https://sarabic.ae/20240823/مصر-تعلن-اكتشاف-أول-وأكبر-مرصد-فلكي-من-القرن-السادس-قبل-الميلاد-صور-1092032519.html

مصر تعلن اكتشاف أول وأكبر مرصد فلكي من القرن السادس قبل الميلاد... صور

مصر تعلن اكتشاف أول وأكبر مرصد فلكي من القرن السادس قبل الميلاد... صور

سبوتنيك عربي

تمكنت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمعبد بوتو بتل الفراعين بمحافظة كفر الشيخ شمالي البلاد، من الكشف عن أول وأكبر مبنى لمرصد فلكي من القرن السادس قبل الميلاد. 23.08.2024, سبوتنيك عربي

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وذكر موقع "اليوم السابع" إن المرصد المكتشف حديثا مبني من الطوب اللبن وكان يستخدم لرصد وتسجيل الأرصاد الفلكية وحركة الشمس والنجوم بالمعبد الموجود بالمدينة.من جانبه، قال محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، إن هذا الكشف الأثري يؤكد براعة ومهارة المصري القديم فى علوم الفلك منذ أقدم العصور، وكيفية تحديد التقويم الشمسي ومواعيد الشعائر الدينية والرسمية مثل تتويج الملوك والسنة الزراعية.وعثرت البعثة المصرية خلال أعمال الحفائر داخل المرصد على ساعة شمسية حجرية منحدرة معروفة بساعة الظل المنحدرة، حيث تُعتبر من أبرز أدوات قياس الوقت في العصور القديمة.في السياق ذاته، أوضح أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أن مبنى المرصد الفلكي المكتشف أكبر مرصد فلكي يتم اكتشافه من القرن السادس قبل الميلاد، حيث يبلغ إجمالي مساحته 850م تقريباً، وقد تم الكشف عنه فى الركن الجنوبى الغربى لمنطقة المعابد، ويتكون تصميمه المعماري من مدخل ناحية الشرق حيث شروق الشمس، وصالة أعمدة وسطى مفتوحة على شكل حرف(L) ويتقدمها جدار ضخم ومرتفع من الطوب اللبن به ميول إلى الداخل.وأضاف المسؤول المصري أن البعثة عثرت كذلك على خمسة غرف من الطوب اللبن والتي يرجح أنها استخدمت لحفظ بعض الأدوات الخاصة بالمبنى، بالإضافة إلى أربعة غرف صغيرة من الطوب اللبن وغرفة حجرية صغيرة تمثل برج المرصد.كشفت البعثة كذلك عن منصة حجرية سجل عليها نقوش تمثل مناظر فلكية فى الغالب لشروق الشمس وغروبها خلال فصول السنة الثلاثة، كما تم العثور أيضا بداخل مبنى المرصد على تمثال من الجرانيت الرمادى من عصر "واح إيب رع" من الأسرة السادسة والعشرين، وغيره من القطع الأثرية.

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