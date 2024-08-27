https://sarabic.ae/20240827/المرشد-الإيراني-الرئيس-استشارني-في-الوزراء-ولكني-لا-أعرف-العديد-منهم-1092131985.html

المرشد الإيراني: الرئيس استشارني في الوزراء ولكني لا أعرف "العديد منهم"

المرشد الإيراني: الرئيس استشارني في الوزراء ولكني لا أعرف "العديد منهم"

سبوتنيك عربي

أشار المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، في لقائه مع الرئيس مسعود بزشكيان، وأعضاء الحكومة، إلى استشارة الرئيس له في اختيار الوزراء، لافتًا إلى أنه وافق... 27.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-27T11:42+0000

2024-08-27T11:42+0000

2024-08-27T11:42+0000

إيران

أخبار إيران

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/05/1048580519_0:13:2453:1393_1920x0_80_0_0_3fe5b60d5934f3094308ef2e3f3f9048.jpg

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، جاء ذلك خلال اللقاء الأول لخامنئي مع الحكومة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بعد حصولها على ثقة مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان).وأشاد خامنئي بسرعة تشكيل الحكومة وتعاون مجلس الشورى الإسلامي في منح الثقة الكاملة لأعضائها، وأكد على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الوزراء بعد نيلهم الثقة، واعتبر هذه المسؤوليات "نعمة إلهية يجب أن تُستثمر لخدمة الناس"، كما دعاهم إلى "الاستفادة من الوقت لتحقيق أعمال نافعة للشعب".وخلال حديثه، تطرق خامنئي إلى المعايير التي يجب أن يتحلى بها المسؤولون، مثل معرفة القدرات الداخلية والإيمان بها، لافتًا إلى أهمية استثمار هذه القدرات لتعزيز قوة إيران إقليمياً وعالمياً.وأشار إلى أن "إيران أصبحت قوة إقليمية مؤثرة بسبب تطورها العسكري وعمقها الاستراتيجي".وفي وقت سابق، منح البرلمان الإيراني ثقته لجميع أعضاء حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، المقترحة من 19 وزيرا، أبرزهم عباس عراقجي لحقيبة الخارجية، وعزيز نصير زادة للدفاع.وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد أعلن تنصيب مسعود بزشكيان، رئيسا جديدا لإيران، بعد فوزه بالانتخابات المبكرة التي أجريت في أعقاب مصرع الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، في 19 أيار/ مايو الماضي، إثر تحطم المروحية التي كانت تقله مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومسؤولين آخرين شمالي غربي البلاد.وأدى بزشكيان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى الإيراني بحضور رؤساء ومسؤولين أجانب، ليصبح الرئيس التاسع للجمهورية الإيرانية منذ تأسيسها عام 1979.

https://sarabic.ae/20240731/مسؤولون-إيرانيون-خامنئي-أمر-بتوجيه-ضربة-مباشرة-إلى-إسرائيل-1091300179.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار