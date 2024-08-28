https://sarabic.ae/20240828/خبيرة-أمريكا-ضربت-بالقوانين-الدولية-عرض-الحائط-وانتقلنا-إلى-المواجهة-النووية-1092158269.html
خبيرة: أمريكا ضربت بالقوانين الدولية عرض الحائط وانتقلنا إلى المواجهة النووية
خبيرة: أمريكا ضربت بالقوانين الدولية عرض الحائط وانتقلنا إلى المواجهة النووية
سبوتنيك عربي
أكدت الأكاديمية والباحثة السياسية الدكتورة ثريا الفرا، أن "الولايات المتحدة الامريكية ضربت كل القوانين الدولية بعرض الحائط، نظرا لممارساتها في كل بقاع الأرض". 28.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-28T09:08+0000
2024-08-28T09:08+0000
2024-08-28T09:08+0000
حصري
العالم
تقارير سبوتنيك
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101403/70/1014037094_0:50:1000:613_1920x0_80_0_0_93f3f0f6965c2a81c4e7ded9df438502.jpg
وفي معرض تعليقها على زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إلى محطة كورسك، قالت الفرا: "لو لم يستشعر المسؤول الأممي الخطر الحقيقي من العمليات العسكرية الأوكرانية، بالقرب من محطة كورسك، لما أعلن أنه سيحذر "الرئيس الأوكراني" المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي"، وأضافت: "الغرب يريد من زيلينسكي أن ينفذ كل طلباته".وأشارت إلى أن "الهجوم على كورسك لم يأت من فراغ، إذ أن الغرب يريد تصعيد المواجهة مع روسيا"، مشددة على أن "الولايات المتحدة تقوم بعملية استفزازية بوجه روسيا ثم تقوم بالتكتم عليها، على سبيل المثال، عملية تفجير "نوردستريم"، التي كشفت الصحف الأمريكية عن علم الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية بتفاصيلها، ولكن ألمانيا والنرويج تسترتا على الموضوع، على الرغم من أن روسيا لا تزال تطالب حتى اليوم بالحصول على نتائج التحقيق، وعليه رأينا أن لهجة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كانت مرتفعة جدا خلال حديثه أثناء المؤتمر الصحفي مع نظيره اليمني".ووفقا للفرا، فإنه "اليوم انتقلنا إلى مرحلة المواجهة النووية، إذا وصلت الأمور إلى حائط مسدود ستلجأ روسيا إلى استخدام السلاح النووي، وهي بدأت تلوح بهذه المسألة على اعتبار أن أوكرانيا تجاوزت الخطوط الحمر وتريد ضرب العمق الروسي".وتطرقت الفرا للحديث عن اعتقال مؤسس منصة "تلغرام" بافل دوروف، قائلة: "السلطات الفرنسية أوقفته لأنه رفض الانصياع إلى رغباتها"، مشيرة إلى أنّها "لم توجه له أي اتهامات حتى الساعة، بل تسعى للحصول منه على معلومات ووثائق سرية تتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة"، وتابعت: "الولايات المتحدة تسعى لحصار روسيا على كافة الصعد الإعلامية والاقتصادية والثقافية والسياسية".الخارجية الروسية: موسكو تريد تعبيرا أكثر موضوعية ووضوحا عن موقف الوكالة الدولية للطاقة الذريةأمين مجلس الأمن الروسي: الغرب يزيد من الضغط المعلوماتي على البلاد
https://sarabic.ae/20240827/غروسي-هناك-خطر-وقوع-حادث-نووي-في-مقاطعة-كورسك-1092138500.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101403/70/1014037094_58:0:942:663_1920x0_80_0_0_0a5be8f6fe5939916ff8f257f141f14a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, العالم, تقارير سبوتنيك, روسيا
حصري, العالم, تقارير سبوتنيك, روسيا
خبيرة: أمريكا ضربت بالقوانين الدولية عرض الحائط وانتقلنا إلى المواجهة النووية
أكدت الأكاديمية والباحثة السياسية الدكتورة ثريا الفرا، أن "الولايات المتحدة الامريكية ضربت كل القوانين الدولية بعرض الحائط، نظرا لممارساتها في كل بقاع الأرض".
وفي معرض تعليقها على زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إلى محطة كورسك، قالت الفرا: "لو لم يستشعر المسؤول الأممي الخطر الحقيقي من العمليات العسكرية الأوكرانية، بالقرب من محطة كورسك، لما أعلن أنه سيحذر "الرئيس الأوكراني" المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي"، وأضافت: "الغرب يريد من زيلينسكي أن ينفذ كل طلباته".
وتساءلت الباحثة: "من يتحمل المسؤولية في حال حدوث أي تسرب نووي من محطة كورسك، لا سيما وأن الولايات المتحدة ستكون بمأمن عن الخطر، الذي قد يطال روسيا وأوكرانيا وأوروبا مجتمعةً".
وأشارت إلى أن "الهجوم على كورسك لم يأت من فراغ، إذ أن الغرب يريد تصعيد المواجهة مع روسيا"، مشددة على أن "الولايات المتحدة تقوم بعملية استفزازية بوجه روسيا ثم تقوم بالتكتم عليها، على سبيل المثال، عملية تفجير "نوردستريم"، التي كشفت الصحف الأمريكية عن علم الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية بتفاصيلها، ولكن ألمانيا والنرويج تسترتا على الموضوع، على الرغم من أن روسيا لا تزال تطالب حتى اليوم بالحصول على نتائج التحقيق، وعليه رأينا أن لهجة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، كانت مرتفعة جدا خلال حديثه أثناء المؤتمر الصحفي مع نظيره اليمني".
وتابعت: "الغرب يخطط بدقة في مواجهته لروسيا وذلك باعتراف الصحف الغربية، وهناك مقال كتب بناءً على تصريحات البنتاغون الأميركي يفيد بأن الهجوم على كورسك يهدف إلى دراسة كيفية الهجوم المستقبلي من قبل الإدارة الأميركية والناتو على روسيا".
ووفقا للفرا، فإنه "اليوم انتقلنا إلى مرحلة المواجهة النووية، إذا وصلت الأمور إلى حائط مسدود ستلجأ روسيا إلى استخدام السلاح النووي، وهي بدأت تلوح بهذه المسألة على اعتبار أن أوكرانيا تجاوزت الخطوط الحمر وتريد ضرب العمق الروسي".
وقالت: "الغرب يعيش تخبطًا كبيرًا ويتحرك على جميع الجبهات بحثًا عن مكاسب سياسية سواء عبر الهجوم على المحطات النووية أو اقتحام الأراضي الروسية وقتل المدنيين الأبرياء و زعزعة الأمن الروسي، من دون الأخذ بعين الاعتبار أيّ معايير أخلاقية في المواجهة، لا سيما وأن روسيا تحقق تقدما كبيرا في الميدان والذي يعتبر الحكم النهائي، وكورسك هو مصيدة للأوكران والجميع سيسقط في هذه المصيدة".
وتطرقت الفرا للحديث عن اعتقال مؤسس منصة "تلغرام" بافل دوروف، قائلة: "السلطات الفرنسية أوقفته لأنه رفض الانصياع إلى رغباتها"، مشيرة إلى أنّها "لم توجه له أي اتهامات حتى الساعة، بل تسعى للحصول منه على معلومات ووثائق سرية تتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة"، وتابعت: "الولايات المتحدة تسعى لحصار روسيا على كافة الصعد الإعلامية والاقتصادية والثقافية والسياسية".