https://sarabic.ae/20240824/مشاهد-لمسيرة-لانتسيت-الروسية-تدمر-دبابة-أوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-بمقاطعة-كورسك-فيديو--1092068030.html

مشاهد لمسيرة "لانتسيت" الروسية تدمر دبابة أوكرانية في المنطقة الحدودية بمقاطعة كورسك... فيديو

مشاهد لمسيرة "لانتسيت" الروسية تدمر دبابة أوكرانية في المنطقة الحدودية بمقاطعة كورسك... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات توثق استهداف طائرة مسيرة روسية من طراز "لانتسيت" لدبابة أوكرانية حاولت التخفي بين الأشجار في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة... 24.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-24T16:25+0000

2024-08-24T16:25+0000

2024-08-24T16:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وتبين المشاهد لحظة استهداف طائرة مسيرة روسية من طراز "لانتسيت" لدبابة أوكرانية حاولت التخفي بين الأشجار في المنطقة الحدودية المحاذية لمقاطعة كورسك.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 360 جنديًا و29 مركبة مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية في كورسك على مدار اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة خسائر العدو في كورسك إلى أكثر من 5500 جندي.وقالت الدفاع، في بيان اليوم السبت، إن "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 360 عسكريًا و29 مركبة مدرعة".وأفاد البيان بأن "الضربات الجوية ونيران المدفعية وعمليات القوات ألحقت أضرارا بتركيزات القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أباناسوفكا وفيشنيفكا وبوركي وكراسنو-أوكتيابرسكي".وأشار البيان إلى "إحباط محاولات الهجوم في اتجاه كوماروفكا وكريميانوي. ونتيجة لذلك، خسر العدو أكثر من 60 شخصًا بين قتيل وجريح. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير دبابة و7 مركبات مدرعة قتالية وسيارتين"، مضيفا أنه "استسلم 10 عسكريين من القوات المسلحة الأوكرانية".وشنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، هجومًا على الأراضي الروسية في مقاطعة كورسك، في 6 أغسطس/ آب الجاري، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاعتداء الأوكراني بـ"الاستفزازي".وقد تم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية.خبير أمريكي: الهجوم على مقاطعة كورسك سيذكره التاريخ كعملية محكوم عليها بالفشل

https://sarabic.ae/20240824/إعلام-أوكرانيا-تعمل-على-تعزيز-حماية-دبابات-أبرامز-الأمريكية-لأنها-من-دون-دروع-تحصنها-1092067684.html

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