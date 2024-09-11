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حاملات الصواريخ الاستراتيجية "تو-160" تحلق فوق المياه الإقليمية لبحري بارنتس والنرويجي
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باحث دولي لـ"سبوتنيك": واشنطن تمارس سياسة الكذب والخداع وروسيا لن تتهاون لأي استهداف غربي
باحث دولي لـ"سبوتنيك": واشنطن تمارس سياسة الكذب والخداع وروسيا لن تتهاون لأي استهداف غربي
سبوتنيك عربي
أكد الباحث في الشؤون الدولية، وليد شرارة، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تمارس سياسة الكذب والخداع منذ عقود طويلة"، مشيرًا إلى أن "إعلان الرئيس الأمريكي جو... 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T11:56+0000
2024-09-11T11:56+0000
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وأضاف شرارة في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "هذا التصعيد الأمريكي هو الأضخم منذ ثلاثين عاما، ويأتي ذلك في وقت تخوض فيه روسيا مواجهة متصاعدة مع حلف "الناتو" في أوكرانيا لا سيما مع تورط "الناتو" بشكل مباشر في هذه المواجهة عبر السماح لأوكرانيا بالقيام بعدوان على الأراضي الروسية عبر منظومات سلاح متطورة ووجود لضباط ومسؤولين في "الناتو" في غرف العمليات العسكرية الأوكرانية".وأوضح الباحث في الشؤون الدولية أن "روسيا تقوم بهذه المواجهة لأنها تعلم جيّدا تفاصيل المخطط الأمريكي الذي يتضمن محاصرة روسيا وصولا إلى تدميرها عبر تعاظم الانتشار العسكري في جوارها من خلال التنسيق مع بعض البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للحصول على الموافقة للبناء قواعد عسكرية ونشر صواريخ".واعتبر شرارة أن "روسيا أدركت من خلال كل ما سبق أنه لا يمكن التهاون في أي عدوان يستهدف مواقع استراتيجية أو حساسة داخلها، وهي تسعى إلى إفهام الغرب بأن استهداف العمق الروسي هو خط أحمر و"دونه الأهوال"، مضيفًا أن "الجانب الأوكراني يواجه صعوبات كبيرة، ومستمر في تنفيذ دوره ضمن الصراع الغربي، لكنه يتكبد تكاليف باهظة من حيث الخسائر البشرية والاقتصادية".أما في ما يتعلّق بـ المزاعم الغربية حول تزويد ايران لروسيا بالصواريخ قال إن "الأطراف الغربية تحاول التهويل والضغط والابتزاز من خلال إطلاق هذه المزاعم للضغط على إيران من أجل دفعها للحد من التعاون مع روسيا، لا سيما بعد أن شهدنا في السنوات الماضية تعاونا كبير بين طهران وموسكو".
https://sarabic.ae/20240908/إيران-تكرار-مزاعم-إرسالنا-صواريخ-بالستية-إلى-روسيا-وراءه-أهداف-سياسية-لبعض-الدول-الغربية-1092503904.html
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العالم العربي, إيران, روسيا
العالم العربي, إيران, روسيا

باحث دولي لـ"سبوتنيك": واشنطن تمارس سياسة الكذب والخداع وروسيا لن تتهاون لأي استهداف غربي

11:56 GMT 11.09.2024
© Sputnik . Vladimir Trefilovعلم روسيا و الولايات المتحدة
علم روسيا و الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© Sputnik . Vladimir Trefilov
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أكد الباحث في الشؤون الدولية، وليد شرارة، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تمارس سياسة الكذب والخداع منذ عقود طويلة"، مشيرًا إلى أن "إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن العمل على السماح لكييف باستخدام صواريخ بعيدة المدى تأتي في إطار المناورات الأمريكية، وهذه المناورات لا يمكن فهمها دون وضعها في سياق الحرب الغربية على روسيا".
وأضاف شرارة في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "هذا التصعيد الأمريكي هو الأضخم منذ ثلاثين عاما، ويأتي ذلك في وقت تخوض فيه روسيا مواجهة متصاعدة مع حلف "الناتو" في أوكرانيا لا سيما مع تورط "الناتو" بشكل مباشر في هذه المواجهة عبر السماح لأوكرانيا بالقيام بعدوان على الأراضي الروسية عبر منظومات سلاح متطورة ووجود لضباط ومسؤولين في "الناتو" في غرف العمليات العسكرية الأوكرانية".

وشدد شرارة على أن "الإدارة الأمريكية متورطة في مواجهة مع روسيا"، محذرًا من مخاطر هذه الممارسات، لافتًا إلى أن "المشكلة تكمن في أن القيادة الأمريكية أدركت أنها فقدت نفوذها على العالم حتى على حلفائها مما يجعلها تلجأ إلى خطوات غير عقلانية لوقف هذا الانحدار".

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إيران: تكرار مزاعم إرسالنا صواريخ بالستية إلى روسيا وراءه أهداف سياسية لبعض الدول الغربية
8 سبتمبر, 05:47 GMT
وأوضح الباحث في الشؤون الدولية أن "روسيا تقوم بهذه المواجهة لأنها تعلم جيّدا تفاصيل المخطط الأمريكي الذي يتضمن محاصرة روسيا وصولا إلى تدميرها عبر تعاظم الانتشار العسكري في جوارها من خلال التنسيق مع بعض البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ للحصول على الموافقة للبناء قواعد عسكرية ونشر صواريخ".
واعتبر شرارة أن "روسيا أدركت من خلال كل ما سبق أنه لا يمكن التهاون في أي عدوان يستهدف مواقع استراتيجية أو حساسة داخلها، وهي تسعى إلى إفهام الغرب بأن استهداف العمق الروسي هو خط أحمر و"دونه الأهوال"، مضيفًا أن "الجانب الأوكراني يواجه صعوبات كبيرة، ومستمر في تنفيذ دوره ضمن الصراع الغربي، لكنه يتكبد تكاليف باهظة من حيث الخسائر البشرية والاقتصادية".
أما في ما يتعلّق بـ المزاعم الغربية حول تزويد ايران لروسيا بالصواريخ قال إن "الأطراف الغربية تحاول التهويل والضغط والابتزاز من خلال إطلاق هذه المزاعم للضغط على إيران من أجل دفعها للحد من التعاون مع روسيا، لا سيما بعد أن شهدنا في السنوات الماضية تعاونا كبير بين طهران وموسكو".
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:09 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 6 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:46 GMT
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