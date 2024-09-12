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لافروف: "الناتو" ينقل بيانات فضائية إلى نظام كييف وخبراؤه ينسقون الضربات على أراضي روسيا
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240912/خبير-دولي-لـسبوتنيك-روسيا-ليست-بحاجة-لتقنيات-أحد-وواشنطن-تهيمن-على-أوكرانيا-1092628767.html
خبير دولي لـ"سبوتنيك": روسيا ليست بحاجة لتقنيات أحد وواشنطن تهيمن على أوكرانيا
خبير دولي لـ"سبوتنيك": روسيا ليست بحاجة لتقنيات أحد وواشنطن تهيمن على أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أكد المتخصص في القانون الدولي والعلاقات الدولية، خالد شيات، أن "روسيا ليست بحاجة إلى تقنيات أو أسلحة من أي دولة، وبالتالي فإن كل المزاعم التي يطلقها الغرب حول... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T07:45+0000
2024-09-12T07:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم العربي
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وأضاف في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الإدارة الأمريكية تسعى لفرض عقوبات جديدة على إيران، وقد يكون ذلك استجابة لرغبة إسرائيل، خصوصا أن العلاقات الروسية الإيرانية شهدت تطورا كبيرا على الصعيدين السياسي والاستراتيجي".وأشار شيات إلى أن "السلاح الروسي، وخصوصا الدبابات، قوي جدا، وأوضح أن أوكرانيا تكبدت خسائر كبيرة في مواجهتها مع روسيا، خاصة فيما يتعلق بدبابات "أبرامز"، التي تم تزويدها بها في إطار صفقة بلغت 60 مليار دولار، حيث أخفق الجيش الأوكراني ميدانيا في استخدامها". كما أوضح شيات أن "موسكو ليست بحاجة إلى تقنيات عسكرية من أي دولة أخرى، ولكن يحق لها بناء تحالفات مع الأطراف التي تراها أقرب إليها من الناحية السياسية والإيديولوجية، وهو ما يحدث اليوم، في المقابل، أصبح نظام كييف عاجزا عن الخروج من الهيمنة الغربية وغير قادر على اتخاذ قرارات مستقلة سواء على الصعيد العسكري أو السياسي أو الاستراتيجي".وأشار الباحث في العلاقات الدولية إلى أن "العالم يشهد تحولا كبيرا نحو نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب بعيدا عن الهيمنة الأمريكية، وفي هذا السياق، تعد مجموعة دول "البريكس" ضرورة ملحة لأنها توفر خيارات متنوعة للدول الصاعدة وتساهم في بناء عالم اقتصادي متوازن".وتابع شيات قائلا: "الولايات المتحدة الأمريكية تقوم على مبادئ ومفاهيم تتعلق بالهيمنة والسيطرة على الشعوب، وبالتالي لن تتقبل بسهولة تحول النظام العالمي".
https://sarabic.ae/20240911/بلينكن-يعلن-حتمية-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-1092622783.html
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العالم العربي
العالم العربي

خبير دولي لـ"سبوتنيك": روسيا ليست بحاجة لتقنيات أحد وواشنطن تهيمن على أوكرانيا

07:45 GMT 12.09.2024
© AP Photo / Michael Probstقاعدة رامشتاين في ألمانيا
قاعدة رامشتاين في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
© AP Photo / Michael Probst
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أكد المتخصص في القانون الدولي والعلاقات الدولية، خالد شيات، أن "روسيا ليست بحاجة إلى تقنيات أو أسلحة من أي دولة، وبالتالي فإن كل المزاعم التي يطلقها الغرب حول دعم إيراني لروسيا تهدف إلى الضغط على طهران لفك ارتباطها بموسكو".
وأضاف في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن "الإدارة الأمريكية تسعى لفرض عقوبات جديدة على إيران، وقد يكون ذلك استجابة لرغبة إسرائيل، خصوصا أن العلاقات الروسية الإيرانية شهدت تطورا كبيرا على الصعيدين السياسي والاستراتيجي".
وأشار شيات إلى أن "السلاح الروسي، وخصوصا الدبابات، قوي جدا، وأوضح أن أوكرانيا تكبدت خسائر كبيرة في مواجهتها مع روسيا، خاصة فيما يتعلق بدبابات "أبرامز"، التي تم تزويدها بها في إطار صفقة بلغت 60 مليار دولار، حيث أخفق الجيش الأوكراني ميدانيا في استخدامها". كما أوضح شيات أن "موسكو ليست بحاجة إلى تقنيات عسكرية من أي دولة أخرى، ولكن يحق لها بناء تحالفات مع الأطراف التي تراها أقرب إليها من الناحية السياسية والإيديولوجية، وهو ما يحدث اليوم، في المقابل، أصبح نظام كييف عاجزا عن الخروج من الهيمنة الغربية وغير قادر على اتخاذ قرارات مستقلة سواء على الصعيد العسكري أو السياسي أو الاستراتيجي".
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بلينكن يعلن حتمية انضمام أوكرانيا إلى الناتو
أمس, 18:21 GMT
وأشار الباحث في العلاقات الدولية إلى أن "العالم يشهد تحولا كبيرا نحو نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب بعيدا عن الهيمنة الأمريكية، وفي هذا السياق، تعد مجموعة دول "البريكس" ضرورة ملحة لأنها توفر خيارات متنوعة للدول الصاعدة وتساهم في بناء عالم اقتصادي متوازن".
وأكد شيات أن "الأزمة الأوكرانية يجب أن تنتهي وفقا لمبادئ العدالة وليس بناء على المؤسسات الدولية، حيث تسعى روسيا إلى عالم أكثر عدلا".
وتابع شيات قائلا: "الولايات المتحدة الأمريكية تقوم على مبادئ ومفاهيم تتعلق بالهيمنة والسيطرة على الشعوب، وبالتالي لن تتقبل بسهولة تحول النظام العالمي".
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:05 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الأونروا" تعلن مقتل 6 من موظفيها في غارتين جويتين على غزة05:20 GMT
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