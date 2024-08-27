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القوات الروسية تحرر بلدة أورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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تقرير: خبراء اقتصاديون يحذرون من خطر شديد يهدد الاقتصاد الإسرائيلي
تقرير: خبراء اقتصاديون يحذرون من خطر شديد يهدد الاقتصاد الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
يواجه الاقتصاد الإسرائيلي صدمات كبيرة بسبب الحرب الطويلة، التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة، وأبرز أسبابها تكلفة إعادة البناء وتعويض أسر الضحايا والإنفاق العسكري... 27.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-27T08:30+0000
2024-08-27T08:30+0000
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وأثّر ذلك على قطاع السياحة الذي يوفر وظائف كثيرة، حسبما يقول دانييل يعكوف، مرشد سياحي إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الذي أشار إلى أن "عدم وجود رؤية واضحة بشأن وقت نهاية الحرب يجعل صمود الاقتصاد صعبا".ولفت تقرير نشرته الصحيفة إلى أن "النشاط التجاري في مواني حيفا، التي كانت مركزا رئيسيا للاستيراد والتصدير، قد شهد انخفاضا بنسبة 16 في المئة في الشحن مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، كما أدى التصعيد العسكري إلى تأجيل شركات الطيران الكبرى لرحلاتها إلى إسرائيل، ما زاد من حدة الأزمة".كما أدت الحرب إلى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من "إيه - بلس" إلى "إيه"، وزيادة العجز إلى أكثر من 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ4 في المئة في عام 2023، بحسب التقرير.ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تكلفة الحرب قد تصل إلى 120 مليار دولار، وهو ما يعادل 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.ويرى خبراء اقتصاديون أن الحرب أدت إلى "توقف السياحة وإجبار الشركات الصغيرة على وقف نشاطها وتسببت في بطء في عمليات الشحن ومشاكل أخرى"، بحسب تقرير "تايمز أوف إسرائيل"، أمس الاثنين، الذي أكد أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يمكن أن يصمد في ضوء القتال مع "حماس" وتبعاته.ففي البلدة القديمة بالقدس، أغلقت معظم محلات بيع التحف التذكارية أبوابها، بينما في سوق السلع المستعملة في حيفا، يجاهد التجار لبيع بضائعهم في الشوارع الفارغة، وفي الوقت نفسه، ألغت شركات الطيران رحلاتها، وتعرضت الأعمال التجارية لفشل والفنادق الفاخرة أصبحت نصف فارغة، بحسب التقرير.هذه الصورة تعكس تأثير الحرب المستمرة منذ 11 شهرا مع حركة حماس على الاقتصاد الإسرائيلي، والذي يواجه خطرا شديدا مع عدم وجود علامات على قرب انتهاء الصراع أو تهدئة الوضع.ورغم محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتهدئة المخاوف عبر التأكيد على أن الضرر الاقتصادي مؤقت، فإن الحرب، التي تعد الأكثر دموية وتدميرا في تاريخ النزاع بين إسرائيل و"حماس" ألحقت ضررا بآلاف الشركات الصغيرة وأثرت سلبا على ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد الإسرائيلي.وتشير كرنيت فلوغ، الرئيسة السابقة للبنك المركزي الإسرائيلي، إلى أن الاقتصاد يعيش حالة من عدم اليقين الشديد المرتبط بالوضع الأمني، الذي يثير القلق بشأن مدى استمرار الحرب وشدتها.وتشير إحصائيات إلى أن 46 ألف شركة أغلقت أبوابها منذ بداية حرب غزة، غالبيتها شركات صغيرة، وهو ما دفع خبراء الاقتصاد بالتأكيد على أن أفضل وسيلة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية هي إنهاء الحرب في قطاع غزة.وفي غزة، أدت الحرب إلى نزوح 90 في المئة من السكان وأغلقت جميع البنوك، ما أسفر عن فقدان آلاف الوظائف، ووفقًا لوزارة الصحة في القطاع، فقد لقي أكثر من 42 ألف فلسطيني مصرعهم وأصيب نحو 93 ألفا آخرين، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sarabic.ae/20240822/اقتصاد-إسرائيل-يشهد-أكبر-تباطؤ-بين-دول-منظمة-التعاون-الاقتصادي-والتنمية-مع-استمرار-حرب-غزة-1092003813.html
https://sarabic.ae/20240818/نمو-اقتصاد-إسرائيل-يتراجع-بعد-أكثر-من-10-أشهر-على-الحرب-ضد-حماس-1091864537.html
https://sarabic.ae/20240716/ما-التداعيات-السياسية-والاقتصادية-لتمديد-إسرائيل-الخدمة-الإلزامية-لجنودها؟-1090856240.html
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تقرير: خبراء اقتصاديون يحذرون من خطر شديد يهدد الاقتصاد الإسرائيلي

08:30 GMT 27.08.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenbergإسرائيليون في تل أبيب يحتمون بعد إطلاق تحذيرات من صواريخ أطلقت من قطاع غزة
إسرائيليون في تل أبيب يحتمون بعد إطلاق تحذيرات من صواريخ أطلقت من قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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يواجه الاقتصاد الإسرائيلي صدمات كبيرة بسبب الحرب الطويلة، التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة، وأبرز أسبابها تكلفة إعادة البناء وتعويض أسر الضحايا والإنفاق العسكري الضخم.
