وزير المهجرين اللبناني: الاعتداء الاسرائيلي على لبنان هو جريمة العصر ونطالب بتوقيف نتنياهو وغالانت

عربي
القوات الروسية تتصدى لمحاولات تقدم للقوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك وتكبدها خسائر فادحة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
08:16 GMT
27 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
10:28 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
11:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
11:24 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
ملفات ساخنة
ما تداعيات إقدام نتنياهو على عزل وزير دفاعه
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إقليم كردستان العراق يدخل مرحلة جديدة مع إيران وتركيا وترقب الانتخابات التشريعية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240919/وزير-المهجرين-اللبناني-الاعتداء-الاسرائيلي-على-لبنان-هو-جريمة-العصر-ونطالب-بتوقيف-نتنياهو-وغالانت-1092885529.html
وزير المهجرين اللبناني: الاعتداء الاسرائيلي على لبنان هو جريمة العصر ونطالب بتوقيف نتنياهو وغالانت
وزير المهجرين اللبناني: الاعتداء الاسرائيلي على لبنان هو جريمة العصر ونطالب بتوقيف نتنياهو وغالانت
سبوتنيك عربي
أشاد وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين "بجهود وزارة الصحة اللبنانية حيث تمكنت خلال نصف ساعة من استقبال 2800 جريح جراء العدوان الاسرائيلي المفاجئ على... 19.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-19T11:21+0000
2024-09-19T11:21+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092885314_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b380513172fff31dd5732ecb49d7ab82.jpg
وقال شرف الدين: "ما يميز هذه المرحلة هو التضامن والتلاحم الوطني، إضافة إلى استنفار كل اللبنانيين الذين تبرعوا بالدم والكلى والعيون".أشار إلى أنه "يجب على لبنان تقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية، لأن هذه الجرائم تخضع لمواد دستورية دولية"، وأمل أن "تقوم محكمة العدل الدولية بدورها".وطالب شرف الدين "بالدعم من الدول العربية والدول الشقيقة والدول التي تدعي حماية حقوق الإنسان في هذه القضية".وأوضح شرف الدين: "الهدف من هذا الاعتداء الإرهابي على لبنان هو إلحاق الأذى بأكبر عدد ممكن من عناصر حزب الله، مع اعتبار ذلك نصرًا يُغنيهم عن القيام بعملية اجتياح بري"، مضيفًا أنّ "السيادة اللبنانية هي المستهدفة، وليس حزب الله فقط، وبالتالي رأينا التفافًا كبيرًا من خصوم حزب الله قبل حلفائه، ومن يتدخل في لبنان بعد كل ضربة هو العنصر الأمريكي، الذي لديه بعض الإملاءات على بعض الجهات بهدف تهدئة الأوضاع على الجبهة".أما بالنسبة لرد حزب الله، قال شرف الدين: "المقاومة ملتزمة بقواعد الاشتباك، وتتسم بالحذر الشديد في دراسة ردها، لأنّها لا تريد توريط لبنان في حرب كبرى، وأشك في أن حزب الله سيجر لبنان إلى أي نزاع مسلح".كما تطرق وزير المهجرين للحديث عن ملف المودعين، واصفًا "ما يحدث معهم بحرب الإفقار والإبادة الجماعية"، وتابع: "لقد اجتمعنا مع المودعين وأرسلنا كتاباً، وقمنا بمراجعة المرجعيات الأساسية لأن هذا الأمر يشكل خطرًا على الأمن القومي، ولا يمكننا تهدئة روع المودعين في ظل هذه الظروف".