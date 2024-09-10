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ع الموجة مع ايلي
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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قوانين الاقتصاد
خبيرة: إفلاس أكثر من 10 آلاف شركة في ألمانيا لوحدها
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
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عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
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الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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الإنسان والثقافة
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sarabic.ae/20240910/بعد-لقاء-لافروف-بولي-العهد-السعودي-خبراء-لـسبوتنيك-موسكو-أصبحت-لاعبا-في-استقرار-المنطقة-1092571340.html
بعد لقاء لافروف بولي العهد السعودي.. خبراء لـ"سبوتنيك": موسكو أصبحت لاعبا في استقرار المنطقة
بعد لقاء لافروف بولي العهد السعودي.. خبراء لـ"سبوتنيك": موسكو أصبحت لاعبا في استقرار المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد الكاتب والباحث السياسي، مبارك آل عاتي، أن "العلاقات الروسية السعودية تشهد تطورا ملحوظا، وهو ما تجلى بوضوح من خلال لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف،... 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T09:59+0000
2024-09-10T09:59+0000
روسيا
السعودية
العالم العربي
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وتابع مبارك آل عاتي، قائلا: "الرياض بدأت تجني ثمار التعاون الاقتصادي والسياسي مع روسيا والصين، بينما تواصل الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا"، مشددًا على أن "العلاقات الروسية السعودية أصبحت قوية من عدة جوانب، أهمها تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة وزيادة التفاهم حول المسائل السياسية التي نتشارك في معالجتها، خاصة في ما يتعلق بملف اليمن وعلاقاتنا مع إيران، بالإضافة إلى حماية علاقاتنا مع الغرب، مع أخذ الحيطة من أي تدخل في شؤوننا الداخلية وحماية سيادتنا".وأشار آل عاتي إلى أن "هناك مشاريع سلام تلوح في الأفق تتعلق بإنهاء الملف الأوكراني، خصوصا بعد زيارة وزيرة الخارجية الألمانية إلى الرياض، قبل زيارة لافروف بيوم"، مضيفا: "من هنا أعتقد أن هناك جهودا تبذل بهدف خلق مؤتمر سلام دولي جديد تشارك فيه السعودية وروسيا، ليكون انطلاقة جديدة في مشروع السلام من أجل إنهاء الملف".من جهة ثانية، رأى الباحث في الشأن الخليجي طارق أبو زينب، أن "روسيا، من خلال دورها الإقليمي والدولي، أصبحت ضرورة ملحة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط في ظل التوترات الحالية"، وأضاف أن "موسكو قادرة على تعزيز هذا الاستقرار عبر علاقاتها المميزة مع دول الخليج، والتي تختلف عن علاقات الدول الغربية".وفي حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أشار أبو زينب إلى أن "علاقة الصداقة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أثّرت إيجابيا على الدبلوماسية بين البلدين"، لافتًا إلى أن "نصيحة الرئيس الروسي، غير المباشرة، التي وجهها إلى المملكة، عندما قال إن الغرب يتعامل بتعالٍ مع الدول العربية، وهي الرسالة التي يبدو أن المملكة قد استقبلتها بشكل إيجابي".كما أعرب أبو زينب عن ثقته في "حكمة الرئيس بوتين، في معالجة الملفات العالقة، بما في ذلك الملف الأوكراني"، موضحًا أن "السعودية تسعى إلى القيام بدور وساطة في الملف الأوكراني، خاصة في ظل الانقسام الواضح في الغرب، الذي يعمل بكل جهده على عدم استقرار الأوضاع في أوكرانيا. على النقيض، تسعى روسيا دائما إلى حماية المدنيين ولم تستخدم كامل قوتها في هذه العملية".
https://sarabic.ae/20240910/بعد-لقاء-لافروف-بولي-العهد-السعودي--باحث-سياسي-الرياض-حاضرة-بقوة-في-بريكس-2024-1092566883.html
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روسيا, السعودية, العالم العربي
روسيا, السعودية, العالم العربي

بعد لقاء لافروف بولي العهد السعودي.. خبراء لـ"سبوتنيك": موسكو أصبحت لاعبا في استقرار المنطقة

09:59 GMT 10.09.2024
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر اليمامة، الرياض، السعودية 14 أكتوبر 2019
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قصر اليمامة، الرياض، السعودية 14 أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
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حصري
أكد الكاتب والباحث السياسي، مبارك آل عاتي، أن "العلاقات الروسية السعودية تشهد تطورا ملحوظا، وهو ما تجلى بوضوح من خلال لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تم بحث هذا التطور الهام وتأثيره السياسي والاقتصادي".

واعتبر آل عاتي، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "الاتصال الهاتفي الذي أجراه مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بولي العهد السعودي، إضافة إلى وصول وزير الخارجية الصيني إلى الرياض، كلها عوامل تدل على استمرار نهج المملكة في تنويع تحالفاتها وعدم الاعتماد على حليف واحد".

وتابع مبارك آل عاتي، قائلا: "الرياض بدأت تجني ثمار التعاون الاقتصادي والسياسي مع روسيا والصين، بينما تواصل الحفاظ على علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا"، مشددًا على أن "العلاقات الروسية السعودية أصبحت قوية من عدة جوانب، أهمها تعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة وزيادة التفاهم حول المسائل السياسية التي نتشارك في معالجتها، خاصة في ما يتعلق بملف اليمن وعلاقاتنا مع إيران، بالإضافة إلى حماية علاقاتنا مع الغرب، مع أخذ الحيطة من أي تدخل في شؤوننا الداخلية وحماية سيادتنا".
وأشار آل عاتي إلى أن "هناك مشاريع سلام تلوح في الأفق تتعلق بإنهاء الملف الأوكراني، خصوصا بعد زيارة وزيرة الخارجية الألمانية إلى الرياض، قبل زيارة لافروف بيوم"، مضيفا: "من هنا أعتقد أن هناك جهودا تبذل بهدف خلق مؤتمر سلام دولي جديد تشارك فيه السعودية وروسيا، ليكون انطلاقة جديدة في مشروع السلام من أجل إنهاء الملف".
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بعد لقاء لافروف بولي العهد السعودي .. باحث سياسي: الرياض حاضرة بقوة في "بريكس" 2024
07:48 GMT
من جهة ثانية، رأى الباحث في الشأن الخليجي طارق أبو زينب، أن "روسيا، من خلال دورها الإقليمي والدولي، أصبحت ضرورة ملحة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط في ظل التوترات الحالية"، وأضاف أن "موسكو قادرة على تعزيز هذا الاستقرار عبر علاقاتها المميزة مع دول الخليج، والتي تختلف عن علاقات الدول الغربية".
وفي حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، أشار أبو زينب إلى أن "علاقة الصداقة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أثّرت إيجابيا على الدبلوماسية بين البلدين"، لافتًا إلى أن "نصيحة الرئيس الروسي، غير المباشرة، التي وجهها إلى المملكة، عندما قال إن الغرب يتعامل بتعالٍ مع الدول العربية، وهي الرسالة التي يبدو أن المملكة قد استقبلتها بشكل إيجابي".
كما أعرب أبو زينب عن ثقته في "حكمة الرئيس بوتين، في معالجة الملفات العالقة، بما في ذلك الملف الأوكراني"، موضحًا أن "السعودية تسعى إلى القيام بدور وساطة في الملف الأوكراني، خاصة في ظل الانقسام الواضح في الغرب، الذي يعمل بكل جهده على عدم استقرار الأوضاع في أوكرانيا. على النقيض، تسعى روسيا دائما إلى حماية المدنيين ولم تستخدم كامل قوتها في هذه العملية".
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