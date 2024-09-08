https://sarabic.ae/20240908/كبسولة-الانتحار-زوجان-يوقعان-عقدا-للموت-بين-أحضان-بعضهما-بعضا-1092514683.html
"كبسولة الانتحار"... زوجان يوقعان عقدا للموت بين أحضان بعضهما بعضا
"كبسولة الانتحار"... زوجان يوقعان عقدا للموت بين أحضان بعضهما بعضا
سبوتنيك عربي
وقع مهندس سابق في سلاح الجو الملكي البريطاني وزوجته على عقد يصبحان به أول زوجين بريطانيين ييعتزمان استخدام "كبسولة انتحار" مزدوجة. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T14:11+0000
2024-09-08T14:11+0000
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وقع مهندس سابق في سلاح الجو الملكي البريطاني يبلغ من العمر 86 عامًا وزوجته الممرضة البالغة من العمر 80 عامًا على عقد للموت بين أحضان بعضهما بعضا كأول زوجين بريطانيين يستخدمان كبسولة الانتحار المزدوجة في سويسرا.يرغب الزوجان في السفر إلى سويسرا ليموتا بين أحضان بعضهما بعض في كبسولة الموت - المعروفة باسم "ساركو" للإشارة إلى نهاية زواجهما الطويل والسعيد.وبعد قمة عائلية عاطفية، شارك فيها الزوجان مخاوفهما من المعاناة لسنوات من المرض في ظل نظام صحي فاشل، وخسارة منزلهما ومدخرات حياتهما لدفع تكاليف الرعاية الباهظة، قال ابنهما وابنتهما إنهما سيحترمان اختيارهما.وبحسب صحيفة "Alert Content" فإنه لم يتم اختبار هذا الجهاز بعد، لكن مبتكره الأسترالي المولد فيليب نيتشكي ـ الملقب بدكتور الموت من قبل معارضي حق الحياة ـ يتوقع أن تحدث أول حالة انتحار قريبًا. ويقول آل سكوت إنهم سينتظرون حتى إطلاق النموذج الجديد من الجهاز في وقت لاحق من هذا العام.يذكر أن الانتحار محرم لدى الكثير من الشعوب والأعراف والديانات، كما هو الحال في الدين الإسلامي.
https://sarabic.ae/20240908/عاشو-أكثر-من-100-عام-تساؤلات-عن-سر-الحياة-الطويلة-1092512373.html
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منوعات, الصحة
"كبسولة الانتحار"... زوجان يوقعان عقدا للموت بين أحضان بعضهما بعضا
وقع مهندس سابق في سلاح الجو الملكي البريطاني وزوجته على عقد يصبحان به أول زوجين بريطانيين ييعتزمان استخدام "كبسولة انتحار" مزدوجة.
وقع مهندس سابق في سلاح الجو الملكي البريطاني يبلغ من العمر 86 عامًا وزوجته الممرضة البالغة من العمر 80 عامًا على عقد للموت بين أحضان بعضهما بعضا كأول زوجين بريطانيين يستخدمان كبسولة الانتحار المزدوجة في سويسرا.
اتخذ بيتر وكريستين سكوت، اللذان تزوجا منذ 46 عاما، هذا القرار بعد تشخيص إصابة الممرضة السابقة كريستين، البالغة من العمر 80 عاما، بالخرف الوعائي في مراحله المبكرة قبل عدة أسابيع.
يرغب الزوجان في السفر إلى سويسرا ليموتا بين أحضان بعضهما بعض في كبسولة الموت - المعروفة باسم "ساركو" للإشارة إلى نهاية زواجهما الطويل والسعيد.
وبعد قمة عائلية عاطفية، شارك فيها الزوجان مخاوفهما من المعاناة لسنوات من المرض في ظل نظام صحي فاشل، وخسارة منزلهما ومدخرات حياتهما لدفع تكاليف الرعاية الباهظة، قال ابنهما وابنتهما إنهما سيحترمان اختيارهما.
وبحسب صحيفة "Alert Content" فإنه لم يتم اختبار هذا الجهاز بعد، لكن مبتكره الأسترالي المولد فيليب نيتشكي ـ الملقب بدكتور الموت من قبل معارضي حق الحياة ـ يتوقع أن تحدث أول حالة انتحار قريبًا. ويقول آل سكوت إنهم سينتظرون حتى إطلاق النموذج الجديد من الجهاز في وقت لاحق من هذا العام.
يذكر أن الانتحار محرم لدى الكثير من الشعوب والأعراف والديانات، كما هو الحال في الدين الإسلامي.