https://sarabic.ae/20240910/بعد-لقاء-لافروف-بولي-العهد-السعودي-خبراء-لـسبوتنيك-موسكو-أصبحت-لاعبا-في-استقرار-المنطقة-1092571340.html

بعد لقاء لافروف بولي العهد السعودي.. خبراء لـ"سبوتنيك": موسكو أصبحت لاعبا في استقرار المنطقة

بعد لقاء لافروف بولي العهد السعودي.. خبراء لـ"سبوتنيك": موسكو أصبحت لاعبا في استقرار المنطقة

سبوتنيك عربي

أكد الكاتب والباحث السياسي، مبارك آل عاتي، أن "العلاقات الروسية السعودية تشهد تطورا ملحوظا، وهو ما تجلى بوضوح من خلال لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف،... 10.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-10T09:59+0000

2024-09-10T09:59+0000

2024-09-10T09:59+0000

روسيا

السعودية

العالم العربي

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وتابع مبارك آل عاتي، قائلا: "الرياض بدأت تجني ثمار التعاون الاقتصادي والسياسي مع روسيا والصين، بينما تواصل الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا"، مشددًا على أن "العلاقات الروسية السعودية أصبحت قوية من عدة جوانب، أهمها تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة وزيادة التفاهم حول المسائل السياسية التي نتشارك في معالجتها، خاصة في ما يتعلق بملف اليمن وعلاقاتنا مع إيران، بالإضافة إلى حماية علاقاتنا مع الغرب، مع أخذ الحيطة من أي تدخل في شؤوننا الداخلية وحماية سيادتنا".وأشار آل عاتي إلى أن "هناك مشاريع سلام تلوح في الأفق تتعلق بإنهاء الملف الأوكراني، خصوصا بعد زيارة وزيرة الخارجية الألمانية إلى الرياض، قبل زيارة لافروف بيوم"، مضيفا: "من هنا أعتقد أن هناك جهودا تبذل بهدف خلق مؤتمر سلام دولي جديد تشارك فيه السعودية وروسيا، ليكون انطلاقة جديدة في مشروع السلام من أجل إنهاء الملف".من جهة ثانية، رأى الباحث في الشأن الخليجي طارق أبو زينب، أن "روسيا، من خلال دورها الإقليمي والدولي، أصبحت ضرورة ملحة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط في ظل التوترات الحالية"، وأضاف أن "موسكو قادرة على تعزيز هذا الاستقرار عبر علاقاتها المميزة مع دول الخليج، والتي تختلف عن علاقات الدول الغربية".وفي حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أشار أبو زينب إلى أن "علاقة الصداقة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أثّرت إيجابيا على الدبلوماسية بين البلدين"، لافتًا إلى أن "نصيحة الرئيس الروسي، غير المباشرة، التي وجهها إلى المملكة، عندما قال إن الغرب يتعامل بتعالٍ مع الدول العربية، وهي الرسالة التي يبدو أن المملكة قد استقبلتها بشكل إيجابي".كما أعرب أبو زينب عن ثقته في "حكمة الرئيس بوتين، في معالجة الملفات العالقة، بما في ذلك الملف الأوكراني"، موضحًا أن "السعودية تسعى إلى القيام بدور وساطة في الملف الأوكراني، خاصة في ظل الانقسام الواضح في الغرب، الذي يعمل بكل جهده على عدم استقرار الأوضاع في أوكرانيا. على النقيض، تسعى روسيا دائما إلى حماية المدنيين ولم تستخدم كامل قوتها في هذه العملية".

https://sarabic.ae/20240910/بعد-لقاء-لافروف-بولي-العهد-السعودي--باحث-سياسي-الرياض-حاضرة-بقوة-في-بريكس-2024-1092566883.html

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