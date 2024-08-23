جدل في المغرب بسبب إصدار أوراق مالية "بلا أمازيغية" والمركزي متمسك بالعملية

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09:32 GMT
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ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
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بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
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ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
17:34 GMT
29 د
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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14 د
عرب بوينت بودكاست
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08:32 GMT
28 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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28 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
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صدى الحياة
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
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عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في القاهرة بمقترح جديد لمحور صلاح الدين، موسكو: واشنطن تحاول بيع مجلس الأمن "سمكا في البحر" بمبادرات جديدة لغزة
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جدل في المغرب بسبب إصدار أوراق مالية "بلا أمازيغية" والمركزي متمسك بالعملية
جدل في المغرب بسبب إصدار أوراق مالية "بلا أمازيغية" والمركزي متمسك بالعملية
سبوتنيك عربي
أثارت عملية نشر أوراق مالية مغربية "بلا أمازيغية" جدلا كبيرا في المملكة المغربية، في ظل تمسك البنك المركزي في البلاد بتلك العملية. 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T13:06+0000
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وأفادت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الجمعة، بأن "جمعيات مدنية وجمعوية تعمل في مجال اللغة والثقافة الأمازيغيتيْن قد أصدرت تنبيها للبنك المركزي المغربي يقضي بأن الاستمرار في إصدار أوراق نقدية من دون "اللغة الأمازيغية" المتمتعة بوضع اللغة الرسمية منذ أزيد من 13 عاما "لا يواكب ما تم تحقيقه في هذا المجال منذ صدور دستور 2011 ولا يتماشى ومضامين القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة ذاتها".وأوضحت الصحيفة أن تلك الجمعيات المدنية تتمسك بما أسمته بـ"ضرورة تسريع اعتماد اللغة الرسمية سواء على مستوى الأوراق النقدية أو البطائق الوطنية، والقطع مع التعامل باستخفاف مع الموضوع لبعده الديمقراطي والثقافي والدستوري".وجاء تشديد الجمعيات المدنية تعليقا على إصدار بنك المغرب ورقة نقدية من فئة 20 درهما، تزامنا مع الاحتفاء بعيد الشباب، خالية من اللغة الأمازيغية؛ في وقت أكد البنك المركزي المغربي أن هذا الملف يرتبط بـ"مشروع محكم وطويل الأمد يتطلب تسخير قدر كبير من الموارد، مع الالتزام بالدورية الحكومية عبر اعتماد اللغة الأمازيغية على مستوى القطع النقدية التذكارية كنقطة بداية".ولفتت الصحيفة إلى أن "المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ينص على أنه تُكتبُ باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية البياناتُ المضمنة في القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية".ونقلت الصحيفة عن مصدر خاص داخل بنك المغرب أنه "تم إطلاق مشروع السلسلة الجديدة للأوراق البنكية والقطع النقدية قبل اعتماد الدورية الحكومية التي تنص على إدراج اللغة الأمازيغية".
https://sarabic.ae/20220123/المغرب-20-مليون-عملية-بالبطاقات-البنكية-عبر-الإنترنت-بلغت-77-مليار-درهم-1056875161.html
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أخبار المغرب اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار

جدل في المغرب بسبب إصدار أوراق مالية "بلا أمازيغية" والمركزي متمسك بالعملية

13:06 GMT 23.08.2024
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
© flickr.com / Marek Kubica
تابعنا عبر
أثارت عملية نشر أوراق مالية مغربية "بلا أمازيغية" جدلا كبيرا في المملكة المغربية، في ظل تمسك البنك المركزي في البلاد بتلك العملية.
وأفادت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الجمعة، بأن "جمعيات مدنية وجمعوية تعمل في مجال اللغة والثقافة الأمازيغيتيْن قد أصدرت تنبيها للبنك المركزي المغربي يقضي بأن الاستمرار في إصدار أوراق نقدية من دون "اللغة الأمازيغية" المتمتعة بوضع اللغة الرسمية منذ أزيد من 13 عاما "لا يواكب ما تم تحقيقه في هذا المجال منذ صدور دستور 2011 ولا يتماشى ومضامين القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة ذاتها".
إنترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
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23 يناير 2022, 13:47 GMT
وأوضحت الصحيفة أن تلك الجمعيات المدنية تتمسك بما أسمته بـ"ضرورة تسريع اعتماد اللغة الرسمية سواء على مستوى الأوراق النقدية أو البطائق الوطنية، والقطع مع التعامل باستخفاف مع الموضوع لبعده الديمقراطي والثقافي والدستوري".
وجاء تشديد الجمعيات المدنية تعليقا على إصدار بنك المغرب ورقة نقدية من فئة 20 درهما، تزامنا مع الاحتفاء بعيد الشباب، خالية من اللغة الأمازيغية؛ في وقت أكد البنك المركزي المغربي أن هذا الملف يرتبط بـ"مشروع محكم وطويل الأمد يتطلب تسخير قدر كبير من الموارد، مع الالتزام بالدورية الحكومية عبر اعتماد اللغة الأمازيغية على مستوى القطع النقدية التذكارية كنقطة بداية".
ولفتت الصحيفة إلى أن "المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ينص على أنه تُكتبُ باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية البياناتُ المضمنة في القطع والأوراق النقدية والطوابع البريدية وأختام الإدارات العمومية".
ونقلت الصحيفة عن مصدر خاص داخل بنك المغرب أنه "تم إطلاق مشروع السلسلة الجديدة للأوراق البنكية والقطع النقدية قبل اعتماد الدورية الحكومية التي تنص على إدراج اللغة الأمازيغية".
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