 ألفا و100 قتيل، فيما بلغ إجمالي النازحين في السودان نحو 7.9 مليون شخص، ونحو 2.1 مليون شخص إلى دول الجوار، بحسب بيانات الأمم المتحدة.