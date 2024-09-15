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الحوثي يكشف تفاصيل عملية اليوم التي استهدفت تل أبيب
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150 د
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123 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
08:17 GMT
29 د
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29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
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10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
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مساحة حرة
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الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
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9 د
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شؤون عسكرية
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16:33 GMT
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https://sarabic.ae/20240915/إيفانكا-ترامب-تتعرض-لهجوم-حاد-بعد-نشرها-صورة-محرجة-لنجمة-شهيرة-1092737875.html
إيفانكا ترامب تتعرض لهجوم حاد بعد نشرها صورة محرجة لنجمة شهيرة
إيفانكا ترامب تتعرض لهجوم حاد بعد نشرها صورة محرجة لنجمة شهيرة
سبوتنيك عربي
تعرضت إيفانكا ترامب، ابنة المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، لهجوم حاد، بعد نشرها صورة محرجة لنجمة شهيرة. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T13:23+0000
2024-09-15T13:34+0000
مجتمع
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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وشاركت ترامب عبر منصة "إكس"، صورة لنجمة الغناء الأمريكية، تايلور سويفت، خلال تقديمها إحدى الأغنيات في حفل لها، ولكن في لحظة لم تكن موفقة.وكتبت إيفانكا ترامب مع الصورة: "كم عدد الأشخاص الذين سئموا من تايلور سويفت"، وذلك ردا على إعلان الأخيرة عن دعمها للمرشحة الرئاسية الديمقراطية، كامالا هاريس في انتخابات عام 2024، ووصفها لها بأنها "الزعيمة الثابتة والموهوبة".لكن أثار منشور إيفانكا وسؤالها هجومها شرسا ضدها، من جانب محبي ومعجبي تايلور سويفت، الذين يقدّر عددهم بالملايين حول العالم.ورد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على المستشارة السابقة في البيت الأبيض، في المقابل، بأنهم سئموا منها، ومن كل أفراد عائلة ترامب، وقصصهم المثيرة.وقارن أحدهم بين عدد متابعي والدها البالغ عددهم 26.5 مليون على أحد مواقع التواصل، وبين عدد متابعي تايلور سويفت الـ284 مليون.بينما اعتبر مستخدم آخر، أن تايلور سويفت "نجمة جذابة حققت ثروة من موهبتها، وليس فقط لأنها وُلدت من أجل المال"، في إشارة إلى إيفانكا ترامب، ابنة الملياردير ورجل الأعمال، دونالد ترامب.يُشار إلى أن المرشح الرئاسي الجمهوري، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، انتقد تايلور سويفت في الآونة الأخيرة، لدعمها منافسته، كامالا هاريس، وهددها بأنها "ستدفع ثمن ذلك".
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, الأخبار

إيفانكا ترامب تتعرض لهجوم حاد بعد نشرها صورة محرجة لنجمة شهيرة

13:23 GMT 15.09.2024 (تم التحديث: 13:34 GMT 15.09.2024)
© AP Photo / Jacquelyn Martinإيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقائها مع وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لقائها مع وكالة أسوشيتد برس للأنباء، 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
تابعنا عبر
تعرضت إيفانكا ترامب، ابنة المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، لهجوم حاد، بعد نشرها صورة محرجة لنجمة شهيرة.
وشاركت ترامب عبر منصة "إكس"، صورة لنجمة الغناء الأمريكية، تايلور سويفت، خلال تقديمها إحدى الأغنيات في حفل لها، ولكن في لحظة لم تكن موفقة.
وكتبت إيفانكا ترامب مع الصورة: "كم عدد الأشخاص الذين سئموا من تايلور سويفت"، وذلك ردا على إعلان الأخيرة عن دعمها للمرشحة الرئاسية الديمقراطية، كامالا هاريس في انتخابات عام 2024، ووصفها لها بأنها "الزعيمة الثابتة والموهوبة".
لكن أثار منشور إيفانكا وسؤالها هجومها شرسا ضدها، من جانب محبي ومعجبي تايلور سويفت، الذين يقدّر عددهم بالملايين حول العالم.
ورد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على المستشارة السابقة في البيت الأبيض، في المقابل، بأنهم سئموا منها، ومن كل أفراد عائلة ترامب، وقصصهم المثيرة.
وقارن أحدهم بين عدد متابعي والدها البالغ عددهم 26.5 مليون على أحد مواقع التواصل، وبين عدد متابعي تايلور سويفت الـ284 مليون.
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بينما اعتبر مستخدم آخر، أن تايلور سويفت "نجمة جذابة حققت ثروة من موهبتها، وليس فقط لأنها وُلدت من أجل المال"، في إشارة إلى إيفانكا ترامب، ابنة الملياردير ورجل الأعمال، دونالد ترامب.
يُشار إلى أن المرشح الرئاسي الجمهوري، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، انتقد تايلور سويفت في الآونة الأخيرة، لدعمها منافسته، كامالا هاريس، وهددها بأنها "ستدفع ثمن ذلك".
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