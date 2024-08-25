تحالف المقاومة الفلسطينية: رد "حزب الله" يؤكد استمرار المواجهة مع الكيان مهما كان الثمن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:52 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو تنتظر ردا فوريا وحازما على محاولة كييف الإرهابية ضرب محطة كورسك النووية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
10:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:29 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
اجتماع حاسم بين الوسطاء والوفد الإسرائيلي في القاهرة ووفد من حماس في القاهرة، تصاعد الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240825/تحالف-المقاومة-الفلسطينية-رد-حزب-الله-يؤكد-استمرار-المواجهة-مع-الكيان-مهما-كان-الثمن-1092086873.html
تحالف المقاومة الفلسطينية: رد "حزب الله" يؤكد استمرار المواجهة مع الكيان مهما كان الثمن
تحالف المقاومة الفلسطينية: رد "حزب الله" يؤكد استمرار المواجهة مع الكيان مهما كان الثمن
سبوتنيك عربي
أشادت فصائل تحالف المقاومة اللفلسطينية برد "حزب الله" على إسرائيل عبر استهداف مراكزها الأمنية والعسكرية صباح اليوم. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T13:19+0000
2024-08-25T13:19+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/01/1091332726_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_018ccc04b2899490ef89bdb3216843ae.jpg
وفي بيان وصل إلى "سبوتنيك" نسخة منه، وجهت القيادة المركزية لتحالف قوى المقاومة الفلسطينية، "التحية إلى قيادة المقاومة الإسلامية اللبنانية ومجاهديهم وعلى رأسها سماحة السيد حسن نصر الله"، بحسب ما جاء في البيان.وقال البيان الذي صدر في العاصمة السورية دمشق: "تشيد فصائل تحالف قوى المقاومة الفلسطينية بالرد الحازم لحزب الله على العدو الصهيوني باستهداف مراكز أمنية وعسكرية حساسة في قلب تل أبيب وقصف العشرات من المواقع الأمنية في شمال فلسطين المحتلة بمئات الصواريخ والمسيرات".وأضاف عبد المجيد: "جاء رد حزب الله القوي على اغتيال القائد فؤاد شكر، ليعبر عن تصميم المقاومة على كسر عنجهية هذا العدو المجرم، وليؤكد أن محور المقاومة الموحد مستمر في مواجهته الحازمة للاحتلال مهما كلف من ذلك".واعتبر عبد المجيد أن "الرد النوعي لمجاهدي المقاومة الإسلامية في حزب الله، يؤكد أن خيار المقاومة هو الخيار الأقوى القادر على لجم العدو الصهيوني وكسر غطرسته ووقف جرائمه".وتوجه عبد المجيد بالمباركة قائلا: "نحيي قيادة المقاومة الإسلامية اللبنانية ومجاهديهم، وعلى رأسهم سماحة السيد حسن نصر الله والشعب اللبناني الشقيق وذوي الشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس".
https://sarabic.ae/20240825/قناة-إسرائيلية-الضربة-الاستباقية-منعت-حزب-الله-من-استهداف-مناطق-استراتيجية-في-الداخل-الإسرائيلي-1092086631.html
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/01/1091332726_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_08bdf5c6284a442a2a662c415f36e9ca.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

تحالف المقاومة الفلسطينية: رد "حزب الله" يؤكد استمرار المواجهة مع الكيان مهما كان الثمن

13:19 GMT 25.08.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay الآلاف يشيعون القيادي في حزب الله فؤاد شكر
الآلاف يشيعون القيادي في حزب الله فؤاد شكر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
حصري
أشادت فصائل تحالف المقاومة اللفلسطينية برد "حزب الله" على إسرائيل عبر استهداف مراكزها الأمنية والعسكرية صباح اليوم.
وفي بيان وصل إلى "سبوتنيك" نسخة منه، وجهت القيادة المركزية لتحالف قوى المقاومة الفلسطينية، "التحية إلى قيادة المقاومة الإسلامية اللبنانية ومجاهديهم وعلى رأسها سماحة السيد حسن نصر الله"، بحسب ما جاء في البيان.
وقال البيان الذي صدر في العاصمة السورية دمشق: "تشيد فصائل تحالف قوى المقاومة الفلسطينية بالرد الحازم لحزب الله على العدو الصهيوني باستهداف مراكز أمنية وعسكرية حساسة في قلب تل أبيب وقصف العشرات من المواقع الأمنية في شمال فلسطين المحتلة بمئات الصواريخ والمسيرات".
ونقل البيان عن الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، خالد عبد المجيد، تأكيده أن "حرب الإبادة والعدوان المستمر على شعبنا في غزة، وعلى قوى محور المقاومة وضد الشعوب العربية والإسلامية لا يوقفه إلا مقاومة جادة وحازمة".
مقتل ثلاثة من حزب الله في غارة جوية إسرائيلية واستهدافات متبادلة في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
قناة إسرائيلية: الضربة الاستباقية منعت "حزب الله" من استهداف مناطق استراتيجية في الداخل الإسرائيلي
13:01 GMT
وأضاف عبد المجيد: "جاء رد حزب الله القوي على اغتيال القائد فؤاد شكر، ليعبر عن تصميم المقاومة على كسر عنجهية هذا العدو المجرم، وليؤكد أن محور المقاومة الموحد مستمر في مواجهته الحازمة للاحتلال مهما كلف من ذلك".
وأوضح الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن "هذه المواجهة تؤكد بأن الكيان الصهيوني المجرم في أسوأ أحواله، وأن قوى المقاومة قادرة على هزيمته وعلى كسره وإفشال جميع مخططاته".
واعتبر عبد المجيد أن "الرد النوعي لمجاهدي المقاومة الإسلامية في حزب الله، يؤكد أن خيار المقاومة هو الخيار الأقوى القادر على لجم العدو الصهيوني وكسر غطرسته ووقف جرائمه".
وتوجه عبد المجيد بالمباركة قائلا: "نحيي قيادة المقاومة الإسلامية اللبنانية ومجاهديهم، وعلى رأسهم سماحة السيد حسن نصر الله والشعب اللبناني الشقيق وذوي الشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Ракеты, выпущенные из города Газа в сторону Израиля, 7 октября 2023 г - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... "حزب الله" يهاجم إسرائيل بمئات الصواريخ 12:56 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. وفد إسرائيلي يشارك بمحادثات وقف إطلاق النار12:55 GMTВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала