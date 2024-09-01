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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240901/إعلام-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تواجه-تطويقا-في-مدينتين-1092277077.html
إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية تواجه تطويقا في مدينتين
إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية تواجه تطويقا في مدينتين
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة بريطانية، بأن نجاحات الجيش الروسي في اتجاه كراسنوارميسك تخلق تهديدًا بالتطويق لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في دزيرجينسك وكوراخوفو. 01.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-01T12:18+0000
2024-09-01T12:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "هذه المناورات تهدد بتطويق أجزاء كبيرة من الجبهة الأوكرانية إلى الشمال (من كراسنوارميسك)، في توريتسك، وإلى الجنوب، في كوراخوفو".وقال قائد وحدة الاستطلاع الجوي الأوكرانية التي تقاتل في المنطقة للصحيفة هذا الأسبوع: "لم أر مثل هذه السرعة من قبل (في تقدم روسي. إنها عملية سريعة للغاية. ومشكلتنا هي نفسها: ليس لدينا مشاة، وليس لدينا ما يكفي من المدفعية أو القذائف. وليس لدينا ما يكفي من الطائرات دون طيار".وبحسب صحيفة "التلغراف" البريطانية، فإن "الجنرال سيرسكي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، اعترف هذا الأسبوع بأن الروس لم يبتلعوا الطُعم".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، تحرير قرية نوفوجيلنوي الواقعة في اتجاه كراسنوارميسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأشارت أيضًا إلى تحرير بلدة كونستانتينوفكا. وهذا سيجعل من الممكن قطع الطريق المؤدي إلى أوغليدار، الذي يتم من خلاله إمداد مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية الموجودة هناك، وكذلك تطويق العدو وتطويق المدينة.
https://sarabic.ae/20240901/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-بتيتشي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1092271799.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية تواجه تطويقا في مدينتين

12:18 GMT 01.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفادت صحيفة بريطانية، بأن نجاحات الجيش الروسي في اتجاه كراسنوارميسك تخلق تهديدًا بالتطويق لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية في دزيرجينسك وكوراخوفو.
وقالت الصحيفة: "هذه المناورات تهدد بتطويق أجزاء كبيرة من الجبهة الأوكرانية إلى الشمال (من كراسنوارميسك)، في توريتسك، وإلى الجنوب، في كوراخوفو".

وأشارت إلى أن الاستيلاء على كراسنوارميسك سيسمح للجيش الروسي بتحرير جزء كبير من جمهورية دونيتسك الشعبية في المستقبل والضرب في اتجاه دنيبروبيتروفسك.

وقال قائد وحدة الاستطلاع الجوي الأوكرانية التي تقاتل في المنطقة للصحيفة هذا الأسبوع: "لم أر مثل هذه السرعة من قبل (في تقدم روسي. إنها عملية سريعة للغاية. ومشكلتنا هي نفسها: ليس لدينا مشاة، وليس لدينا ما يكفي من المدفعية أو القذائف. وليس لدينا ما يكفي من الطائرات دون طيار".

وقالت الصحيفة: "يبدو أن هذا الوضع اليائس هو نتيجة مباشرة لغزو أوكرانيا لكورسك في أوائل أغسطس/ آب. كانت هذه العملية، التي خطط لها الجنرال ألكساندر سيرسكي وأعطاها الضوء الأخضر من قبل زيلينسكي، تهدف إلى إبعاد القوات الروسية عن هذه الجبهة".

طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدتي بتيتشي وفييمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:06 GMT
وبحسب صحيفة "التلغراف" البريطانية، فإن "الجنرال سيرسكي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، اعترف هذا الأسبوع بأن الروس لم يبتلعوا الطُعم".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، تحرير قرية نوفوجيلنوي الواقعة في اتجاه كراسنوارميسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأشارت أيضًا إلى تحرير بلدة كونستانتينوفكا. وهذا سيجعل من الممكن قطع الطريق المؤدي إلى أوغليدار، الذي يتم من خلاله إمداد مجموعة القوات المسلحة الأوكرانية الموجودة هناك، وكذلك تطويق العدو وتطويق المدينة.
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