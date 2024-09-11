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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240911/مصدر-عسكري-لـسبوتنيك-استهداف-منطقة-مستودعات-صناعية-تحتوي-على-أسلحة-غربية-في-مقاطعة-كييف-1092599846.html
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": استهداف منطقة مستودعات صناعية تحتوي على أسلحة غربية في مقاطعة كييف
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": استهداف منطقة مستودعات صناعية تحتوي على أسلحة غربية في مقاطعة كييف
سبوتنيك عربي
أفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، بأنه تم استهداف منطقة مستودعات صناعية في مقاطعة كييف، حيث تم... 11.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-11T07:24+0000
2024-09-11T07:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في ليلة 11 سبتمبر تلقت مدينة بيرياسلاف ضربة على المنشآت التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، وكان الهجوم باتجاه منطقة "المعسكرات" في الاتجاه الجنوبي، حيث المستودعات الصناعية ومحطة خدمة ضخمة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240910/الدفاع-الروسية-خسائر-قوات-كييف-على-محور-كورسك-بلغت-أكثر-من-380-عسكريا-خلال-24-ساعة-1092572856.html
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روسيا

مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": استهداف منطقة مستودعات صناعية تحتوي على أسلحة غربية في مقاطعة كييف

07:24 GMT 11.09.2024
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أفاد منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، بأنه تم استهداف منطقة مستودعات صناعية في مقاطعة كييف، حيث تم نقل معدات جديدة من حلف الناتو إلى القوات الأوكرانية إليها.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في ليلة 11 سبتمبر تلقت مدينة بيرياسلاف ضربة على المنشآت التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، وكان الهجوم باتجاه منطقة "المعسكرات" في الاتجاه الجنوبي، حيث المستودعات الصناعية ومحطة خدمة ضخمة".

وأضاف ليبيديف أنه تم تسليم معدات جديدة لحلف الناتو داخل هذه المستودعات، حيث كان يتم العمل على تعديلها في محطة الخدمة.

مقاتلة سو - 30 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح الجو الروسي يستهدف تجمعات للمرتزقة الأجانب التابعين لقوات كييف في مقاطعة سومي
أمس, 11:16 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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