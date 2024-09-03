القبض على فنان "يرسم بدماء البشر" انتشرت أعماله الغريبة حول العالم... صور

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
14 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
08:32 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
أزمة منتصف العمر لدى نجم قريب تضيء مستقبل شمسنا
09:43 GMT
9 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بيوم المعرفة في الأول من سبتمبر من كل عام
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
12:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا مستعدة للإنسحاب العسكري من سوريا
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل ينجح إضراب اتحاد العمال في الضغط على نتانياهو لقبول صفقة الأسرى
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: اغتيال البيدجا بداية للصراعات وتصفية الحسابات في ليبيا
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
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29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
08:33 GMT
27 د
On air
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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https://sarabic.ae/20240903/القبض-على-فنان-يرسم-بدماء-البشر-انتشرت-أعماله-الغريبة-حول-العالم-صور---1092350421.html
القبض على فنان "يرسم بدماء البشر" انتشرت أعماله الغريبة حول العالم... صور
القبض على فنان "يرسم بدماء البشر" انتشرت أعماله الغريبة حول العالم... صور
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة الأمريكية إلقاء القبض على أحد الفنانين المثيرين للجدل في ولاية نيويورك، والذي يُعرف عنه رسم لوحات غريبة بواسطة "الدماء البشرية". 03.09.2024, سبوتنيك عربي
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وأكدت وسائل إعلام أمريكية عدة إلقاء القبض على الفنان ذي السمعة السيئة، بعد العثور على أسلحة غير مرخصة وكميات كبيرة من المخدرات بحوزته.وأشارت الوسائل إلى أن القصة كانت قد بدأت عندما تم استدعاء الإسعاف إلى منزل واقع في شارع "وود بتوتنفيل"، والإبلاغ عن وجود شخص فاقد للوعي.واستُدعيت الشرطة إلى مكان الحادث بعد رصد رجال الإسعاف أسلحة نارية في غرفة نومه، الأمر الذي ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي.وتعرض لوحات الفنان المثير للجدل، في المعارض والمتاحف في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وبعضها جال العالم، التي رسمت بالكامل من الدماء البشرية، التي يزعم أنها "لوحات أحادية اللون تتناول الحياة والموت والحالة الإنسانية".
https://sarabic.ae/20240903/جسر-مغمور-في-قاع-البحر-الأبيض-المتوسط-اكتشاف-أثري-مختبئ-داخل-كهف--1092341246.html
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منوعات

القبض على فنان "يرسم بدماء البشر" انتشرت أعماله الغريبة حول العالم... صور

12:10 GMT 03.09.2024
© Photo / unsplash/Bernard Hermantيدان ملطختان بالألوان
يدان ملطختان بالألوان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
© Photo / unsplash/Bernard Hermant
تابعنا عبر
أعلنت الشرطة الأمريكية إلقاء القبض على أحد الفنانين المثيرين للجدل في ولاية نيويورك، والذي يُعرف عنه رسم لوحات غريبة بواسطة "الدماء البشرية".
وأكدت وسائل إعلام أمريكية عدة إلقاء القبض على الفنان ذي السمعة السيئة، بعد العثور على أسلحة غير مرخصة وكميات كبيرة من المخدرات بحوزته.
وأشارت الوسائل إلى أن القصة كانت قد بدأت عندما تم استدعاء الإسعاف إلى منزل واقع في شارع "وود بتوتنفيل"، والإبلاغ عن وجود شخص فاقد للوعي.
البحر الأبيض المتوسط - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2024
مجتمع
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09:29 GMT

واكتشفت الشرطة بعد ذلك أن الرجل هو فنان الوشم المعروف نسينت كاستيجليا، 42 عاما، الذي يمتلك عددا من الصفحات المتابعة من الآلاف على وسائل التواصل الاجتماعي.

واستُدعيت الشرطة إلى مكان الحادث بعد رصد رجال الإسعاف أسلحة نارية في غرفة نومه، الأمر الذي ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب الشرطة، عثر الضباط على على مسدس "سميث آند ويسون إي زد" عيار 380، فيه رصاصة واحدة في المخزن وعدد من الطلقات على سريره، ما استدعى تنفيذ مذكرة تفتيش لمنزله في اليوم التالي، حيث عثر على بنادق ومخازن ومسدسات وغيرها، لتوجه إليه السلطات تهمة حيازة سلاح وذخيرة بشكل غير قانوني، وتم احتجازه في جزيرة رايكرز بكفالة قدرها 100 ألف دولار أميركي نقدا، ليحاكم لاحقا.

وتعرض لوحات الفنان المثير للجدل، في المعارض والمتاحف في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وبعضها جال العالم، التي رسمت بالكامل من الدماء البشرية، التي يزعم أنها "لوحات أحادية اللون تتناول الحياة والموت والحالة الإنسانية".
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