https://sarabic.ae/20240823/الجيش-الروسي-يدمر-تجمعات-عسكرية-أوكرانية-على-إحدى-جزر-نهر-دنيبر-في-خيرسون-1092019316.html
الجيش الروسي يدمر تجمعات عسكرية أوكرانية على إحدى جزر نهر دنيبر في خيرسون
الجيش الروسي يدمر تجمعات عسكرية أوكرانية على إحدى جزر نهر دنيبر في خيرسون
سبوتنيك عربي
أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بأن القوات المسلحة الروسية نجحت باستهداف تجمعات عسكرية أوكرانية كانت متواجدة على إحدى الجزر القريبة من دلتا نهر دنيبر. 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T07:41+0000
2024-08-23T07:41+0000
2024-08-23T07:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء إعلان سالدو خلال منشور على صفحته الخاصة في منصة "تلغرام"، وقال فيه: "دمرت المدفعية الصاروخية التابعة لمجموعة قوات دنيبر تجمعات لمسلحي التشكيلات الأوكرانية على إحدى الجزر في دلتا دنيبر"، مضيفا أنه تم اكتشاف مجموعة العدو من خلال استطلاع جوي عبر طائرة مسيرة.ووفقا لسالدو، ضربت أنظمة الإطلاق الصاروخية المتعددة من طراز "غراد" من مسافة 20 كيلومترا، وذلك بعد إرسال الإحداثيات والبيانات إلى القيادة العسكرية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.تقرير: روسيا تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية وحلف "الناتو" في إنتاج الأسلحة
https://sarabic.ae/20240820/تجمع-قوات-دنيبر-الروسية-تدمر-لواءيين-أوكرانيين-في-مقاطعة-زابوروجيه--1091918729.html
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روسيا
الجيش الروسي يدمر تجمعات عسكرية أوكرانية على إحدى جزر نهر دنيبر في خيرسون
07:41 GMT 23.08.2024 (تم التحديث: 07:42 GMT 23.08.2024)
أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، بأن القوات المسلحة الروسية نجحت باستهداف تجمعات عسكرية أوكرانية كانت متواجدة على إحدى الجزر القريبة من دلتا نهر دنيبر.
وجاء إعلان سالدو خلال منشور على صفحته الخاصة في منصة "تلغرام"، وقال فيه: "دمرت المدفعية الصاروخية التابعة لمجموعة قوات دنيبر تجمعات لمسلحي التشكيلات الأوكرانية على إحدى الجزر في دلتا دنيبر"، مضيفا أنه تم اكتشاف مجموعة العدو من خلال استطلاع جوي عبر طائرة مسيرة.
ووفقا لسالدو، ضربت أنظمة الإطلاق الصاروخية المتعددة من طراز "غراد" من مسافة 20 كيلومترا، وذلك بعد إرسال الإحداثيات والبيانات إلى القيادة العسكرية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.