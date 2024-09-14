https://sarabic.ae/20240914/الأمم-المتحدة-تعين-مبعوثة-خاصة-للمياه-ومصر-تعلق-1092702343.html
الأمم المتحدة تعين "مبعوثة خاصة للمياه"... ومصر تعلق
الأمم المتحدة تعين "مبعوثة خاصة للمياه"... ومصر تعلق
سبوتنيك عربي
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، تعيين وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، مبعوثة خاصة له بشأن المياه. 14.09.2024, سبوتنيك عربي
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وقالت الأمم المتحدة، في بيان، إن هذه الخطوة تهدف إلى حشد الشراكات والجهود المتضافرة لتعزيز أجندة المياه، بما في ذلك متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023.ونقل موقع "جاكارتا غلوب"، عن وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، قولها إنها اختيرت كمبعوثة خاصة للأمم المتحدة بشأن المياه، وهو الدور الذي ستتولى القيام به بعد تنحيها عن وظيفتها الوزارية.يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعين فيها الأمم المتحدة مبعوثا خاصا مخصصا لأجندة المياه، وقالت ريتنو إنها ستكون أيضًا أول إندونيسية تصبح مبعوثة خاصة للأمم المتحدة.من جانبها، رحبت مصر بقرار "استحداث منصب المبعوث الأممي للمياه" والإعلان عن تولي وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مرسودي، هذا المنصب الأممي الرفيع، مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.وأصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا اليوم السبت، قالت فيه إن "مصر كانت قد قادت بالاشتراك مع ألمانيا، تحركا موسّعا على مسار الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام 2023، ونجح هذا التحرك في حشد دعم 151 دولة، بهدف استحداث منصب المبعوث الأممي للمياه، لدعم جهود الدول الأعضاء خاصة دول الندرة المائية، في مواجهة تحديات تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه".وأعربت الخارجية المصرية عن "التطلع لتعزيز التعاون مع المبعوثة الأممية الجديدة لتحقيق أهداف أجندة 2030، في مواجهة الندرة المائية، وفي ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للإدارة الرشيدة للموارد المائية وتعزيز التعاون العابر للحدود، وفقا لقواعد القانون الدولي".وذكر موقع "اليوم السابع"، أن "قرار سكرتير عام الأمم المتحدة باستحداث المنصب الأممي يعد تتويجا للجهود المصرية في تطوير العمل متعدد الأطراف لمواكبة التحديات المستحدثة".
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تعين "مبعوثة خاصة للمياه"... ومصر تعلق
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، تعيين وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، مبعوثة خاصة له بشأن المياه.
وقالت الأمم المتحدة، في بيان، إن هذه الخطوة تهدف إلى حشد الشراكات والجهود المتضافرة لتعزيز أجندة المياه، بما في ذلك متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023.
ونقل موقع
"جاكارتا غلوب"، عن وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، قولها إنها اختيرت كمبعوثة خاصة للأمم المتحدة بشأن المياه، وهو الدور الذي ستتولى القيام به بعد تنحيها عن وظيفتها الوزارية.
يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعين فيها الأمم المتحدة مبعوثا خاصا مخصصا لأجندة المياه، وقالت ريتنو إنها ستكون أيضًا أول إندونيسية تصبح مبعوثة خاصة للأمم المتحدة.
من جانبها، رحبت مصر بقرار "استحداث منصب المبعوث الأممي للمياه" والإعلان عن تولي وزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مرسودي، هذا المنصب الأممي الرفيع، مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية، بيانا اليوم السبت، قالت فيه إن "مصر كانت قد قادت بالاشتراك مع ألمانيا، تحركا موسّعا على مسار الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام 2023، ونجح هذا التحرك في حشد دعم 151 دولة، بهدف استحداث منصب المبعوث الأممي للمياه، لدعم جهود الدول الأعضاء خاصة دول الندرة المائية، في مواجهة تحديات تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه".
وأعربت الخارجية المصرية عن "التطلع لتعزيز التعاون مع المبعوثة الأممية الجديدة لتحقيق أهداف أجندة 2030، في مواجهة الندرة المائية، وفي ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للإدارة الرشيدة للموارد المائية وتعزيز التعاون العابر للحدود، وفقا لقواعد القانون الدولي".
وذكر موقع
"اليوم السابع"، أن "قرار سكرتير عام الأمم المتحدة باستحداث المنصب الأممي يعد تتويجا للجهود المصرية في تطوير العمل متعدد الأطراف لمواكبة التحديات المستحدثة".