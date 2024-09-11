https://sarabic.ae/20240911/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-استهداف-منطقة-مستودعات-صناعية-تحتوي-على-أسلحة-غربية-في-مقاطعة-كييف-1092599846.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": استهداف منطقة مستودعات صناعية تحتوي على أسلحة غربية في مقاطعة كييف
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": استهداف منطقة مستودعات صناعية تحتوي على أسلحة غربية في مقاطعة كييف
سبوتنيك عربي
أفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، بأنه تم استهداف منطقة مستودعات صناعية في مقاطعة كييف، حيث تم... 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T07:24+0000
2024-09-11T07:24+0000
2024-09-11T07:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في ليلة 11 سبتمبر تلقت مدينة بيرياسلاف ضربة على المنشآت التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، وكان الهجوم باتجاه منطقة "المعسكرات" في الاتجاه الجنوبي، حيث المستودعات الصناعية ومحطة خدمة ضخمة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240910/الدفاع-الروسية-خسائر-قوات-كييف-على-محور-كورسك-بلغت-أكثر-من-380-عسكريا-خلال-24-ساعة-1092572856.html
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روسيا
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": استهداف منطقة مستودعات صناعية تحتوي على أسلحة غربية في مقاطعة كييف
أفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، بأنه تم استهداف منطقة مستودعات صناعية في مقاطعة كييف، حيث تم نقل معدات جديدة من حلف الناتو إلى القوات الأوكرانية إليها.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في ليلة 11 سبتمبر تلقت مدينة بيرياسلاف ضربة على المنشآت التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، وكان الهجوم باتجاه منطقة "المعسكرات" في الاتجاه الجنوبي، حيث المستودعات الصناعية ومحطة خدمة ضخمة".
وأضاف ليبيديف أنه تم تسليم معدات جديدة لحلف الناتو داخل هذه المستودعات، حيث كان يتم العمل على تعديلها في محطة الخدمة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.