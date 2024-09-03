https://sarabic.ae/20240903/القبض-على-فنان-يرسم-بدماء-البشر-انتشرت-أعماله-الغريبة-حول-العالم-صور---1092350421.html
القبض على فنان "يرسم بدماء البشر" انتشرت أعماله الغريبة حول العالم... صور
القبض على فنان "يرسم بدماء البشر" انتشرت أعماله الغريبة حول العالم... صور
سبوتنيك عربي
أعلنت الشرطة الأمريكية إلقاء القبض على أحد الفنانين المثيرين للجدل في ولاية نيويورك، والذي يُعرف عنه رسم لوحات غريبة بواسطة "الدماء البشرية". 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T12:10+0000
2024-09-03T12:10+0000
2024-09-03T12:10+0000
مجتمع
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وأكدت وسائل إعلام أمريكية عدة إلقاء القبض على الفنان ذي السمعة السيئة، بعد العثور على أسلحة غير مرخصة وكميات كبيرة من المخدرات بحوزته.وأشارت الوسائل إلى أن القصة كانت قد بدأت عندما تم استدعاء الإسعاف إلى منزل واقع في شارع "وود بتوتنفيل"، والإبلاغ عن وجود شخص فاقد للوعي.واستُدعيت الشرطة إلى مكان الحادث بعد رصد رجال الإسعاف أسلحة نارية في غرفة نومه، الأمر الذي ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي.وتعرض لوحات الفنان المثير للجدل، في المعارض والمتاحف في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وبعضها جال العالم، التي رسمت بالكامل من الدماء البشرية، التي يزعم أنها "لوحات أحادية اللون تتناول الحياة والموت والحالة الإنسانية".
https://sarabic.ae/20240903/جسر-مغمور-في-قاع-البحر-الأبيض-المتوسط-اكتشاف-أثري-مختبئ-داخل-كهف--1092341246.html
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منوعات
القبض على فنان "يرسم بدماء البشر" انتشرت أعماله الغريبة حول العالم... صور
أعلنت الشرطة الأمريكية إلقاء القبض على أحد الفنانين المثيرين للجدل في ولاية نيويورك، والذي يُعرف عنه رسم لوحات غريبة بواسطة "الدماء البشرية".
وأكدت وسائل إعلام أمريكية عدة إلقاء القبض على الفنان ذي السمعة السيئة، بعد العثور على أسلحة غير مرخصة وكميات كبيرة من المخدرات بحوزته.
وأشارت الوسائل إلى أن القصة كانت قد بدأت عندما تم استدعاء الإسعاف إلى منزل واقع في شارع "وود بتوتنفيل"، والإبلاغ عن وجود شخص فاقد للوعي.
واكتشفت الشرطة بعد ذلك أن الرجل هو فنان الوشم المعروف نسينت كاستيجليا، 42 عاما، الذي يمتلك عددا من الصفحات المتابعة من الآلاف على وسائل التواصل الاجتماعي.
واستُدعيت الشرطة إلى مكان الحادث بعد رصد رجال الإسعاف أسلحة نارية في غرفة نومه، الأمر الذي ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب الشرطة، عثر الضباط على على مسدس "سميث آند ويسون إي زد" عيار 380، فيه رصاصة واحدة في المخزن وعدد من الطلقات على سريره، ما استدعى تنفيذ مذكرة تفتيش لمنزله في اليوم التالي، حيث عثر على بنادق ومخازن ومسدسات وغيرها، لتوجه إليه السلطات تهمة حيازة سلاح وذخيرة بشكل غير قانوني، وتم احتجازه في جزيرة رايكرز بكفالة قدرها 100 ألف دولار أميركي نقدا، ليحاكم لاحقا.
وتعرض لوحات الفنان المثير للجدل، في المعارض والمتاحف في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية وبعضها جال العالم، التي رسمت بالكامل من الدماء البشرية، التي يزعم أنها "لوحات أحادية اللون تتناول الحياة والموت والحالة الإنسانية".