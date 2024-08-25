https://sarabic.ae/20240825/تحالف-المقاومة-الفلسطينية-رد-حزب-الله-يؤكد-استمرار-المواجهة-مع-الكيان-مهما-كان-الثمن-1092086873.html
تحالف المقاومة الفلسطينية: رد "حزب الله" يؤكد استمرار المواجهة مع الكيان مهما كان الثمن
تحالف المقاومة الفلسطينية: رد "حزب الله" يؤكد استمرار المواجهة مع الكيان مهما كان الثمن
سبوتنيك عربي
أشادت فصائل تحالف المقاومة اللفلسطينية برد "حزب الله" على إسرائيل عبر استهداف مراكزها الأمنية والعسكرية صباح اليوم. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T13:19+0000
2024-08-25T13:19+0000
2024-08-25T13:19+0000
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وفي بيان وصل إلى "سبوتنيك" نسخة منه، وجهت القيادة المركزية لتحالف قوى المقاومة الفلسطينية، "التحية إلى قيادة المقاومة الإسلامية اللبنانية ومجاهديهم وعلى رأسها سماحة السيد حسن نصر الله"، بحسب ما جاء في البيان.وقال البيان الذي صدر في العاصمة السورية دمشق: "تشيد فصائل تحالف قوى المقاومة الفلسطينية بالرد الحازم لحزب الله على العدو الصهيوني باستهداف مراكز أمنية وعسكرية حساسة في قلب تل أبيب وقصف العشرات من المواقع الأمنية في شمال فلسطين المحتلة بمئات الصواريخ والمسيرات".وأضاف عبد المجيد: "جاء رد حزب الله القوي على اغتيال القائد فؤاد شكر، ليعبر عن تصميم المقاومة على كسر عنجهية هذا العدو المجرم، وليؤكد أن محور المقاومة الموحد مستمر في مواجهته الحازمة للاحتلال مهما كلف من ذلك".واعتبر عبد المجيد أن "الرد النوعي لمجاهدي المقاومة الإسلامية في حزب الله، يؤكد أن خيار المقاومة هو الخيار الأقوى القادر على لجم العدو الصهيوني وكسر غطرسته ووقف جرائمه".وتوجه عبد المجيد بالمباركة قائلا: "نحيي قيادة المقاومة الإسلامية اللبنانية ومجاهديهم، وعلى رأسهم سماحة السيد حسن نصر الله والشعب اللبناني الشقيق وذوي الشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس".
https://sarabic.ae/20240825/قناة-إسرائيلية-الضربة-الاستباقية-منعت-حزب-الله-من-استهداف-مناطق-استراتيجية-في-الداخل-الإسرائيلي-1092086631.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
تحالف المقاومة الفلسطينية: رد "حزب الله" يؤكد استمرار المواجهة مع الكيان مهما كان الثمن
حصري
أشادت فصائل تحالف المقاومة اللفلسطينية برد "حزب الله" على إسرائيل عبر استهداف مراكزها الأمنية والعسكرية صباح اليوم.
وفي بيان وصل إلى "سبوتنيك" نسخة منه، وجهت القيادة المركزية لتحالف قوى المقاومة الفلسطينية، "التحية إلى قيادة المقاومة الإسلامية اللبنانية ومجاهديهم وعلى رأسها سماحة السيد حسن نصر الله"، بحسب ما جاء في البيان.
وقال البيان الذي صدر في العاصمة السورية دمشق: "تشيد فصائل تحالف قوى المقاومة الفلسطينية بالرد الحازم لحزب الله على العدو الصهيوني باستهداف مراكز أمنية وعسكرية حساسة في قلب تل أبيب وقصف العشرات من المواقع الأمنية في شمال فلسطين المحتلة بمئات الصواريخ والمسيرات".
ونقل البيان عن الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، خالد عبد المجيد، تأكيده أن "حرب الإبادة والعدوان المستمر على شعبنا في غزة، وعلى قوى محور المقاومة وضد الشعوب العربية والإسلامية لا يوقفه إلا مقاومة جادة وحازمة".
وأضاف عبد المجيد: "جاء رد حزب الله القوي على اغتيال القائد فؤاد شكر، ليعبر عن تصميم المقاومة على كسر عنجهية هذا العدو المجرم، وليؤكد أن محور المقاومة الموحد مستمر في مواجهته الحازمة للاحتلال مهما كلف من ذلك".
وأوضح الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن "هذه المواجهة تؤكد بأن الكيان الصهيوني المجرم في أسوأ أحواله، وأن قوى المقاومة قادرة على هزيمته وعلى كسره وإفشال جميع مخططاته".
واعتبر عبد المجيد أن "الرد النوعي لمجاهدي المقاومة الإسلامية في حزب الله، يؤكد أن خيار المقاومة هو الخيار الأقوى القادر على لجم العدو الصهيوني وكسر غطرسته ووقف جرائمه".
وتوجه عبد المجيد بالمباركة قائلا: "نحيي قيادة المقاومة الإسلامية اللبنانية ومجاهديهم، وعلى رأسهم سماحة السيد حسن نصر الله والشعب اللبناني الشقيق وذوي الشهداء الذين ارتقوا على طريق القدس".