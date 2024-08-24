https://sarabic.ae/20240824/مشاهد-لمسيرة-لانتسيت-الروسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-بمقاطعة-كورسك-فيديو--1092068030.html
مشاهد لمسيرة "لانتسيت" الروسية تدمر دبابة أوكرانية في المنطقة الحدودية بمقاطعة كورسك... فيديو
مشاهد لمسيرة "لانتسيت" الروسية تدمر دبابة أوكرانية في المنطقة الحدودية بمقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات توثق استهداف طائرة مسيرة روسية من طراز "لانتسيت" لدبابة أوكرانية حاولت التخفي بين الأشجار في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة... 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T16:25+0000
2024-08-24T16:25+0000
2024-08-24T16:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/17/1092025314_0:42:860:526_1920x0_80_0_0_5a7ad8e2947b15e4d3c72684ff59b56b.png
وتبين المشاهد لحظة استهداف طائرة مسيرة روسية من طراز "لانتسيت" لدبابة أوكرانية حاولت التخفي بين الأشجار في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 360 جنديًا و29 مركبة مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية في كورسك على مدار اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة خسائر العدو في كورسك إلى أكثر من 5500 جندي.وقالت الدفاع، في بيان اليوم السبت، إن "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 360 عسكريًا و29 مركبة مدرعة".وأفاد البيان بأن "الضربات الجوية ونيران المدفعية وعمليات القوات ألحقت أضرارا بتركيزات القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أباناسوفكا وفيشنيفكا وبوركي وكراسنو-أوكتيابرسكي".وأشار البيان إلى "إحباط محاولات الهجوم في اتجاه كوماروفكا وكريميانوي. ونتيجة لذلك، خسر العدو أكثر من 60 شخصًا بين قتيل وجريح. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير دبابة و7 مركبات مدرعة قتالية وسيارتين"، مضيفا أنه "استسلم 10 عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية".وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.خبير أمريكي: الهجوم على مقاطعة كورسك سيذكره التاريخ كعملية محكوم عليها بالفشل
https://sarabic.ae/20240824/إعلام-أوكرانيا-تعمل-على-تعزيز-حماية-دبابات-أبرامز-الأمريكية-لأنها-من-دون-دروع-تحصنها-1092067684.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/17/1092025314_51:0:810:569_1920x0_80_0_0_7b4cc824d536a25b9757a46256a36d8b.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
مشاهد لمسيرة "لانتسيت" الروسية تدمر دبابة أوكرانية في المنطقة الحدودية بمقاطعة كورسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات توثق استهداف طائرة مسيرة روسية من طراز "لانتسيت" لدبابة أوكرانية حاولت التخفي بين الأشجار في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك.
وتبين المشاهد لحظة استهداف طائرة مسيرة روسية من طراز "لانتسيت" لدبابة أوكرانية حاولت التخفي بين الأشجار في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 360 جنديًا و29 مركبة مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية في كورسك على مدار اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة خسائر العدو في كورسك إلى أكثر من 5500 جندي.
وقالت الدفاع، في بيان اليوم السبت، إن "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 360 عسكريًا و29 مركبة مدرعة".
وأضاف البيان: "في المجمل، خلال العمليات العسكرية في اتجاه كورسك، خسر العدو أكثر من 5500 جندي، و71 دبابة، و30 مركبة قتالية للمشاة، و57 ناقلة جنود مدرعة، و372 مركبة قتالية مدرعة".
وأفاد البيان بأن "الضربات الجوية ونيران المدفعية وعمليات القوات ألحقت أضرارا بتركيزات القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أباناسوفكا وفيشنيفكا وبوركي وكراسنو-أوكتيابرسكي".
وأشار البيان إلى "إحباط محاولات الهجوم في اتجاه كوماروفكا وكريميانوي. ونتيجة لذلك، خسر العدو أكثر من 60 شخصًا بين قتيل وجريح. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير دبابة و7 مركبات مدرعة قتالية وسيارتين"، مضيفا أنه "استسلم 10 عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية".
وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية
في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".
وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أن العملية في مقاطعة كورسك، ستكتمل بسحق العدو
ودحره خارج حدود الدولة.
وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.