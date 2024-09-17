https://sarabic.ae/20240917/الرئيس-الحالي-أبرز-منتقديها-ما-هي-شرطة-الأخلاق-الإيرانية-وكيف-تعمل-1092822116.html
الرئيس الحالي أبرز منتقديها... ما هي شرطة الأخلاق الإيرانية وكيف تعمل؟
الرئيس الحالي أبرز منتقديها... ما هي شرطة الأخلاق الإيرانية وكيف تعمل؟
سبوتنيك عربي
سلط حديث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن "شرطة الأخلاق"، الضوء على طبيعة عملها الذي يرتبط بتطبيق قوانين اجتماعية صارمة. 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T12:40+0000
2024-09-17T12:40+0000
2024-09-17T12:40+0000
مجتمع
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/02/1092318592_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9ac803bebbbf4defdfde337defc7ceca.jpg
وجاءت تصريحات بزشكيان خلال مؤتمر صحفي في طهران، أمس الاثنين، تزامنا مع الذكرى الثانية لوفاة الناشطة الإيرانية مهسا أميني، حيث أكد أن الشرطة ليست موجهة ضد النساء.وتوفيت أميني بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران وهو ما تسبب في احتجاجات واسعة داخل البلاد استمرت عدة أشهر.وتتوافق تصريحات بزشكيان مع مواقفه السابقة في هذا الشأن، حيث تعهد خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة بسحب عناصر شرطة الأخلاق من الشوارع، كما تتوافق مع مواقفه السابقة عندما وجه انتقادات لشرطة الأخلاق في سبتمبر/ أيلول عام 2022، عندما كان نائبا بمجلس الشورى.آلية عمل شرطة الأخلاقتحمل شرطة الأخلاق اسم "غشتي إرشاد" أو "دوريات التوجيه" وهي إحدى وحدات الشرطة الإيرانية، وهي مكلفة بفرض قوانين اللباس الإسلامي على النساء والفتيات خلال وجودهن في الأماكن العامة، حيث تراقب ارتداء الحجاب والملابس الفضفاضة التي تعرف بـ"الشادور" وتستند في ذلك إلى تفسيرها للشريعة الإسلامية.ورغم ذلك فإن عدم وجود قواعد محددة لوصف اللباس المحتشم يفتح المجال للتفسير الشخصي لآلية عملها بصورة تجعل عناصر الشرطة محل اتهامات أبرزها احتجاز نساء بشكل تعسفي، حيث يتم نقلهن إلى ما يعرف بـ"مراكز التعليم والإرشاد" أو "مراكز الشرطة"، حيث يتلقين دروسا ومحاضرات حول الحجاب والقيم الإسلامية، قبل أن يتم إطلاق سراحهن بعد حضور أحد أقاربهن بملابس محتشمة.يذكر أنه في 2018، كشف استطلاع رأي للبرلمان الإيراني عن أن ما بين 60 إلى 70 في المئة من الإيرانيات لا يطبقن القواعد الصارمة لارتداء الملابس في الأماكن العامة، فيما تقوم ناشطات بتدشين حملات ضد هذه الإجراءات.وتشير تقارير إلى أن الحجاب كان محظورا في إيران في عهد الشاه محمد رضا بهلوي منذ عام 1936، وفي عام 1979 أصدر آية الله الخميني مرسوما يقضي بفرض قواعد "اللباس الإسلامي" بما ذلك الحجاب وفي عام 1980 أصبح مفروضا في الأماكن الحكومية، ثم أصبح فرضا على جميع النساء في إيران عام 1983.
https://sarabic.ae/20221205/برلماني-إيراني-شرطة-الأخلاق-فقدت-تأثيرها-ولدينا-أفضل-نظام-ديمقراطي-إسلامي-1070881726.html
https://sarabic.ae/20221204/النائب-العام-الإيراني-يعلن-حل-شرطة-الأخلاق-1070822251.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/02/1092318592_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_10eddd86b7256d82cf56a6e3db575d4f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران
الرئيس الحالي أبرز منتقديها... ما هي شرطة الأخلاق الإيرانية وكيف تعمل؟
سلط حديث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، عن "شرطة الأخلاق"، الضوء على طبيعة عملها الذي يرتبط بتطبيق قوانين اجتماعية صارمة.
وجاءت تصريحات بزشكيان خلال مؤتمر صحفي في طهران، أمس الاثنين، تزامنا مع الذكرى الثانية لوفاة الناشطة الإيرانية مهسا أميني، حيث أكد أن الشرطة
ليست موجهة ضد النساء.
وتوفيت أميني بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران وهو ما تسبب في احتجاجات واسعة داخل البلاد استمرت عدة أشهر.
وتتوافق تصريحات بزشكيان مع مواقفه السابقة في هذا الشأن، حيث تعهد خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة بسحب عناصر شرطة الأخلاق من الشوارع، كما تتوافق مع مواقفه السابقة عندما وجه انتقادات لشرطة الأخلاق في سبتمبر/ أيلول عام 2022، عندما كان نائبا بمجلس الشورى.
تحمل شرطة الأخلاق اسم "غشتي إرشاد" أو "دوريات التوجيه
" وهي إحدى وحدات الشرطة الإيرانية، وهي مكلفة بفرض قوانين اللباس الإسلامي على النساء والفتيات خلال وجودهن في الأماكن العامة، حيث تراقب ارتداء الحجاب والملابس الفضفاضة التي تعرف بـ"الشادور" وتستند في ذلك إلى تفسيرها للشريعة الإسلامية.
ورغم ذلك فإن عدم وجود قواعد محددة لوصف اللباس المحتشم يفتح المجال للتفسير الشخصي لآلية عملها بصورة تجعل عناصر الشرطة محل اتهامات أبرزها احتجاز نساء بشكل تعسفي، حيث يتم نقلهن إلى ما يعرف بـ"مراكز التعليم والإرشاد" أو "مراكز الشرطة"، حيث يتلقين دروسا ومحاضرات حول الحجاب والقيم الإسلامية، قبل أن يتم إطلاق سراحهن بعد حضور أحد أقاربهن بملابس محتشمة.
يذكر أنه في 2018، كشف استطلاع رأي للبرلمان الإيراني عن أن ما بين 60 إلى 70 في المئة من الإيرانيات لا يطبقن القواعد الصارمة لارتداء الملابس في الأماكن العامة، فيما تقوم ناشطات بتدشين حملات ضد هذه الإجراءات.
وتشير تقارير إلى أن الحجاب كان محظورا في إيران
في عهد الشاه محمد رضا بهلوي منذ عام 1936، وفي عام 1979 أصدر آية الله الخميني مرسوما يقضي بفرض قواعد "اللباس الإسلامي" بما ذلك الحجاب وفي عام 1980 أصبح مفروضا في الأماكن الحكومية، ثم أصبح فرضا على جميع النساء في إيران عام 1983.