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بسبب العواصف... خروج البارجة التركية التي تمد بورتسودان بالكهرباء عن الخدمة
بسبب العواصف... خروج البارجة التركية التي تمد بورتسودان بالكهرباء عن الخدمة
سبوتنيك عربي
خرجت الباركة التركية التي تمد مدينة بورتسودان السودانية بالكهرباء عن الخدمة بسبب العواصف والأمطار التي تسببت في تلف خط رئيسي، حسبما أعلنت وزارة الطاقة والنفط... 31.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-31T12:14+0000
2024-08-31T12:14+0000
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ونقلت صحيفة "التغيير" السودانية إن البارجة التركية خرجت عن الخدمة بعد موجة من الأمطار الشديدة هطلت مساء الخميس واستمرت حتى فجر اليوم الجمعة بالإضافة للأعاصير القوية.وأفادت الوزارة في بيان لها أن خروج البارجة تزامن مع عطل في رأس كيبل الخط 33 كيلوفولت في محطة بورتسودان التحويلية والذي أدى بدوره لانقطاعات واسعة في أجزاء كبيرة من المدينة، وأكدت أنه بعد عمل متواصل اكتمل العمل في الكابل.وتقدمت شركة الكهرباء بالاعتذار للمواطنين عن العطل ووصفته بالمفاجئ وطمأنتهم بأن العمل مستمر من قبل الفرق الفنية بشركتي النقل والتوزيع والفريق الفني للبارجة التركية لضمان عودتها للخدمة في أسرع وقت ممكن.يذكر انه في يونيو/ حزيران الماضي، اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش السوداني بقصف محطة "بحري" الحرارية للكهرباء في العاصمة الخرطوم، ما تسبب بحرقها.وقالت "الدعم السريع"، في بيان لها، إن "قصف محطة بحري الحرارية للكهرباء، عمل إجرامي يتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والاتفاقيات والأعراف، ويتنافى مع قوانين وأخلاقيات الحرب، ويكشف حالة اليأس والإحباط التي تمر بها مليشيات البرهان وكتائب الحركة الإسلامية بعد الهزائم المتواصلة التي ظلت تتعرض لها في جميع المحاور".وتابعت: "إننا إذ ندين هذه الممارسات الإرهابية الخطيرة؛ ندعو المنظمات الدولية والإقليمية إلى إدانة هذه الجرائم المروعة المرتكبة من قبل كتائب الحركة الإسلامية وعناصرها في القوات المسلحة، التي تهدف إلى تهجير السكان قسراً وحرمانهم من الخدمات الأساسية والضرورية".وختمت بيانها بالقول إنها عازمة على "إنهاء هذه الحرب لمصلحة شعبنا وتحقيق الاستقرار والسلام، وإعادة بناء السودان على أسس جديدة عادلة ترفع الظلم والتهميش عن جميع الشعوب السودانية، وتحقق العدالة والمساواة".
https://sarabic.ae/20240831/توقف-حركة-النقل-البري-بين-مصر-والسودان-1092248073.html
https://sarabic.ae/20240826/السودان-يتعرض-لكارثة-أشبه-بدرنة-الليبية-بانهيار-أحد-سدوده-فيديو-1092102711.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار

بسبب العواصف... خروج البارجة التركية التي تمد بورتسودان بالكهرباء عن الخدمة

12:14 GMT 31.08.2024
© Photo / AHMED ABDELWAHABتدهور الوضع الإنساني في السودان مع اتساع رقعة الحرب
تدهور الوضع الإنساني في السودان مع اتساع رقعة الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
© Photo / AHMED ABDELWAHAB
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خرجت الباركة التركية التي تمد مدينة بورتسودان السودانية بالكهرباء عن الخدمة بسبب العواصف والأمطار التي تسببت في تلف خط رئيسي، حسبما أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية.
ونقلت صحيفة "التغيير" السودانية إن البارجة التركية خرجت عن الخدمة بعد موجة من الأمطار الشديدة هطلت مساء الخميس واستمرت حتى فجر اليوم الجمعة بالإضافة للأعاصير القوية.
وأفادت الوزارة في بيان لها أن خروج البارجة تزامن مع عطل في رأس كيبل الخط 33 كيلوفولت في محطة بورتسودان التحويلية والذي أدى بدوره لانقطاعات واسعة في أجزاء كبيرة من المدينة، وأكدت أنه بعد عمل متواصل اكتمل العمل في الكابل.
سبوتنيك ترصد المأساة الإنسانية في ولاية سنار وسط السودان بعد اشتعال حدة المعارك بين الجيش والدعم السريع - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
توقف حركة النقل البري بين مصر والسودان
05:57 GMT
وتقدمت شركة الكهرباء بالاعتذار للمواطنين عن العطل ووصفته بالمفاجئ وطمأنتهم بأن العمل مستمر من قبل الفرق الفنية بشركتي النقل والتوزيع والفريق الفني للبارجة التركية لضمان عودتها للخدمة في أسرع وقت ممكن.
يذكر انه في يونيو/ حزيران الماضي، اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش السوداني بقصف محطة "بحري" الحرارية للكهرباء في العاصمة الخرطوم، ما تسبب بحرقها.
وقالت "الدعم السريع"، في بيان لها، إن "قصف محطة بحري الحرارية للكهرباء، عمل إجرامي يتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والاتفاقيات والأعراف، ويتنافى مع قوانين وأخلاقيات الحرب، ويكشف حالة اليأس والإحباط التي تمر بها مليشيات البرهان وكتائب الحركة الإسلامية بعد الهزائم المتواصلة التي ظلت تتعرض لها في جميع المحاور".
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26 أغسطس, 11:01 GMT
وتابعت: "إننا إذ ندين هذه الممارسات الإرهابية الخطيرة؛ ندعو المنظمات الدولية والإقليمية إلى إدانة هذه الجرائم المروعة المرتكبة من قبل كتائب الحركة الإسلامية وعناصرها في القوات المسلحة، التي تهدف إلى تهجير السكان قسراً وحرمانهم من الخدمات الأساسية والضرورية".
وختمت بيانها بالقول إنها عازمة على "إنهاء هذه الحرب لمصلحة شعبنا وتحقيق الاستقرار والسلام، وإعادة بناء السودان على أسس جديدة عادلة ترفع الظلم والتهميش عن جميع الشعوب السودانية، وتحقق العدالة والمساواة".
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