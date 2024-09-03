https://sarabic.ae/20240903/مؤسستان-حقوقيتان-فلسطينيتان-انتشار-مرض-الجرب-بين-المعتقلين-في-السجون-الإسرائيلية-1092364466.html

مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان: انتشار مرض الجرب بين المعتقلين في السجون الإسرائيلية

مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان: انتشار مرض الجرب بين المعتقلين في السجون الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

أفادت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان، اليوم الثلاثاء، بأن "مصلحة السجون الإسرائيلية، ألغت زيارة المحامين للمعتقلين الفلسطينيين، بسبب انتشار مرض الجرب في صفوف... 03.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-03T16:45+0000

2024-09-03T16:45+0000

2024-09-03T16:45+0000

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وأوضحت هيئة "شؤون الأسرى" و"نادي الأسير الفلسطيني"، في بيان مشترك، أن "مرض الجرب تفشى بشكل كبير بين صفوف الأسرى في عدة سجون تحديدا النقب ومجدو ونفحة وريمون، جراء الإجراءات الانتقامية، التي فرضتها إدارة السجون على الأسرى والمعتقلين بعد تاريخ السابع من أكتوبر"، مؤكدة أن "إجراءات إدارة السجون التي فرضتها على الأسرى، إلى جانب عمليات التعذيب، كانت السبب المركزي في انتشار المرض".وأضاف البيان أن "من بين هذه الإجراءات، عدم توفر الكميات اللازمة من مواد التنظيف بما فيها التي تستخدم للحفاظ على النظافة الشخصية، إضافة إلى تقليص كميات المياه والمدد المتاحة للأسير بالاستحمام وسحب الملابس من الأسرى".وتابع البيان: "فاليوم غالبية الأسرى يعتمدون على غيار واحد، وبعضهم منذ فترات طويلة يرتدي ذات الملابس ويضطر لغسلها وارتدائها وهي مبللة، عدا عن حالة الاكتظاظ الكبيرة داخل الأقسام مع تصاعد حملات الاعتقال اليومية، كما أن قلة التهوية وعزل الأسرى في زنازين ينعدم فيها ضوء الشمس ساهما بشكل كبير في انتشار الأمراض".وحمّلت هيئة "شؤون الأسرى" و"نادي الأسير"، إدارة السجون الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى خاصة أن السجون التي تفشى فيها مرض الجرب، يقبع فيها العشرات من الأسرى المرضى، ومنهم من يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة"، مجددين مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية بتجاوز حالة العجز الدولية المستمرة أمام حرب الإبادة واتخاذ قرارات واضحة لمحاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلي ووقف العدوان الشامل على شعبنا، بما فيها الجرائم التي ترتكب بحق الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.

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