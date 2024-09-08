"كبسولة الانتحار"... زوجان يوقعان عقدا للموت بين أحضان بعضهما بعضا

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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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ملفات ساخنة
غزة.. خلافات إسرائيلية حول الوجود العسكري في محور فلادلفيا
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
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34 د
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مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
العلماء يحددون عوامل رئيسية قد تتنبأ بالتدهور المعرفي..
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تحذر إسرائيل من أن حاملات الطائرات الأمريكية لن تبقى في المنطقة للأبد
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لبنان والعالم
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ع الموجة مع ايلي
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عرب بوينت بودكاست
تولستوي... رسول الثقافة العربية في المجتمع الروسي
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مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:50 GMT
10 د
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خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
09:29 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: من يعتقد أن روسيا قد تخسر الحرب هو لا يدرك لا عسكريا ولا استراتيجيا القدرات لديها
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
10:33 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
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وسائل الإعلام بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
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https://sarabic.ae/20240908/كبسولة-الانتحار-زوجان-يوقعان-عقدا-للموت-بين-أحضان-بعضهما-بعضا-1092514683.html
"كبسولة الانتحار"... زوجان يوقعان عقدا للموت بين أحضان بعضهما بعضا
"كبسولة الانتحار"... زوجان يوقعان عقدا للموت بين أحضان بعضهما بعضا
سبوتنيك عربي
وقع مهندس سابق في سلاح الجو الملكي البريطاني وزوجته على عقد يصبحان به أول زوجين بريطانيين ييعتزمان استخدام "كبسولة انتحار" مزدوجة. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T14:11+0000
2024-09-08T14:11+0000
مجتمع
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وقع مهندس سابق في سلاح الجو الملكي البريطاني يبلغ من العمر 86 عامًا وزوجته الممرضة البالغة من العمر 80 عامًا على عقد للموت بين أحضان بعضهما بعضا كأول زوجين بريطانيين يستخدمان كبسولة الانتحار المزدوجة في سويسرا.يرغب الزوجان في السفر إلى سويسرا ليموتا بين أحضان بعضهما بعض في كبسولة الموت - المعروفة باسم "ساركو" للإشارة إلى نهاية زواجهما الطويل والسعيد.وبعد قمة عائلية عاطفية، شارك فيها الزوجان مخاوفهما من المعاناة لسنوات من المرض في ظل نظام صحي فاشل، وخسارة منزلهما ومدخرات حياتهما لدفع تكاليف الرعاية الباهظة، قال ابنهما وابنتهما إنهما سيحترمان اختيارهما.وبحسب صحيفة "Alert Content" فإنه لم يتم اختبار هذا الجهاز بعد، لكن مبتكره الأسترالي المولد فيليب نيتشكي ـ الملقب بدكتور الموت من قبل معارضي حق الحياة ـ يتوقع أن تحدث أول حالة انتحار قريبًا. ويقول آل سكوت إنهم سينتظرون حتى إطلاق النموذج الجديد من الجهاز في وقت لاحق من هذا العام.يذكر أن الانتحار محرم لدى الكثير من الشعوب والأعراف والديانات، كما هو الحال في الدين الإسلامي.
https://sarabic.ae/20240908/عاشو-أكثر-من-100-عام-تساؤلات-عن-سر-الحياة-الطويلة-1092512373.html
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منوعات, الصحة
منوعات, الصحة

"كبسولة الانتحار"... زوجان يوقعان عقدا للموت بين أحضان بعضهما بعضا

14:11 GMT 08.09.2024
© Photo / X منصةبيتر وكريستين سكوت أول زوجين بريطانيين سستخدمان كبسولة انتحار مزدوجة
بيتر وكريستين سكوت أول زوجين بريطانيين سستخدمان كبسولة انتحار مزدوجة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
© Photo / X منصة
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وقع مهندس سابق في سلاح الجو الملكي البريطاني وزوجته على عقد يصبحان به أول زوجين بريطانيين ييعتزمان استخدام "كبسولة انتحار" مزدوجة.
وقع مهندس سابق في سلاح الجو الملكي البريطاني يبلغ من العمر 86 عامًا وزوجته الممرضة البالغة من العمر 80 عامًا على عقد للموت بين أحضان بعضهما بعضا كأول زوجين بريطانيين يستخدمان كبسولة الانتحار المزدوجة في سويسرا.

اتخذ بيتر وكريستين سكوت، اللذان تزوجا منذ 46 عاما، هذا القرار بعد تشخيص إصابة الممرضة السابقة كريستين، البالغة من العمر 80 عاما، بالخرف الوعائي في مراحله المبكرة قبل عدة أسابيع.

يرغب الزوجان في السفر إلى سويسرا ليموتا بين أحضان بعضهما بعض في كبسولة الموت - المعروفة باسم "ساركو" للإشارة إلى نهاية زواجهما الطويل والسعيد.
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وبعد قمة عائلية عاطفية، شارك فيها الزوجان مخاوفهما من المعاناة لسنوات من المرض في ظل نظام صحي فاشل، وخسارة منزلهما ومدخرات حياتهما لدفع تكاليف الرعاية الباهظة، قال ابنهما وابنتهما إنهما سيحترمان اختيارهما.
وبحسب صحيفة "Alert Content" فإنه لم يتم اختبار هذا الجهاز بعد، لكن مبتكره الأسترالي المولد فيليب نيتشكي ـ الملقب بدكتور الموت من قبل معارضي حق الحياة ـ يتوقع أن تحدث أول حالة انتحار قريبًا. ويقول آل سكوت إنهم سينتظرون حتى إطلاق النموذج الجديد من الجهاز في وقت لاحق من هذا العام.
يذكر أن الانتحار محرم لدى الكثير من الشعوب والأعراف والديانات، كما هو الحال في الدين الإسلامي.
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