وأضاف: "منصوري مؤيد تماماً لمطالبنا، وقد تجاوب مع مقترحاتنا بخصوص الاقتطاع من الاحتياطي الإلزامي المتواجد لخدمة الحالات الطارئة للمواطن اللبناني".واعتبر شرف الدين أن "كل المؤشرات تشير إلى أن الهدف الرئيسي من كل هذه الممارسات هو إفقار البلد عبر قانون "قيصر" وترسيم الحدود البحرية، مما يضع لبنان في حصار اقتصادي كبير، ولا يوجد قرار سياسي لإيجاد أي حلول، سواء على الصعيد الاقتصادي أو بالنسبة للنازحين، الذين يشكلون عبئًا اقتصاديًا كبيرًا، ومع ذلك، هناك موارد عديدة يمكن للدولة اللبنانية ضبطها لتوفير مداخيل جديدة".أمّا في ما يتعلّق بملف النازحين السوريين، أعلن شرف الدين أنّه "تم اتخاذ قرار بشأن اللاجئين المسجلين في المفوضية والأمن العام، حيث ستكلّف وزارة التربية بإعداد دراسة حول وضع الباقين، وبالنسبة للعام الدراسي 2025-2026، لن يُسمح بتسجيل أي طالب سوري ليس لديه وضع شرعي"، لافتًا إلى أنّ "العامل السوري كفؤ، خاصة في مجالات الأشغال الشاقة والزراعة، ومن الضروري تنظيم العمالة السورية في لبنان، وإجراء إقامة وتصاريح عمل، وهذه المهمة تقع على عاتق وزارة الداخلية".وأضاف: "ضرورة تنظيم أمور الوافدين السوريين بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن العام، وهناك وافدين قادرين على العودة إلى بلادهم إلا أنّ الترهيب والترغيب من قبل الاتحاد الأوروبي يمنعهم من الاستفادة من التسهيلات المتعلقة بالعودة إلى سوريا، واليوم، هناك مراكز إيواء قادرة على ترميم المنازل التي تضررت جزئيًا، بالإضافة إلى جهود إعادة الإعمار عبر البروتوكول الروسي، وهناك إعفاء رئاسي حتى في ما يتعلّق بمن حمل السلاح، ولكن هناك من يعيق حل هذا الملف سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي".وفي ما يتعلّق بموضوع البيانات التي ترفض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبنان تسليمها، قال شرف الدين:" أقمنا استمارة للنازحين تكون بديلة للبيانات الموجودة في البلديات، وقد فهمت من وزير الداخلية أنه بدأ العمل على هذا الأمر"، وتابع: "قمت بزيارة إلى سوريا على اعتبار أنّني مكلّف بهذا الموضوع لتأكيد الأمور، لكن مع وجود تشكيلات جديدة هناك وحكومة جديدة، طلبت التريث في هذا الملف".نائب رئيس البرلمان الجزائري: الهجوم الإسرائيلي على لبنان إرهابي ويجب ردع تل أبيب.وزير الطاقة اللبناني لـ "سبوتنيك": لبنان يعيش اليوم فاجعة ومتضامن إلى أبعد الحدود مع "المقاومة"الشركة المصنعة لأجهزة "البيجر" تخرج عن صمتها وتكشف معلومات أماكن التصدير
https://sarabic.ae/20240918/وزير-الصحة-اللبناني-حجم-الضربة-كان-كبيرا-جدا-والمستشفيات-تفاجأت-بأعداد-المصابين--1092853502.html
https://sarabic.ae/20240919/إعلام-يكشف-عن-المصنع-الحقيقي-لأجهزة-البيجر-التي-تفجرت-في-لبنان-1092877395.html
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/13/1092885314_255:0:1215:720_1920x0_80_0_0_a73ceccab8d4fe62f2c1a5fb24dd7e9c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, لبنان

وزير المهجرين اللبناني: الاعتداء الاسرائيلي على لبنان هو جريمة العصر ونطالب بتوقيف نتنياهو وغالانت

11:21 GMT 19.09.2024
© Sputnikوزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين
وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
أشاد وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين "بجهود وزارة الصحة اللبنانية حيث تمكنت خلال نصف ساعة من استقبال 2800 جريح جراء العدوان الاسرائيلي المفاجئ على لبنان".
وقال شرف الدين: "ما يميز هذه المرحلة هو التضامن والتلاحم الوطني، إضافة إلى استنفار كل اللبنانيين الذين تبرعوا بالدم والكلى والعيون".

وأضاف في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك": "الاعتداء الاسرائيلي على لبنان هو جريمة العصر، ويعتبر حرب إبادة مدانة، وهناك اجتماع لمجلس الأمن يوم الجمعة لبحث الانتهاكات التي حصلت، ونعبر عن مطالبنا بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت".

أشار إلى أنه "يجب على لبنان تقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية، لأن هذه الجرائم تخضع لمواد دستورية دولية"، وأمل أن "تقوم محكمة العدل الدولية بدورها".
وطالب شرف الدين "بالدعم من الدول العربية والدول الشقيقة والدول التي تدعي حماية حقوق الإنسان في هذه القضية".

وشدّد الوزير اللبناني على "أهمية تسليط الضوء على تحيز الولايات المتحدة الكامل لصالح إسرائيل، حيث تدعمها مالياً ولوجستياً وعسكرياً، حتى من خلال استخدام حق النقض "الفيتو" في المجالس الدولية، وتكمن قوة إسرائيل في تحالفاتها، فالتكنولوجيا التي تمتلكها حصلت عليها من أمريكا وأوروبا، وتستخدمها ضد الشعوب العربية، بما في ذلك لبنان وفلسطين".

وأوضح شرف الدين: "الهدف من هذا الاعتداء الإرهابي على لبنان هو إلحاق الأذى بأكبر عدد ممكن من عناصر حزب الله، مع اعتبار ذلك نصرًا يُغنيهم عن القيام بعملية اجتياح بري"، مضيفًا أنّ "السيادة اللبنانية هي المستهدفة، وليس حزب الله فقط، وبالتالي رأينا التفافًا كبيرًا من خصوم حزب الله قبل حلفائه، ومن يتدخل في لبنان بعد كل ضربة هو العنصر الأمريكي، الذي لديه بعض الإملاءات على بعض الجهات بهدف تهدئة الأوضاع على الجبهة".
العسكريون المتقاعدون يتظاهرون أمام البرلمان اللبناني رفضا لإقرار الموازنة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2024
وزير الصحة اللبناني: حجم الضربة كان كبيرا جدا والمستشفيات تفاجأت بأعداد المصابين
أمس, 11:36 GMT
أما بالنسبة لرد حزب الله، قال شرف الدين: "المقاومة ملتزمة بقواعد الاشتباك، وتتسم بالحذر الشديد في دراسة ردها، لأنّها لا تريد توريط لبنان في حرب كبرى، وأشك في أن حزب الله سيجر لبنان إلى أي نزاع مسلح".
كما تطرق وزير المهجرين للحديث عن ملف المودعين، واصفًا "ما يحدث معهم بحرب الإفقار والإبادة الجماعية"، وتابع: "لقد اجتمعنا مع المودعين وأرسلنا كتاباً، وقمنا بمراجعة المرجعيات الأساسية لأن هذا الأمر يشكل خطرًا على الأمن القومي، ولا يمكننا تهدئة روع المودعين في ظل هذه الظروف".

وأكّد الوزير على أنّ "حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري تجاوب مع في العديد من الملفات، وبعد زيارتنا له قدمنا المطالب العاجلة والملحة التي تحتاج إلى تنفيذ فوري، حيث طالبنا برفع سقف السحوبات الشهرية إلى 1000 دولار، بالإضافة إلى معالجة شيكات الطلاب والمرضى وشيكات الرسوم والضرائب، وقد لاقت هذه المطالب استحسان الدكتور منصوري ونواب الرئيس، وحملنا هذه النتائج وأرسلناها إلى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وقد تم تضمينها في بيان مكتب رئيس مجلس الوزراء، وتم التعهد بالتفاهم مع الحاكم ووعدني ميقاتي بأنه سيضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء".

وأضاف: "منصوري مؤيد تماماً لمطالبنا، وقد تجاوب مع مقترحاتنا بخصوص الاقتطاع من الاحتياطي الإلزامي المتواجد لخدمة الحالات الطارئة للمواطن اللبناني".
واعتبر شرف الدين أن "كل المؤشرات تشير إلى أن الهدف الرئيسي من كل هذه الممارسات هو إفقار البلد عبر قانون "قيصر" وترسيم الحدود البحرية، مما يضع لبنان في حصار اقتصادي كبير، ولا يوجد قرار سياسي لإيجاد أي حلول، سواء على الصعيد الاقتصادي أو بالنسبة للنازحين، الذين يشكلون عبئًا اقتصاديًا كبيرًا، ومع ذلك، هناك موارد عديدة يمكن للدولة اللبنانية ضبطها لتوفير مداخيل جديدة".
أمّا في ما يتعلّق بملف النازحين السوريين، أعلن شرف الدين أنّه "تم اتخاذ قرار بشأن اللاجئين المسجلين في المفوضية والأمن العام، حيث ستكلّف وزارة التربية بإعداد دراسة حول وضع الباقين، وبالنسبة للعام الدراسي 2025-2026، لن يُسمح بتسجيل أي طالب سوري ليس لديه وضع شرعي"، لافتًا إلى أنّ "العامل السوري كفؤ، خاصة في مجالات الأشغال الشاقة والزراعة، ومن الضروري تنظيم العمالة السورية في لبنان، وإجراء إقامة وتصاريح عمل، وهذه المهمة تقع على عاتق وزارة الداخلية".
جهاز الاتصال البيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2024
إعلام يكشف عن "المصنع الحقيقي" لأجهزة "البيجر" التي تفجرت في لبنان
08:16 GMT
وأضاف: "ضرورة تنظيم أمور الوافدين السوريين بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن العام، وهناك وافدين قادرين على العودة إلى بلادهم إلا أنّ الترهيب والترغيب من قبل الاتحاد الأوروبي يمنعهم من الاستفادة من التسهيلات المتعلقة بالعودة إلى سوريا، واليوم، هناك مراكز إيواء قادرة على ترميم المنازل التي تضررت جزئيًا، بالإضافة إلى جهود إعادة الإعمار عبر البروتوكول الروسي، وهناك إعفاء رئاسي حتى في ما يتعلّق بمن حمل السلاح، ولكن هناك من يعيق حل هذا الملف سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي".

وكشف الوزير اللبناني أنّه "نتيجة الضغط الذي مورس على الحكومة، طُلب مني إنشاء لجنة ثلاثية تضم سوريا والمفوضية ولبنان، وهذا العام، قدم وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب مطالب مهمة لمؤتمر بروكسل، لكنها لم تلقَ أي آذان صاغية،منها فصل السياسة عن الوضع الإنساني، وضرورة إعادة الإعمار لعودة النازحين، لكن هذه المطالب أيضًا لم تُستجب".

وفي ما يتعلّق بموضوع البيانات التي ترفض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لبنان تسليمها، قال شرف الدين:" أقمنا استمارة للنازحين تكون بديلة للبيانات الموجودة في البلديات، وقد فهمت من وزير الداخلية أنه بدأ العمل على هذا الأمر"، وتابع: "قمت بزيارة إلى سوريا على اعتبار أنّني مكلّف بهذا الموضوع لتأكيد الأمور، لكن مع وجود تشكيلات جديدة هناك وحكومة جديدة، طلبت التريث في هذا الملف".
نائب رئيس البرلمان الجزائري: الهجوم الإسرائيلي على لبنان إرهابي ويجب ردع تل أبيب
.وزير الطاقة اللبناني لـ "سبوتنيك": لبنان يعيش اليوم فاجعة ومتضامن إلى أبعد الحدود مع "المقاومة"
الشركة المصنعة لأجهزة "البيجر" تخرج عن صمتها وتكشف معلومات أماكن التصدير
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الانفجارات المفاجئة تتواصل في لبنانأمس, 21:16 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الانفجارات المفاجئة تتواصل في لبنانأمس, 05:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала