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10 د
مساحة حرة
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مساحة حرة
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خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يعتبر السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية تورط مباشر في الصراع الأوكراني
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مصدر: جماعة "أنصار الله" تنقل مقاتلين من قواتها إلى سوريا
مصدر: جماعة "أنصار الله" تنقل مقاتلين من قواتها إلى سوريا
سبوتنيك عربي
أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بأن جماعة "أنصار الله" اليمنية تنقل مقاتلين من قواتها إلى سوريا استعدادا لمرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل. 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T17:56+0000
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وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "قوة قوامها لواء، تضم بضعة آلاف من قوات النخبة التابعة لـ"أنصار الله" وصلت إلى سوريا على مجموعات صغيرة عبر الأردن، بتنسيق استخباراتي سوري لبناني رفيع".وأضاف أن "القوة اليمنية التي وصلت إلى سوريا، تعد من أقوى التشكيلات القتالية لـ"أنصار الله" وأكثرها إعداداً وتجهيزاً، وأنه تم خلال الأشهر الماضية تدريبها على مهاجمة أهداف تحاكي مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية".وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام عربية أنه وصل، صباح 2 آب /أغسطس، 4 من قادة "جماعة "أنصار الله" اليمنية إلى مدينة البوكمال السورية قادمين من الأراضي العراقية، عبر معبر "السكك" برفقة سيارات عسكرية، وفقاً لصحيفة "النهار".وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، أن "القوات المسلحة اليمنية، بصدد تعزيز قدراتها الدفاعية للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني، والرد عليه باستهداف تحركاته العسكرية المعادية". وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.
https://sarabic.ae/20240912/القيادة-المركزية-الأمريكية-تعلن-تدمير-منظومة-صواريخ-تابعة-لـأنصار-الله-1092625745.html
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أخبار اليمن الأن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
أخبار اليمن الأن, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

مصدر: جماعة "أنصار الله" تنقل مقاتلين من قواتها إلى سوريا

17:56 GMT 13.09.2024 (تم التحديث: 18:00 GMT 13.09.2024)
© AP Photoجماعة أنصار الله اليمنية
جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، بأن جماعة "أنصار الله" اليمنية تنقل مقاتلين من قواتها إلى سوريا استعدادا لمرحلة جديدة من التصعيد ضد إسرائيل.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "قوة قوامها لواء، تضم بضعة آلاف من قوات النخبة التابعة لـ"أنصار الله" وصلت إلى سوريا على مجموعات صغيرة عبر الأردن، بتنسيق استخباراتي سوري لبناني رفيع".
وأضاف أن "القوة اليمنية التي وصلت إلى سوريا، تعد من أقوى التشكيلات القتالية لـ"أنصار الله" وأكثرها إعداداً وتجهيزاً، وأنه تم خلال الأشهر الماضية تدريبها على مهاجمة أهداف تحاكي مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية".
صورة بتاريخ 6 فبراير 2017 تظهر مقر القيادة المركزية الأمريكية في قاعدة ماكديل الجوية في 6 فبراير 2017 في تامبا، فلوريدا. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير منظومة صواريخ تابعة لـ"أنصار الله"
أمس, 01:40 GMT
وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام عربية أنه وصل، صباح 2 آب /أغسطس، 4 من قادة "جماعة "أنصار الله" اليمنية إلى مدينة البوكمال السورية قادمين من الأراضي العراقية، عبر معبر "السكك" برفقة سيارات عسكرية، وفقاً لصحيفة "النهار".
وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم قوات "أنصار الله"، أن "القوات المسلحة اليمنية، بصدد تعزيز قدراتها الدفاعية للتصدي للعدوان الأمريكي البريطاني، والرد عليه باستهداف تحركاته العسكرية المعادية".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفي اليوم الـ 343 ارتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب على القطاع، إلى 41,118 قتيل غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 95,125آخرين.
وفي 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية، ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وتقول إسرائيل إن 130 أسيراً ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 ماتوا، من إجمالي 250 شخصاً خطفوا في 7 أكتوبر.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي18:37 GMTБойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:16 GMT
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