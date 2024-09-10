https://sarabic.ae/20240910/خبير-إيراني-لـسبوتنيك-دول-العالم-تتطلع-إلى-بريكس-للحماية-من-السياسات-العدوانية-لواشنطن-1092574708.html
خبير إيراني لـ"سبوتنيك": دول العالم تتطلع إلى "بريكس" للحماية من السياسات العدوانية لواشنطن
خبير إيراني لـ"سبوتنيك": دول العالم تتطلع إلى "بريكس" للحماية من السياسات العدوانية لواشنطن
سبوتنيك عربي
صرح الخبير الإيراني في الشؤون الدولية، عماد أبشيناس، بأن السياسة الأحادية القطب والعدوانية التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية أجبرت العديد من الدول على... 10.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-10T12:03+0000
2024-09-10T12:03+0000
2024-09-10T12:03+0000
العالم
روسيا
مجموعة بريكس
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وقال الخبير الإيراني خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" في معرض حديثه عن دور مجموعة "بريكس" وتوسيعها، إن العديد من الدول تسعى إلى الانضمام إلى بريكس، حيث سئمت هذه الدول من "العدوان الخفي والصريح في بعض الأحيان" للولايات المتحدة وبدأت تبحث عن أشكال جديدة للتعاون.وتابع الخبير الإيراني بالقول: "تعمل الولايات المتحدة حصريا لصالح جماعات الضغط المؤثرة لديها، ومن أجل إرضائهم، فهي مستعدة لقلب العالم رأسا على عقب، وفرض عقوبات أحادية الجانب والتحريض على الحروب، في انتهاك لجميع قواعد القانون الدولي، وفي ظل هذه الظروف، يمكن لأي دولة بمفردها أن تصبح "فريسة سهلة" للاستعمار من قبل الولايات المتحدة والغرب، حيث تدرك العديد من البلدان هذه الحقيقة وتسعى إلى العضوية في تحالف مثل البريكس، الذي يمكنه توفير توازن للقوى والمساهمة في خلق عالم متعدد الأقطاب.وتشكلت مجموعة "بريكس" في عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل. وفي عام 2011، انضمت إليها جنوب أفريقيا، وفي عام 2024، انضمت إليها مصر، وإيران، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإثيوبيا..خبير تركي يعلق لـ"سبوتنيك" على احتمالات عضوية تركيا في "بريكس"وتمثل دول "بريكس" 34% من مساحة الأرض، و45.2% من سكان الكوكب، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية 36.7% من القيمة العالمية.
https://sarabic.ae/20240909/تعليقا-على-زيارة-لافروف-إلى-الرياض-محلل-سياسي-لـسبوتنيك-الزيارة-تأتي-تحضيرا-لقمة-بريكس--1092534895.html
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العالم, روسيا, مجموعة بريكس
العالم, روسيا, مجموعة بريكس
خبير إيراني لـ"سبوتنيك": دول العالم تتطلع إلى "بريكس" للحماية من السياسات العدوانية لواشنطن
حصري
صرح الخبير الإيراني في الشؤون الدولية، عماد أبشيناس، بأن السياسة الأحادية القطب والعدوانية التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية أجبرت العديد من الدول على التفكير في حماية مصالحها الوطنية، والتي قد تتعارض في أي لحظة مع مصالح واشنطن.
وقال الخبير الإيراني خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" في معرض حديثه عن دور مجموعة "بريكس" وتوسيعها، إن العديد من الدول تسعى إلى الانضمام إلى بريكس، حيث سئمت هذه الدول من "العدوان الخفي والصريح في بعض الأحيان" للولايات المتحدة وبدأت تبحث عن أشكال جديدة للتعاون.
وتابع الخبير الإيراني بالقول: "تعمل الولايات المتحدة حصريا لصالح جماعات الضغط المؤثرة لديها، ومن أجل إرضائهم، فهي مستعدة لقلب العالم رأسا على عقب، وفرض عقوبات أحادية الجانب والتحريض على الحروب، في انتهاك لجميع قواعد القانون الدولي، وفي ظل هذه الظروف، يمكن لأي دولة بمفردها أن تصبح "فريسة سهلة" للاستعمار من قبل الولايات المتحدة والغرب، حيث تدرك العديد من البلدان هذه الحقيقة وتسعى إلى العضوية في تحالف مثل البريكس، الذي يمكنه توفير توازن للقوى والمساهمة في خلق عالم متعدد الأقطاب.
ولفت الخبير إلى أن بريكس مع توسعها وتطورها أصبحت بشكل متزايد القوة الجماعية التي يمكنها وضع حد للهيمنة الأمريكية والغربية.
وتشكلت مجموعة "بريكس"
في عام 2006، من قبل روسيا والصين والهند والبرازيل. وفي عام 2011، انضمت إليها جنوب أفريقيا، وفي عام 2024، انضمت إليها مصر، وإيران، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإثيوبيا..
وتمثل دول "بريكس" 34% من مساحة الأرض، و45.2% من سكان الكوكب، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي عند تعادل القوة الشرائية 36.7% من القيمة العالمية.