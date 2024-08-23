مصر تعلن اكتشاف أول وأكبر مرصد فلكي من القرن السادس قبل الميلاد... صور

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تستطيع فعل شيء فهي تخضع للسياسات الأمريكية
16:04 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:17 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:32 GMT
28 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
10:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في القاهرة بمقترح جديد لمحور صلاح الدين، موسكو: واشنطن تحاول بيع مجلس الأمن "سمكا في البحر" بمبادرات جديدة لغزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240823/مصر-تعلن-اكتشاف-أول-وأكبر-مرصد-فلكي-من-القرن-السادس-قبل-الميلاد-صور-1092032519.html
مصر تعلن اكتشاف أول وأكبر مرصد فلكي من القرن السادس قبل الميلاد... صور
مصر تعلن اكتشاف أول وأكبر مرصد فلكي من القرن السادس قبل الميلاد... صور
سبوتنيك عربي
تمكنت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمعبد بوتو بتل الفراعين بمحافظة كفر الشيخ شمالي البلاد، من الكشف عن أول وأكبر مبنى لمرصد فلكي من القرن السادس قبل الميلاد. 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T12:24+0000
2024-08-23T12:24+0000
مجتمع
منوعات
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/04/1061852588_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_852230049186481ea8ca4c0ba791fc3f.jpg
وذكر موقع "اليوم السابع" إن المرصد المكتشف حديثا مبني من الطوب اللبن وكان يستخدم لرصد وتسجيل الأرصاد الفلكية وحركة الشمس والنجوم بالمعبد الموجود بالمدينة.من جانبه، قال محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، إن هذا الكشف الأثري يؤكد براعة ومهارة المصري القديم فى علوم الفلك منذ أقدم العصور، وكيفية تحديد التقويم الشمسي ومواعيد الشعائر الدينية والرسمية مثل تتويج الملوك والسنة الزراعية.وعثرت البعثة المصرية خلال أعمال الحفائر داخل المرصد على ساعة شمسية حجرية منحدرة معروفة بساعة الظل المنحدرة، حيث تُعتبر من أبرز أدوات قياس الوقت في العصور القديمة.في السياق ذاته، أوضح أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن مبنى المرصد الفلكي المكتشف أكبر مرصد فلكي يتم اكتشافه من القرن السادس قبل الميلاد، حيث يبلغ إجمالي مساحته 850م تقريباً، وقد تم الكشف عنه فى الركن الجنوبى الغربى لمنطقة المعابد، ويتكون تصميمه المعماري من مدخل ناحية الشرق حيث شروق الشمس، وصالة أعمدة وسطى مفتوحة على شكل حرف(L) ويتقدمها جدار ضخم ومرتفع من الطوب اللبن به ميول إلى الداخل.وأضاف المسؤول المصري أن البعثة عثرت كذلك على خمسة غرف من الطوب اللبن والتي يرجح أنها استخدمت لحفظ بعض الأدوات الخاصة بالمبنى، بالإضافة إلى أربعة غرف صغيرة من الطوب اللبن وغرفة حجرية صغيرة تمثل برج المرصد.كشفت البعثة كذلك عن منصة حجرية سجل عليها نقوش تمثل مناظر فلكية فى الغالب لشروق الشمس وغروبها خلال فصول السنة الثلاثة، كما تم العثور أيضا بداخل مبنى المرصد على تمثال من الجرانيت الرمادى من عصر "واح إيب رع" من الأسرة السادسة والعشرين، وغيره من القطع الأثرية.
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/04/1061852588_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_d65ae0859deefcb410ebf0d264a04efc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

مصر تعلن اكتشاف أول وأكبر مرصد فلكي من القرن السادس قبل الميلاد... صور

12:24 GMT 23.08.2024
© Photo / Ministry of Tourism and Antiquitiesكشف أثري جديد في منطقة جبل الهريدي بمحافظة سوهاج المصرية يعود لعصر الملك بطليموس الثالث
كشف أثري جديد في منطقة جبل الهريدي بمحافظة سوهاج المصرية يعود لعصر الملك بطليموس الثالث - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
© Photo / Ministry of Tourism and Antiquities
تابعنا عبر
تمكنت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمعبد بوتو بتل الفراعين بمحافظة كفر الشيخ شمالي البلاد، من الكشف عن أول وأكبر مبنى لمرصد فلكي من القرن السادس قبل الميلاد.
وذكر موقع "اليوم السابع" إن المرصد المكتشف حديثا مبني من الطوب اللبن وكان يستخدم لرصد وتسجيل الأرصاد الفلكية وحركة الشمس والنجوم بالمعبد الموجود بالمدينة.
من جانبه، قال محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، إن هذا الكشف الأثري يؤكد براعة ومهارة المصري القديم فى علوم الفلك منذ أقدم العصور، وكيفية تحديد التقويم الشمسي ومواعيد الشعائر الدينية والرسمية مثل تتويج الملوك والسنة الزراعية.
وعثرت البعثة المصرية خلال أعمال الحفائر داخل المرصد على ساعة شمسية حجرية منحدرة معروفة بساعة الظل المنحدرة، حيث تُعتبر من أبرز أدوات قياس الوقت في العصور القديمة.
في السياق ذاته، أوضح أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن مبنى المرصد الفلكي المكتشف أكبر مرصد فلكي يتم اكتشافه من القرن السادس قبل الميلاد، حيث يبلغ إجمالي مساحته 850م تقريباً، وقد تم الكشف عنه فى الركن الجنوبى الغربى لمنطقة المعابد، ويتكون تصميمه المعماري من مدخل ناحية الشرق حيث شروق الشمس، وصالة أعمدة وسطى مفتوحة على شكل حرف(L) ويتقدمها جدار ضخم ومرتفع من الطوب اللبن به ميول إلى الداخل.
وأضاف المسؤول المصري أن البعثة عثرت كذلك على خمسة غرف من الطوب اللبن والتي يرجح أنها استخدمت لحفظ بعض الأدوات الخاصة بالمبنى، بالإضافة إلى أربعة غرف صغيرة من الطوب اللبن وغرفة حجرية صغيرة تمثل برج المرصد.
كشفت البعثة كذلك عن منصة حجرية سجل عليها نقوش تمثل مناظر فلكية فى الغالب لشروق الشمس وغروبها خلال فصول السنة الثلاثة، كما تم العثور أيضا بداخل مبنى المرصد على تمثال من الجرانيت الرمادى من عصر "واح إيب رع" من الأسرة السادسة والعشرين، وغيره من القطع الأثرية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يقول إن 185 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج13:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала