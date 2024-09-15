https://sarabic.ae/20240915/إيفانكا-ترامب-تتعرض-لهجوم-حاد-بعد-نشرها-صورة-محرجة-لنجمة-شهيرة-1092737875.html
إيفانكا ترامب تتعرض لهجوم حاد بعد نشرها صورة محرجة لنجمة شهيرة
إيفانكا ترامب تتعرض لهجوم حاد بعد نشرها صورة محرجة لنجمة شهيرة
سبوتنيك عربي
تعرضت إيفانكا ترامب، ابنة المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، لهجوم حاد، بعد نشرها صورة محرجة لنجمة شهيرة. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T13:23+0000
2024-09-15T13:23+0000
2024-09-15T13:34+0000
مجتمع
دونالد ترامب
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وشاركت ترامب عبر منصة "إكس"، صورة لنجمة الغناء الأمريكية، تايلور سويفت، خلال تقديمها إحدى الأغنيات في حفل لها، ولكن في لحظة لم تكن موفقة.وكتبت إيفانكا ترامب مع الصورة: "كم عدد الأشخاص الذين سئموا من تايلور سويفت"، وذلك ردا على إعلان الأخيرة عن دعمها للمرشحة الرئاسية الديمقراطية، كامالا هاريس في انتخابات عام 2024، ووصفها لها بأنها "الزعيمة الثابتة والموهوبة".لكن أثار منشور إيفانكا وسؤالها هجومها شرسا ضدها، من جانب محبي ومعجبي تايلور سويفت، الذين يقدّر عددهم بالملايين حول العالم.ورد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على المستشارة السابقة في البيت الأبيض، في المقابل، بأنهم سئموا منها، ومن كل أفراد عائلة ترامب، وقصصهم المثيرة.وقارن أحدهم بين عدد متابعي والدها البالغ عددهم 26.5 مليون على أحد مواقع التواصل، وبين عدد متابعي تايلور سويفت الـ284 مليون.بينما اعتبر مستخدم آخر، أن تايلور سويفت "نجمة جذابة حققت ثروة من موهبتها، وليس فقط لأنها وُلدت من أجل المال"، في إشارة إلى إيفانكا ترامب، ابنة الملياردير ورجل الأعمال، دونالد ترامب.يُشار إلى أن المرشح الرئاسي الجمهوري، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، انتقد تايلور سويفت في الآونة الأخيرة، لدعمها منافسته، كامالا هاريس، وهددها بأنها "ستدفع ثمن ذلك".
https://sarabic.ae/20240915/ميلانيا-ترامب-تكشف-لأول-مرة-عن-اختراق-الـإف-بي-آي-لخصوصيتها-حقوقنا-يجب-أن-تحترم-1092728889.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات, الأخبار
إيفانكا ترامب تتعرض لهجوم حاد بعد نشرها صورة محرجة لنجمة شهيرة
13:23 GMT 15.09.2024 (تم التحديث: 13:34 GMT 15.09.2024)
تعرضت إيفانكا ترامب، ابنة المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، لهجوم حاد، بعد نشرها صورة محرجة لنجمة شهيرة.
وشاركت ترامب عبر منصة "إكس"، صورة لنجمة الغناء الأمريكية، تايلور سويفت
، خلال تقديمها إحدى الأغنيات في حفل لها، ولكن في لحظة لم تكن موفقة.
وكتبت إيفانكا ترامب
مع الصورة: "كم عدد الأشخاص الذين سئموا من تايلور سويفت"، وذلك ردا على إعلان الأخيرة عن دعمها للمرشحة الرئاسية الديمقراطية، كامالا هاريس في انتخابات عام 2024، ووصفها لها بأنها "الزعيمة الثابتة والموهوبة".
لكن أثار منشور إيفانكا وسؤالها هجومها شرسا ضدها، من جانب محبي ومعجبي تايلور سويفت، الذين يقدّر عددهم بالملايين حول العالم.
ورد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على المستشارة السابقة في البيت الأبيض، في المقابل، بأنهم سئموا منها، ومن كل أفراد عائلة ترامب، وقصصهم المثيرة.
وقارن أحدهم بين عدد متابعي والدها البالغ عددهم 26.5 مليون على أحد مواقع التواصل، وبين عدد متابعي تايلور سويفت الـ284 مليون.
بينما اعتبر مستخدم آخر، أن تايلور سويفت "نجمة جذابة حققت ثروة من موهبتها، وليس فقط لأنها وُلدت من أجل المال"، في إشارة إلى إيفانكا ترامب، ابنة الملياردير ورجل الأعمال، دونالد ترامب.
يُشار إلى أن المرشح الرئاسي الجمهوري، والرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، انتقد تايلور سويفت في الآونة الأخيرة، لدعمها منافسته، كامالا هاريس
، وهددها بأنها "ستدفع ثمن ذلك".