https://sarabic.ae/20240903/دبلوماسي-عربي-يكشف-للإعلام-السوري-تفاصيل-اللقاء-بين-مسؤولي-أنقرة-ودمشق-1092362904.html
دبلوماسي عربي يكشف للإعلام السوري تفاصيل اللقاء بين مسؤولي أنقرة ودمشق
دبلوماسي عربي يكشف للإعلام السوري تفاصيل اللقاء بين مسؤولي أنقرة ودمشق
سبوتنيك عربي
كشف مصدر دبلوماسي عربي، لوسائل إعلام سورية محلية، رفض الكشف عن اسمه، أن "موسكو قد أنجزت بالفعل تحديد جدول أعمال اللقاء المرتقب الروسي- التركي- السوري... 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T15:39+0000
2024-09-03T15:39+0000
2024-09-03T16:22+0000
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وأشار المصدر إلى أن "أجندة جدول الأعمال تتضمن بالضرورة، الإشارة إلى تسمية من هم الإرهابيون، وتحديد آلية للتعاون بين دمشق وأنقرة لمكافحة الإرهاب، إضافة لتحديد جدول زمني لانسحاب القوات التركية المحتلة من الأراضي السورية، وذلك بعد إنجاز النقاط السابقة الخاصة بمكافحة الإرهاب لضمان أمن الحدود المشتركة".وتابع المصدر في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية، أن "إعادة البحث في تعديل اتفاقية أضنة، والتي سبق وجرى طرحها كصيغة جديدة للتعاون السوري - التركي المشترك لضبط أمن الحدود، قد تكون أيضاً على جدول أعمال المباحثات المرتقبة".وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لقناة "روسيا اليوم"، بأن اجتماعاً بصيغة روسيا وإيران وتركيا وسوريا لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق سيعقد في المستقبل المنظور، مشيرًا إلى أن الطرفين تمكنا من عقد اجتماع عام 2023 بمشاركة وزارات الدفاع والخارجية وأجهزة المخابرات، لمحاولة التفاوض على شروط يمكن أن تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا.وبدورها، أفادت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، "نرحب بجهود روسيا لإقامة تعاون بين بلادنا ودمشق، ونود أن نرى في سوريا جارة، تعيش في سلام مع شعبها ومجتمعها، وتحقق مصالحة وطنية حقيقية من خلال الخطوات التي اتخذتها في إطار المطالب والتوقعات المشروعة لشعبها، والتي تنعكس أيضًا في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والتي تؤسس لتحقيق الاستقرار بدلاً من عدم الاستقرار ليس فقط لتركيا، ولكن أيضًا في المنطقة التي تشهد تطورات"وتزامنت التصريحات السابقة مع أخرى صادرة عن وزير الدفاع التركي يشار غولر، أكد فيها أنه "لا توجد مشكلة لا يمكن حلها بين البلدين، وبعد حل هذه المشكلات، أعتقد بأننا سنكون قادرين على مواصلة أنشطتنا الطبيعية كدولتين متجاورتين"، مشيراً إلى أن مصلحة البلدين في إنهاء بيئة الصراع الحالية وعودة البلدين إلى أنشطتهما الطبيعية في العلاقات.
https://sarabic.ae/20240903/تركيا-الاتصالات-جارية-بشأن-لقاء-بين-أردوغان-والأسد-1092358432.html
https://sarabic.ae/20240903/تركيا-ترحب-بجهود-روسيا-الرامية-إلى-إعادة-العلاقات-بين-أنقرة-ودمشق-1092338742.html
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روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار روسيا اليوم
روسيا, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار روسيا اليوم
دبلوماسي عربي يكشف للإعلام السوري تفاصيل اللقاء بين مسؤولي أنقرة ودمشق
15:39 GMT 03.09.2024 (تم التحديث: 16:22 GMT 03.09.2024)
كشف مصدر دبلوماسي عربي، لوسائل إعلام سورية محلية، رفض الكشف عن اسمه، أن "موسكو قد أنجزت بالفعل تحديد جدول أعمال اللقاء المرتقب الروسي- التركي- السوري- الإيراني، وذلك في إطار التقارب بين الجانبين السوري والتركي، مشيرا إلى أن اللقاء المرتقب قد يكون في نهاية الشهر الجاري".
وأشار المصدر إلى أن "أجندة جدول الأعمال تتضمن بالضرورة، الإشارة إلى تسمية من هم الإرهابيون، وتحديد آلية للتعاون بين دمشق وأنقرة لمكافحة الإرهاب، إضافة لتحديد جدول زمني لانسحاب القوات التركية المحتلة من الأراضي السورية، وذلك بعد إنجاز النقاط السابقة الخاصة بمكافحة الإرهاب لضمان أمن الحدود المشتركة".
وتابع المصدر في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية
، أن "إعادة البحث في تعديل اتفاقية أضنة، والتي سبق وجرى طرحها كصيغة جديدة للتعاون السوري - التركي المشترك لضبط أمن الحدود، قد تكون أيضاً على جدول أعمال المباحثات المرتقبة".
وأضاف المصدر الدبلوماسي إلى أن "النقاط المذكورة بحاجة لموافقة الأطراف المعنية، ولا سيما دمشق"، مؤكداً أن "موسكو كانت حريصة على أن يكون انسحاب القوات التركية أهم بند في جدول أعمال أي مباحثات مرتقبة".
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لقناة "روسيا اليوم"، بأن اجتماعاً بصيغة روسيا وإيران وتركيا وسوريا لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق سيعقد في المستقبل المنظور، مشيرًا إلى أن الطرفين تمكنا من عقد اجتماع عام 2023 بمشاركة وزارات الدفاع والخارجية وأجهزة المخابرات، لمحاولة التفاوض على شروط يمكن أن تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا.
وقال الوزير لافروف بشأن موافقة تركيا للانسحاب من الأراضي السورية، إنّ "المباحثات التي تمكنا من عقدها بشق الأنفس العام الماضي، كانت مفيدة رغم أنها لم تتمكن من التوصل إلى اتفاق على المضي قدماً، إذ تعتقد الحكومة السورية بأن الاستمرار في عملية التطبيع يتطلب تحديد إجراءات انسحاب القوات التركية من سورية، أما الأتراك، فهم مستعدون لذلك، ولكن لم يتم الاتفاق على معايير محددة حتى الآن".
وبدورها، أفادت وزارة الخارجية التركية
، في بيان لها، "نرحب بجهود روسيا لإقامة تعاون بين بلادنا ودمشق، ونود أن نرى في سوريا جارة، تعيش في سلام مع شعبها ومجتمعها، وتحقق مصالحة وطنية حقيقية من خلال الخطوات التي اتخذتها في إطار المطالب والتوقعات المشروعة لشعبها، والتي تنعكس أيضًا في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والتي تؤسس لتحقيق الاستقرار بدلاً من عدم الاستقرار ليس فقط لتركيا، ولكن أيضًا في المنطقة التي تشهد تطورات"
وتزامنت التصريحات السابقة مع أخرى صادرة عن وزير الدفاع التركي يشار غولر، أكد فيها أنه "لا توجد مشكلة لا يمكن حلها بين البلدين، وبعد حل هذه المشكلات، أعتقد بأننا سنكون قادرين على مواصلة أنشطتنا الطبيعية كدولتين متجاورتين"، مشيراً إلى أن مصلحة البلدين في إنهاء بيئة الصراع الحالية وعودة البلدين إلى أنشطتهما الطبيعية في العلاقات.