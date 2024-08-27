المرشد الإيراني: الرئيس استشارني في الوزراء ولكني لا أعرف "العديد منهم"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:24 GMT
156 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم العلم الوطني ثلاثي الألوان الأبيض والأزرق والأحمر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجمات الروسية كانت مدروسة وانتقامية ضد القوات الأوكرانية
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتياح لبنان من قبل إسرائيل يعني بداية لحرب إقليمية كبيرة
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا بعد فشل جولة مفاوضات القاهرة حول وقف الحرب في غزة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:18 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
08:35 GMT
25 د
صدى الحياة
وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
11:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
11:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
اتحاد كتاب روسيا يمنح الشاعر الفلسطيني عبدالله عيسى جائزة " الثقافة الإمبراطورية"
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
17:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240827/المرشد-الإيراني-الرئيس-استشارني-في-الوزراء-ولكني-لا-أعرف-العديد-منهم-1092131985.html
المرشد الإيراني: الرئيس استشارني في الوزراء ولكني لا أعرف "العديد منهم"
المرشد الإيراني: الرئيس استشارني في الوزراء ولكني لا أعرف "العديد منهم"
سبوتنيك عربي
أشار المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، في لقائه مع الرئيس مسعود بزشكيان، وأعضاء الحكومة، إلى استشارة الرئيس له في اختيار الوزراء، لافتًا إلى أنه وافق... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T11:42+0000
2024-08-27T11:42+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/05/1048580519_0:13:2453:1393_1920x0_80_0_0_3fe5b60d5934f3094308ef2e3f3f9048.jpg
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال اللقاء الأول لخامنئي مع الحكومة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بعد حصولها على ثقة مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان).وأشاد خامنئي بسرعة تشكيل الحكومة وتعاون مجلس الشورى الإسلامي في منح الثقة الكاملة لأعضائها، وأكد على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الوزراء بعد نيلهم الثقة، واعتبر هذه المسؤوليات "نعمة إلهية يجب أن تُستثمر لخدمة الناس"، كما دعاهم إلى "الاستفادة من الوقت لتحقيق أعمال نافعة للشعب".وخلال حديثه، تطرق خامنئي إلى المعايير التي يجب أن يتحلى بها المسؤولون، مثل معرفة القدرات الداخلية والإيمان بها، لافتًا إلى أهمية استثمار هذه القدرات لتعزيز قوة إيران إقليمياً وعالمياً.وأشار إلى أن "إيران أصبحت قوة إقليمية مؤثرة بسبب تطورها العسكري وعمقها الاستراتيجي".وفي وقت سابق، منح البرلمان الإيراني ثقته لجميع أعضاء حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، المقترحة من 19 وزيرا، أبرزهم عباس عراقجي لحقيبة الخارجية، وعزيز نصير زادة للدفاع.وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد أعلن تنصيب مسعود بزشكيان، رئيسا جديدا لإيران، بعد فوزه بالانتخابات المبكرة التي أجريت في أعقاب مصرع الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، في 19 أيار/ مايو الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين شمالي غربي البلاد.وأدى بزشكيان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى الإيراني بحضور رؤساء ومسؤولين أجانب، ليصبح الرئيس التاسع للجمهورية الإيرانية منذ تأسيسها عام 1979.
https://sarabic.ae/20240731/مسؤولون-إيرانيون-خامنئي-أمر-بتوجيه-ضربة-مباشرة-إلى-إسرائيل-1091300179.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/05/1048580519_43:0:2224:1636_1920x0_80_0_0_146c8120332d92873f981eb7a80bc537.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

المرشد الإيراني: الرئيس استشارني في الوزراء ولكني لا أعرف "العديد منهم"

11:42 GMT 27.08.2024
© AP Photoالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أشار المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، في لقائه مع الرئيس مسعود بزشكيان، وأعضاء الحكومة، إلى استشارة الرئيس له في اختيار الوزراء، لافتًا إلى أنه وافق على بعضهم وأكد على آخرين، لكنه لم يبدِ رأيه في العديد منهم لأنه لا يعرفهم، بحسب قوله.
وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال اللقاء الأول لخامنئي مع الحكومة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بعد حصولها على ثقة مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان).

وخلال اللقاء، شدد خامنئي على "أهمية الاعتماد على خبراء حكماء غير متأثرين بالنسخ الأجنبية"، كما حثّ الحكومة على "زيارة المدن الإيرانية لتعزيز التواصل مع الشعب".

وأشاد خامنئي بسرعة تشكيل الحكومة وتعاون مجلس الشورى الإسلامي في منح الثقة الكاملة لأعضائها، وأكد على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الوزراء بعد نيلهم الثقة، واعتبر هذه المسؤوليات "نعمة إلهية يجب أن تُستثمر لخدمة الناس"، كما دعاهم إلى "الاستفادة من الوقت لتحقيق أعمال نافعة للشعب".
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مع قادة الحرس الثوري - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2024
مسؤولون إيرانيون: خامنئي أمر بتوجيه ضربة مباشرة على إسرائيل
31 يوليو, 20:05 GMT
وخلال حديثه، تطرق خامنئي إلى المعايير التي يجب أن يتحلى بها المسؤولون، مثل معرفة القدرات الداخلية والإيمان بها، لافتًا إلى أهمية استثمار هذه القدرات لتعزيز قوة إيران إقليمياً وعالمياً.
وأشار إلى أن "إيران أصبحت قوة إقليمية مؤثرة بسبب تطورها العسكري وعمقها الاستراتيجي".

كما شدد خامنئي على "أهمية الاعتماد على مشورة الخبراء المخلصين لمصلحة الشعب"، ونصح باختيار "زملاء العمل من الشباب الملتزمين بمبادئ الثورة"، مشيرًا إلى أن "مثل هؤلاء الأشخاص قد أثبتوا جدارتهم في تحقيق تقدم كبير في القطاعات العلمية المختلفة".

وفي وقت سابق، منح البرلمان الإيراني ثقته لجميع أعضاء حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، المقترحة من 19 وزيرا، أبرزهم عباس عراقجي لحقيبة الخارجية، وعزيز نصير زادة للدفاع.
وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد أعلن تنصيب مسعود بزشكيان، رئيسا جديدا لإيران، بعد فوزه بالانتخابات المبكرة التي أجريت في أعقاب مصرع الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، في 19 أيار/ مايو الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين شمالي غربي البلاد.
وأدى بزشكيان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى الإيراني بحضور رؤساء ومسؤولين أجانب، ليصبح الرئيس التاسع للجمهورية الإيرانية منذ تأسيسها عام 1979.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزةأمس, 21:08 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى وجرحى في قصف إسرائيلي على غزةأمس, 12:46 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала