بالأرقام.. من يملك أضخم قوات عسكرية عاملة في العالم؟

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صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
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مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
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شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:33 GMT
30 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
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107 د
ع الموجة مع ايلي
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02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
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بلا قيود
خبير: سيناريو أن تكون إيران وراء محاولة اغتيال ترامب أمر مستبعد
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مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
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29 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
17:33 GMT
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https://sarabic.ae/20240916/بالأرقام-من-يملك-أضخم-قوات-عسكرية-عاملة-في-العالم-1092789365.html
بالأرقام.. من يملك أضخم قوات عسكرية عاملة في العالم؟
بالأرقام.. من يملك أضخم قوات عسكرية عاملة في العالم؟
سبوتنيك عربي
تتكون القوى البشرية لأي جيش نظامي من 3 أقسام هي القوات العاملة والاحتياطية وشبه العسكرية وتختلف نسب توزيعها بين دولة وأخرى. 16.09.2024, سبوتنيك عربي
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وبينما لا تمتلك بعض الدول قوات احتياطية أو شبه عسكرية، فإن وجود الجيوش مرتبط بوجود القوات العاملة، التي تكون جاهزة للقتال في أي وقت.تمتلك الصين أكبر عدد من القوات العسكرية العاملة وتأتي روسيا في المرتبة الـ5 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.لكن توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما، اليوم الاثنين، بزيادة إجمالي تعداد القوات المسلحة الروسية إلى مليونين و389 ألف فرد، يتضمن زيادة عدد القوات العاملة إلى 1.5 مليون فرد، ما يعني أن ترتيب القوات العاملة بالجيش الروسي سيقفز للمرتبة الثانية عالميا بعد الصين.ترتيب أكبر 20 دولة حالياويقدر عدد سكان روسيا بـ141.6 مليون نسمة، بينهم 69.4 مليون نسمة قوة بشرية متاحة للعمل و46.4 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية، بينما يصل سن التجنيد سنويا 1.2 مليون نسمة، بحسب إحصائيات الموقع.
https://sarabic.ae/20240916/القوات-الروسية-تستهدف-تجمعات-القوات-الأوكرانية-في-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-الشعبيتين-1092765446.html
https://sarabic.ae/20240916/بوتين-يوقع-مرسوما-بزيادة-تعداد-القوات-المسلحة-الروسية-1092777031.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية, أخبار العالم الآن

بالأرقام.. من يملك أضخم قوات عسكرية عاملة في العالم؟

16:07 GMT 16.09.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - قوات الجيش الروسي تستخدم قذائف "آر بي جي" مضادة للدروع
الجيش الروسي - قوات الجيش الروسي تستخدم قذائف آر بي جي مضادة للدروع - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تتكون القوى البشرية لأي جيش نظامي من 3 أقسام هي القوات العاملة والاحتياطية وشبه العسكرية وتختلف نسب توزيعها بين دولة وأخرى.
وبينما لا تمتلك بعض الدول قوات احتياطية أو شبه عسكرية، فإن وجود الجيوش مرتبط بوجود القوات العاملة، التي تكون جاهزة للقتال في أي وقت.
مروحيات مي-28إن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف تجمعات القوات الأوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
10:46 GMT
تمتلك الصين أكبر عدد من القوات العسكرية العاملة وتأتي روسيا في المرتبة الـ5 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2024.
لكن توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما، اليوم الاثنين، بزيادة إجمالي تعداد القوات المسلحة الروسية إلى مليونين و389 ألف فرد، يتضمن زيادة عدد القوات العاملة إلى 1.5 مليون فرد، ما يعني أن ترتيب القوات العاملة بالجيش الروسي سيقفز للمرتبة الثانية عالميا بعد الصين.
بوتين يوقع على وثيقة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يوقع مرسوما بزيادة تعداد القوات المسلحة الروسية
12:32 GMT

ترتيب أكبر 20 دولة حاليا

الصين: تحتل المرتبة الأولى بمليونين و35 ألف جندي عامل.
الهند: تأتي في المرتبة الثانية بمليون و455 ألف جندي عامل.
الولايات المتحدة الأمريكية: تحتل المرتبة الثالثة عالميا بمليون و328 ألف جندي.
كوريا الشمالية: تأتي في المرتبة الـ4 عالميا بمليون و320 ألف جندي.
روسيا: تأتي في المرتبة الـ5 عالميا بمليون و320 ألف جندي.
أوكرانيا: تحتل المرتبة الـ6 عالميا بـ900 ألف جندي.
باكستان: تأتي في المرتبة الـ7 عالميا بـ654 ألف جندي.
إيران: تأتي في المرتبة الـ8 عالميا بـ610 آلاف جندي.
كوريا الجنوبية: تحتل المرتبة الـ9 عالميا بـ600 ألف جندي.
فيتنام: تأتي في المرتبة الـ10 عالميا بـ600 ألف جندي.
مصر: تحتل المرتبة الـ11 عالميا بـ440 ألف جندي.
المكسيك: المرتبة الـ12 عالميا بـ412 ألف جندي.
إندونيسيا: المرتبة الـ13 عالميا بـ400 ألف جندي.
تايلاند: المرتبة الـ14 عالميا بـ361 ألف جندي تقريبا.
البرازيل: المرتبة الـ15 عالميا بـ370 ألف جندي.
تركيا: المرتبة الـ16 عالميا بـ355 ألف جندي.
سريلانكا: المرتبة الـ17 عالميا بـ346 ألف جندي.
الجزائر: المرتبة الـ18 عالميا بـ325 ألف جندي.
كولومبيا: المرتبة الـ19 عالميا بـ293 ألف جندي.
السعودية: المرتبة الـ20 عالميا بـ257 ألف جندي.
ويقدر عدد سكان روسيا بـ141.6 مليون نسمة، بينهم 69.4 مليون نسمة قوة بشرية متاحة للعمل و46.4 مليون نسمة يصلحون للخدمة العسكرية، بينما يصل سن التجنيد سنويا 1.2 مليون نسمة، بحسب إحصائيات الموقع.
© Sputnikالجيش الروسي يشارك في 9 مناورات دولية خلال 2023
الجيش الروسي يشارك في 9 مناورات دولية خلال 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2024
الجيش الروسي يشارك في 9 مناورات دولية خلال 2023
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