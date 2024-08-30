https://sarabic.ae/20240830/القوات-الروسية-تستولي-على-ماكس-برو-أمريكية-الصنع-في-مقاطعة-كورسك-فيديو-1092233595.html
القوات الروسية تستولي على "ماكس برو" أمريكية الصنع في مقاطعة كورسك... فيديو
القوات الروسية تستولي على "ماكس برو" أمريكية الصنع في مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح ممثل عن وكالة إنفاذ القانون الروسية، اليوم الجمعة، بأن وحدات من القوات المسلحة الروسية التابعة لفوج المشاة البحري قامت بالاستيلاء على ناقلة جند أمريكية... 30.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-30T12:17+0000
2024-08-30T12:17+0000
2024-08-30T12:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0e/1091735490_0:11:1111:636_1920x0_80_0_0_f38b37581b789863337e45d98b890282.png
ونشرت وكالة إنفاذ القانون الروسية مقطع فيديو يوثق عملية الاستيلاء على المركبة الأمريكية في مقاطعة كورسك التي استخدمتها القوات الأوكرانية خلال عملياتها العسكرية في المقاطعة.وقد أظهر المقطع المنشور المركبة الأمريكية وإلى جابنها جثة لعسكري أوكراني مقتول بعدما حاول الفرار بعد إيقاف المركبة والتصدي لها. وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري، و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".ضابط أمريكي متقاعد يكشف عن فخ وقعت فيه قوات كييف في مقاطعة كورسكوتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك، وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.
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الأخبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تستولي على "ماكس برو" أمريكية الصنع في مقاطعة كورسك... فيديو
صرح ممثل عن وكالة إنفاذ القانون الروسية، اليوم الجمعة، بأن وحدات من القوات المسلحة الروسية التابعة لفوج المشاة البحري قامت بالاستيلاء على ناقلة جند أمريكية الصنع من طراز "ماكس برو" تابعة للواء 41 الأوكراني في مقاطعة كورسك.
ونشرت وكالة إنفاذ القانون الروسية مقطع فيديو يوثق عملية الاستيلاء على المركبة الأمريكية في مقاطعة كورسك التي استخدمتها القوات الأوكرانية خلال عملياتها العسكرية في المقاطعة.
وقد أظهر المقطع المنشور المركبة الأمريكية وإلى جابنها جثة لعسكري أوكراني مقتول بعدما حاول الفرار بعد إيقاف المركبة والتصدي لها.
وفي 24 أغسطس/ آب الجاري، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه خلال المعارك في اتجاه مقاطعة كورسك الروسية، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 5.5 ألف عسكري،
و71 دبابة، و11 قاذفة "إم إل أر إس".
وتم فرض نظام "عملية مكافحة الإرهاب" في مقاطعة كورسك،
وكذلك في مقاطعتي بيلغورود وبريانسك، وذلك من أجل ضمان أمن المواطنين الروس في هذه المقاطعات ومكافحة خطر الأعمال الإرهابية، التي تنفذها وحدات التخريب والاستطلاع الإرهابية الأوكرانية.