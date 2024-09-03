https://sarabic.ae/20240903/مسؤول-في-حماس-واشنطن-أخبرتنا-بالانسحاب-من-المفاوضات-إذا-لم-يتم-التوصل-لاتفاق-خلال-أسبوعين-1092357550.html
مسؤول في "حماس": واشنطن أخبرتنا بالانسحاب من المفاوضات إذا لم يتم التوصل لاتفاق خلال أسبوعين
مسؤول في "حماس": واشنطن أخبرتنا بالانسحاب من المفاوضات إذا لم يتم التوصل لاتفاق خلال أسبوعين
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول في حركة حماس الفلسطينية، منخرط في مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل، بشأن قطاع غزة، أن "الولايات المتحدة لا تفصح إعلاميا عن حقيقة الموقف وتواصل... 03.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-03T14:12+0000
2024-09-03T14:12+0000
2024-09-03T14:12+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091905754_0:76:2000:1201_1920x0_80_0_0_23cd326eb397308568da955dfff5ffaf.jpg
ونقلت مصادر بالخارجية التركية، عن القيادي في الحركة، الذي لم يكشف عن هويته، قوله إن "الولايات المتحدة قد تكون بسبب مخاوفها الأمنية في المنطقة والانتخابات الرئاسية القادمة، صادقة في جهودها للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة، لكن الأمريكيين لا يمارسون أي ضغوط على إسرائيل"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة أخبرتنا أنها ستواصل المفاوضات الجارية لأسبوعين إضافيين ثم ستوقفها إن لم يجرِ التوصل إلى حل، ما يشكّل أمراً خطيراً لأنه يعني أننا سنعود إلى المربع الأول".وذكر المسؤول في "حماس"، أنه "وبينما يرفض نتنياهو، الآن مغادرة محور فيلادلفيا، يضع مزيداً من الشروط بخصوص معبر رفح"، قائلا: "كل مرة نعيد الكرّة ونبدأ العملية من الصفر".وأضاف أن "إسرائيل دائماً ترفع سقف شروطها بشكل يجعل الأمر فرضاً للأمر الواقع، لا مفاوضات، وبسبب هذا السلوك فإننا نفقد الأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار"، مؤكدا أن "المفاوضات حالياً تدور حول 3 نقاط أساسية، هي محور فيلادلفيا ومعبر رفح وتبادل الأسرى والمحتجزين".وختم القيادي في حركة حماس بالتأكيد على أن "الناس في غزة يعيشون وضعاً صعباً للغاية، ولا يستطيعون تأمين الطعام والدواء"، وفقا للمصادر التركية.وأكد نتنياهو، أمس الاثنين، أن "إسرائيل لا يمكنها الانسحاب من محور فيلادلفيا، وأن تلك المنطقة هي مصدر رئيسي لدخول الأسلحة إلى حركة حماس"، بحسب قوله.وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، إن "الجميع يريدنا أن ننهي الحرب ولكن هذا المحور أهميته كبيرة بالنسبة لنا"، مضيفا أن "كل الأسلحة دخلت من محور فيلادلفيا، وأصبحت غزة تهديدا على أمن إسرائيل".وأشار نتنياهو إلى أن "محور الشر يرغب بوجود محور فيلادلفيا، لهذا السبب أنا أصرّ أن نكون هناك، ويطالبونا بالانسحاب من محور فيلادلفيا، ولكن أنا أقول العكس"، بحسب قوله.من جهته، قال مسؤول إسرائيلي إن "نتنياهو حول محور فيلادلفيا إلى تحد لمصر ومكان لدفن الاتفاق"، مؤكدا أنه عندما رأى مكتب نتنياهو أن هناك فرصة لإبرام صفقة تبادل قرر التراجع، وذلك حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.
https://sarabic.ae/20240903/مصر-ترفض-تصريحات-نتنياهو-المؤججة-للاحتقان-في-المنطقة-وتحمله-عواقبها-1092351165.html
https://sarabic.ae/20240902/كتائب-القسام-تنشر-الرسائل-الأخيرة-للرهائن-الإسرائيليين-الـ6-قبل-مقتلهم-فيديو-1092318125.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091905754_149:0:1852:1277_1920x0_80_0_0_360eaacd13df7ae46a90d955c728dbc5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم
مسؤول في "حماس": واشنطن أخبرتنا بالانسحاب من المفاوضات إذا لم يتم التوصل لاتفاق خلال أسبوعين
صرح مسؤول في حركة حماس الفلسطينية، منخرط في مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل، بشأن قطاع غزة، أن "الولايات المتحدة لا تفصح إعلاميا عن حقيقة الموقف وتواصل إرسال رسائل متفائلة رغم أن الموقف ليس إيجابيا إطلاقا".
ونقلت مصادر بالخارجية التركية،
عن القيادي في الحركة، الذي لم يكشف عن هويته، قوله إن "الولايات المتحدة قد تكون بسبب مخاوفها الأمنية في المنطقة والانتخابات الرئاسية القادمة، صادقة في جهودها للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار في غزة، لكن الأمريكيين لا يمارسون أي ضغوط على إسرائيل"، مؤكدًا أن "الولايات المتحدة أخبرتنا أنها ستواصل المفاوضات الجارية لأسبوعين إضافيين ثم ستوقفها إن لم يجرِ التوصل إلى حل، ما يشكّل أمراً خطيراً لأنه يعني أننا سنعود إلى المربع الأول".
وذكر المسؤول في "حماس"، أنه "وبينما يرفض نتنياهو، الآن مغادرة محور فيلادلفيا، يضع مزيداً من الشروط بخصوص معبر رفح"، قائلا: "كل مرة نعيد الكرّة ونبدأ العملية من الصفر".
وأضاف أن "إسرائيل دائماً ترفع سقف شروطها بشكل يجعل الأمر فرضاً للأمر الواقع، لا مفاوضات، وبسبب هذا السلوك فإننا نفقد الأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار"، مؤكدا أن "المفاوضات حالياً تدور حول 3 نقاط أساسية، هي محور فيلادلفيا ومعبر رفح وتبادل الأسرى والمحتجزين".
وختم القيادي في حركة حماس بالتأكيد على أن "الناس في غزة يعيشون وضعاً صعباً للغاية، ولا يستطيعون تأمين الطعام والدواء"، وفقا للمصادر التركية.
وأكد نتنياهو، أمس الاثنين، أن "إسرائيل لا يمكنها الانسحاب من محور فيلادلفيا
، وأن تلك المنطقة هي مصدر رئيسي لدخول الأسلحة إلى حركة حماس"، بحسب قوله.
وقال نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، إن "الجميع يريدنا أن ننهي الحرب ولكن هذا المحور أهميته كبيرة بالنسبة لنا"، مضيفا أن "كل الأسلحة دخلت من محور فيلادلفيا، وأصبحت غزة تهديدا على أمن إسرائيل".
وأشار نتنياهو إلى أن "محور الشر يرغب بوجود محور فيلادلفيا، لهذا السبب أنا أصرّ أن نكون هناك، ويطالبونا بالانسحاب من محور فيلادلفيا، ولكن أنا أقول العكس"، بحسب قوله.
من جهته، قال مسؤول إسرائيلي إن "نتنياهو حول محور فيلادلفيا إلى تحد لمصر ومكان لدفن الاتفاق"، مؤكدا أنه عندما رأى مكتب نتنياهو أن هناك فرصة لإبرام صفقة تبادل قرر التراجع، وذلك حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،
تشهد الضفة الغربية تصعيداً أمنياً متواصلاً منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية عن مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال زهاء 9000 آخرين.