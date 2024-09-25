https://sarabic.ae/20240925/القوات-الروسية-تدمر-مركزا-أوكرانيا-للاتصالات-اللاسلكية-1093091405.html
القوات الروسية تدمر مركزا أوكرانيا للاتصالات اللاسلكية
القوات الروسية تدمر مركزا أوكرانيا للاتصالات اللاسلكية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الطيران والمدفعية والطائرات من دون طيار الروسية دمرت مركز الاتصالات اللاسلكية للقوات المسلحة الأوكرانية وورش الإنتاج ومستودع... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T12:18+0000
2024-09-25T12:18+0000
2024-09-25T12:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/08/0f/1066413843_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_412dd45c2b06a858ff9ca170ab256d6e.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات الروسية مركز الاتصالات لاسلكية للقوات المسلحة الأوكرانية وورش الإنتاج ومستودع المسيرات، وكذلك تمركز القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في 153 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مشاهد لـ"سو-34" روسية وهي تشن ضربات مباشرة على وحدة عسكرية تابعة لنظام كييف... فيديوالقوات الروسية تدمر مركبات أوكرانية مدرعة على محور كورسك... فيديو
https://sarabic.ae/20240925/القوات-الروسية-تحرر-بلدتي-أوستروي-وغريغوروفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1093084691.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تدمر مركزا أوكرانيا للاتصالات اللاسلكية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الطيران والمدفعية والطائرات من دون طيار الروسية دمرت مركز الاتصالات اللاسلكية للقوات المسلحة الأوكرانية وورش الإنتاج ومستودع الطائرات من دون طيار الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات الروسية مركز الاتصالات لاسلكية للقوات المسلحة الأوكرانية وورش الإنتاج ومستودع المسيرات، وكذلك تمركز القوى العسكرية العاملة والمعدات الأوكرانية في 153 منطقة".
وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و14 صاروخا من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، وصاروخ "فامبير" تشيكي الصنع، فضلا عن 31 طائرة من دون طيار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية
خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.