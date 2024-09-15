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https://sarabic.ae/20240915/سكان-المنطقة-العربية-على-موعد-مع-حدث-مرتقب-يوم-18-سبتمبر-1092740630.html
سكان المنطقة العربية على موعد مع "حدث مرتقب" يوم 18 سبتمبر
سكان المنطقة العربية على موعد مع "حدث مرتقب" يوم 18 سبتمبر
سبوتنيك عربي
أكد معهد البحوث الفلكية في مصر أن "سكان المنطقة العربية" سيشهدون حدثا في السماء يوم الأربعاء المقبل. 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T14:28+0000
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وقال طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إنه وفقا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس، فإن "مصر ستشهد خسوفا للقمر في 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، وسيشاهده سكان المنطقة العربية".وأشار رابح إلى أن "العالم سيشهد الخسوف القمري وسيظهر في بعض مناطق العالم، مثل الأمريكتين وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية وغرب المحيط الهندي والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي وشرق بولينيزيا".وأوضح أن "هذا الخسوف يوافق اكتمال بدر شهر ربيع الأول من عام 1446هـ"، مؤكدا أن "مدة فترة الخسوف الجزئي فقط منذ بدابة دخول القمر منطقة ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة ستكون ساعة و3 دقائق".وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أعلن في مايو/ آيار الماضي، أن الكرة الأرضية ستشهد ظاهرة فلكية سوف تستغرق منذ بدايتها وحتى نهايتها أكثر من 5 ساعات.ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية، عن رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، قوله إن الكرة الأرضية ستشهد يوم الاثنين الموافق 16 مايو/أيار، خسوفا كليا للقمر.وأوضح أن الخسوف يستغرق في جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و19 دقيقة تقريبا، وسيغطي ظل الأرض فيه 141.4% تقريبا من سطح القمر.
https://sarabic.ae/20230505/الأرض-على-موعد-مع-خسوف-القمر-1076694686.html
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منوعات, علوم, أخبار مصر الآن, مصر, الأخبار
منوعات, علوم, أخبار مصر الآن, مصر, الأخبار

سكان المنطقة العربية على موعد مع "حدث مرتقب" يوم 18 سبتمبر

14:28 GMT 15.09.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورفلاديفوستوك تشهد أطول خسوف جزئي في العالم، روسيا 19 نوفمبر 2021
فلاديفوستوك تشهد أطول خسوف جزئي في العالم، روسيا 19 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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تابعنا عبر
أكد معهد البحوث الفلكية في مصر أن "سكان المنطقة العربية" سيشهدون حدثا في السماء يوم الأربعاء المقبل.
وقال طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، إنه وفقا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس، فإن "مصر ستشهد خسوفا للقمر في 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، وسيشاهده سكان المنطقة العربية".
وأشار رابح إلى أن "العالم سيشهد الخسوف القمري وسيظهر في بعض مناطق العالم، مثل الأمريكتين وأجزاء من القارة القطبية الجنوبية وغرب المحيط الهندي والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي وشرق بولينيزيا".
وأوضح أن "هذا الخسوف يوافق اكتمال بدر شهر ربيع الأول من عام 1446هـ"، مؤكدا أن "مدة فترة الخسوف الجزئي فقط منذ بدابة دخول القمر منطقة ظل الأرض إلى خروجه منها من الجهة المقابلة ستكون ساعة و3 دقائق".
وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أعلن في مايو/ آيار الماضي، أن الكرة الأرضية ستشهد ظاهرة فلكية سوف تستغرق منذ بدايتها وحتى نهايتها أكثر من 5 ساعات.
القمر خلال الكسوف في فلاديفوستوك الروسية. في 8 نوفمبر، بعد الظهر، سيُغطى القمر جزئيًا بظل الأرض، وسيغطي القمر أورانوس ويتحول إلى اللون الأحمر القرمزي (القمر الدموي). سيكمل هذا الحدث ممر الكسوف الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول. في المرة القادمة يمكن رؤية هذه الظاهرة فقط في غضون سنوات قليلة. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2023
وسائط متعددة
الأرض على موعد مع خسوف القمر
5 مايو 2023, 10:47 GMT
ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية، عن رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، قوله إن الكرة الأرضية ستشهد يوم الاثنين الموافق 16 مايو/أيار، خسوفا كليا للقمر.
وأوضح أن الخسوف يستغرق في جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته 5 ساعات و19 دقيقة تقريبا، وسيغطي ظل الأرض فيه 141.4% تقريبا من سطح القمر.
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