وأثّر ذلك على قطاع السياحة الذي يوفر وظائف كثيرة، حسبما يقول دانييل يعكوف، مرشد سياحي إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الذي أشار إلى أن "عدم وجود رؤية واضحة بشأن وقت نهاية الحرب يجعل صمود الاقتصاد صعبا".
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
اقتصاد إسرائيل يشهد أكبر تباطؤ بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مع استمرار حرب غزة
22 أغسطس, 14:07 GMT
ولفت تقرير نشرته الصحيفة إلى أن "النشاط التجاري في مواني حيفا، التي كانت مركزا رئيسيا للاستيراد والتصدير، قد شهد انخفاضا بنسبة 16 في المئة في الشحن مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، كما أدى التصعيد العسكري إلى تأجيل شركات الطيران الكبرى لرحلاتها إلى إسرائيل، ما زاد من حدة الأزمة".
كما أدت الحرب إلى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من "إيه - بلس" إلى "إيه"، وزيادة العجز إلى أكثر من 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ4 في المئة في عام 2023، بحسب التقرير.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تكلفة الحرب قد تصل إلى 120 مليار دولار، وهو ما يعادل 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ويرى خبراء اقتصاديون أن الحرب أدت إلى "توقف السياحة وإجبار الشركات الصغيرة على وقف نشاطها وتسببت في بطء في عمليات الشحن ومشاكل أخرى"، بحسب تقرير "تايمز أوف إسرائيل"، أمس الاثنين، الذي أكد أن الاقتصاد الإسرائيلي لا يمكن أن يصمد في ضوء القتال مع "حماس" وتبعاته.
بورصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
نمو اقتصاد إسرائيل يتراجع بعد أكثر من 10 أشهر على الحرب ضد "حماس"
18 أغسطس, 13:01 GMT
ففي البلدة القديمة بالقدس، أغلقت معظم محلات بيع التحف التذكارية أبوابها، بينما في سوق السلع المستعملة في حيفا، يجاهد التجار لبيع بضائعهم في الشوارع الفارغة، وفي الوقت نفسه، ألغت شركات الطيران رحلاتها، وتعرضت الأعمال التجارية لفشل والفنادق الفاخرة أصبحت نصف فارغة، بحسب التقرير.
هذه الصورة تعكس تأثير الحرب المستمرة منذ 11 شهرا مع حركة حماس على الاقتصاد الإسرائيلي، والذي يواجه خطرا شديدا مع عدم وجود علامات على قرب انتهاء الصراع أو تهدئة الوضع.
ورغم محاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتهدئة المخاوف عبر التأكيد على أن الضرر الاقتصادي مؤقت، فإن الحرب، التي تعد الأكثر دموية وتدميرا في تاريخ النزاع بين إسرائيل و"حماس" ألحقت ضررا بآلاف الشركات الصغيرة وأثرت سلبا على ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد الإسرائيلي.
جنود من الجيش الإسرائيلي، يقومون بدورية حول موقع على طول الحدود الجنوبية لإسرائيل مع قطاع غزة، 13 يونيو/ حزيران 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
ما التداعيات السياسية والاقتصادية لتمديد إسرائيل الخدمة الإلزامية لجنودها؟
16 يوليو, 15:54 GMT
وتشير كرنيت فلوغ، الرئيسة السابقة للبنك المركزي الإسرائيلي، إلى أن الاقتصاد يعيش حالة من عدم اليقين الشديد المرتبط بالوضع الأمني، الذي يثير القلق بشأن مدى استمرار الحرب وشدتها.
وتشير إحصائيات إلى أن 46 ألف شركة أغلقت أبوابها منذ بداية حرب غزة، غالبيتها شركات صغيرة، وهو ما دفع خبراء الاقتصاد بالتأكيد على أن أفضل وسيلة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية هي إنهاء الحرب في قطاع غزة.
وفي غزة، أدت الحرب إلى نزوح 90 في المئة من السكان وأغلقت جميع البنوك، ما أسفر عن فقدان آلاف الوظائف، ووفقًا لوزارة الصحة في القطاع، فقد لقي أكثر من 42 ألف فلسطيني مصرعهم وأصيب نحو 93 ألفا آخرين، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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