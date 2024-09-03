https://sarabic.ae/20240903/دبلوماسي-عربي-يكشف-للإعلام-السوري-تفاصيل-اللقاء-بين-مسؤولي-أنقرة-ودمشق-1092362904.html

دبلوماسي عربي يكشف للإعلام السوري تفاصيل اللقاء بين مسؤولي أنقرة ودمشق

دبلوماسي عربي يكشف للإعلام السوري تفاصيل اللقاء بين مسؤولي أنقرة ودمشق

سبوتنيك عربي

كشف مصدر دبلوماسي عربي، لوسائل إعلام سورية محلية، رفض الكشف عن اسمه، أن "موسكو قد أنجزت بالفعل تحديد جدول أعمال اللقاء المرتقب الروسي- التركي- السوري... 03.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-03T15:39+0000

2024-09-03T15:39+0000

2024-09-03T16:22+0000

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وأشار المصدر إلى أن "أجندة جدول الأعمال تتضمن بالضرورة، الإشارة إلى تسمية من هم الإرهابيون، وتحديد آلية للتعاون بين دمشق وأنقرة لمكافحة الإرهاب، إضافة لتحديد جدول زمني لانسحاب القوات التركية المحتلة من الأراضي السورية، وذلك بعد إنجاز النقاط السابقة الخاصة بمكافحة الإرهاب لضمان أمن الحدود المشتركة".وتابع المصدر في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية، أن "إعادة البحث في تعديل اتفاقية أضنة، والتي سبق وجرى طرحها كصيغة جديدة للتعاون السوري - التركي المشترك لضبط أمن الحدود، قد تكون أيضاً على جدول أعمال المباحثات المرتقبة".وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لقناة "روسيا اليوم"، بأن اجتماعاً بصيغة روسيا وإيران وتركيا وسوريا لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق سيعقد في المستقبل المنظور، مشيرًا إلى أن الطرفين تمكنا من عقد اجتماع عام 2023 بمشاركة وزارات الدفاع والخارجية وأجهزة المخابرات، لمحاولة التفاوض على شروط يمكن أن تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا.وبدورها، أفادت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، "نرحب بجهود روسيا لإقامة تعاون بين بلادنا ودمشق، ونود أن نرى في سوريا جارة، تعيش في سلام مع شعبها ومجتمعها، وتحقق مصالحة وطنية حقيقية من خلال الخطوات التي اتخذتها في إطار المطالب والتوقعات المشروعة لشعبها، والتي تنعكس أيضًا في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والتي تؤسس لتحقيق الاستقرار بدلاً من عدم الاستقرار ليس فقط لتركيا، ولكن أيضًا في المنطقة التي تشهد تطورات"وتزامنت التصريحات السابقة مع أخرى صادرة عن وزير الدفاع التركي يشار غولر، أكد فيها أنه "لا توجد مشكلة لا يمكن حلها بين البلدين، وبعد حل هذه المشكلات، أعتقد بأننا سنكون قادرين على مواصلة أنشطتنا الطبيعية كدولتين متجاورتين"، مشيراً إلى أن مصلحة البلدين في إنهاء بيئة الصراع الحالية وعودة البلدين إلى أنشطتهما الطبيعية في العلاقات.

https://sarabic.ae/20240903/تركيا-الاتصالات-جارية-بشأن-لقاء-بين-أردوغان-والأسد-1092358432.html

https://sarabic.ae/20240903/تركيا-ترحب-بجهود-روسيا-الرامية-إلى-إعادة-العلاقات-بين-أنقرة-ودمشق-1092338742.html

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