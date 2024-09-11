https://sarabic.ae/20240911/باحث-دولي-لـسبوتنيك-واشنطن-تمارس-سياسة-الكذب-والخداع-وروسيا-لن-تتهاون-لأي-استهداف-غربي-1092610598.html

باحث دولي لـ"سبوتنيك": واشنطن تمارس سياسة الكذب والخداع وروسيا لن تتهاون لأي استهداف غربي

باحث دولي لـ"سبوتنيك": واشنطن تمارس سياسة الكذب والخداع وروسيا لن تتهاون لأي استهداف غربي

سبوتنيك عربي

أكد الباحث في الشؤون الدولية، وليد شرارة، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تمارس سياسة الكذب والخداع منذ عقود طويلة"، مشيرًا إلى أن "إعلان الرئيس الأمريكي جو... 11.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-11T11:56+0000

2024-09-11T11:56+0000

2024-09-11T11:56+0000

العالم العربي

إيران

روسيا

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وأضاف شرارة في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "هذا التصعيد الأمريكي هو الأضخم منذ ثلاثين عاما، ويأتي ذلك في وقت تخوض فيه روسيا مواجهة متصاعدة مع حلف "الناتو" في أوكرانيا لا سيما مع تورط "الناتو" بشكل مباشر في هذه المواجهة عبر السماح لأوكرانيا بالقيام بعدوان على الأراضي الروسية عبر منظومات سلاح متطورة ووجود لضباط ومسؤولين في "الناتو" في غرف العمليات العسكرية الأوكرانية".وأوضح الباحث في الشؤون الدولية أن "روسيا تقوم بهذه المواجهة لأنها تعلم جيّدا تفاصيل المخطط الأمريكي الذي يتضمن محاصرة روسيا وصولا إلى تدميرها عبر تعاظم الانتشار العسكري في جوارها من خلال التنسيق مع بعض البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للحصول على الموافقة للبناء قواعد عسكرية ونشر صواريخ".واعتبر شرارة أن "روسيا أدركت من خلال كل ما سبق أنه لا يمكن التهاون في أي عدوان يستهدف مواقع استراتيجية أو حساسة داخلها، وهي تسعى إلى إفهام الغرب بأن استهداف العمق الروسي هو خط أحمر و"دونه الأهوال"، مضيفًا أن "الجانب الأوكراني يواجه صعوبات كبيرة، ومستمر في تنفيذ دوره ضمن الصراع الغربي، لكنه يتكبد تكاليف باهظة من حيث الخسائر البشرية والاقتصادية".أما في ما يتعلّق بـ المزاعم الغربية حول تزويد ايران لروسيا بالصواريخ قال إن "الأطراف الغربية تحاول التهويل والضغط والابتزاز من خلال إطلاق هذه المزاعم للضغط على إيران من أجل دفعها للحد من التعاون مع روسيا، لا سيما بعد أن شهدنا في السنوات الماضية تعاونا كبير بين طهران وموسكو".

https://sarabic.ae/20240908/إيران-تكرار-مزاعم-إرسالنا-صواريخ-بالستية-إلى-روسيا-وراءه-أهداف-سياسية-لبعض-الدول-الغربية-1092503904.html

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