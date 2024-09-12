https://sarabic.ae/20240912/خبير-دولي-لـسبوتنيك-روسيا-ليست-بحاجة-لتقنيات-أحد-وواشنطن-تهيمن-على-أوكرانيا-1092628767.html

خبير دولي لـ"سبوتنيك": روسيا ليست بحاجة لتقنيات أحد وواشنطن تهيمن على أوكرانيا

خبير دولي لـ"سبوتنيك": روسيا ليست بحاجة لتقنيات أحد وواشنطن تهيمن على أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد المتخصص في القانون الدولي والعلاقات الدولية، خالد شيات، أن "روسيا ليست بحاجة إلى تقنيات أو أسلحة من أي دولة، وبالتالي فإن كل المزاعم التي يطلقها الغرب حول... 12.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-12T07:45+0000

2024-09-12T07:45+0000

2024-09-12T07:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم العربي

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وأضاف في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الإدارة الأمريكية تسعى لفرض عقوبات جديدة على إيران، وقد يكون ذلك استجابة لرغبة إسرائيل، خصوصا أن العلاقات الروسية الإيرانية شهدت تطورا كبيرا على الصعيدين السياسي والاستراتيجي".وأشار شيات إلى أن "السلاح الروسي، وخصوصا الدبابات، قوي جدا، وأوضح أن أوكرانيا تكبدت خسائر كبيرة في مواجهتها مع روسيا، خاصة فيما يتعلق بدبابات "أبرامز"، التي تم تزويدها بها في إطار صفقة بلغت 60 مليار دولار، حيث أخفق الجيش الأوكراني ميدانيا في استخدامها". كما أوضح شيات أن "موسكو ليست بحاجة إلى تقنيات عسكرية من أي دولة أخرى، ولكن يحق لها بناء تحالفات مع الأطراف التي تراها أقرب إليها من الناحية السياسية والإيديولوجية، وهو ما يحدث اليوم، في المقابل، أصبح نظام كييف عاجزا عن الخروج من الهيمنة الغربية وغير قادر على اتخاذ قرارات مستقلة سواء على الصعيد العسكري أو السياسي أو الاستراتيجي".وأشار الباحث في العلاقات الدولية إلى أن "العالم يشهد تحولا كبيرا نحو نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب بعيدا عن الهيمنة الأمريكية، وفي هذا السياق، تعد مجموعة دول "البريكس" ضرورة ملحة لأنها توفر خيارات متنوعة للدول الصاعدة وتساهم في بناء عالم اقتصادي متوازن".وتابع شيات قائلا: "الولايات المتحدة الأمريكية تقوم على مبادئ ومفاهيم تتعلق بالهيمنة والسيطرة على الشعوب، وبالتالي لن تتقبل بسهولة تحول النظام العالمي".

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