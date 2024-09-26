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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240926/خبير-يتحدث-عن-العقيدة-الروسية-الجديدة-لاستخدام-الأسلحة-النووية-1093149087.html
خبير يتحدث عن العقيدة الروسية الجديدة لاستخدام الأسلحة النووية
خبير يتحدث عن العقيدة الروسية الجديدة لاستخدام الأسلحة النووية
سبوتنيك عربي
صرح الخبير العسكري أليكسي ليونكوف، اليوم الخميس، أن "الحقائق الحديثة على خلفية العملية العسكرية الخاصة، تملي تفسيرًا جديدًا وموسعًا لاستخدام الأسلحة النووية"،... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T16:24+0000
2024-09-26T16:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال الرئيس بوتين، في وقت سابق، إن روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حالة العدوان، بما في ذلك إذا كان العدو يستخدم الأسلحة التقليدية، يشكل تهديدا خطيرا للسيادة، كما تحتفظ روسيا الاتحادية بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حالة العدوان على بيلاروسيا.وأوضح الخبير أن البند "يسرد وسائل الهجوم الجوي التي يمكن للعدو استخدامها حتى من أراضي الدول غير النووية، بعبارة أخرى، إذا كان بإمكاننا في وقت سابق، وفقا لهذا المبدأ، استخدام الأسلحة النووية فقط ضد القوى النووية، فسيكون من الممكن اليوم ضرب أولئك الذين يتم توفير الأسلحة التقليدية لهم".ويذكر أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أعلن اليوم الخميس، أنه تمت صياغة تعديلات على "العقيدة النووية" لروسيا، وسيتم اتخاذ قرار بشأن نشرها لاحقًا.وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر نشر كامل أو جزء من النسخة المحدثة لعقيدة الردع النووي الروسي: "تمت الآن صياغة تعديلات على الوثيقة، لكني أطلب منكم الانتباه، فهذه هي أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي، هذه هي الوثيقة الثانية، وهما معا تشكلان في الواقع ما نسميه بشكل غير رسمي العقيدة النووية. هنا يتم صياغتها، بالأمس تم الإعلان عنها من قبل الرئيس، وسيتم اتخاذ قرار بشأن النشر أو عدم النشر، وسنبلغكم بذلك في الوقت المناسب".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، أن موسكو لا تروج للأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن روسيا لديها عقيدة نووية تنص على أن استخدام الأسلحة النووية ممكن في حالات استثنائية، ولم يحدث مثل هذا الأمر.
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https://sarabic.ae/20240926/خبير-ما-قام-به-بوتين-من-تغيير-العقيدة-النووية-يتماشى-مع-الفكر-العسكري-1093141425.html
https://sarabic.ae/20240926/خبير-أمريكا-فتحت-معركة-أوروبا-باستخدام-أوكرانيا-1093145126.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

خبير يتحدث عن العقيدة الروسية الجديدة لاستخدام الأسلحة النووية

16:24 GMT 26.09.2024 (تم التحديث: 16:28 GMT 26.09.2024)
© Photoصاروخ نووي استراتيجي أثناء التحليق
صاروخ نووي استراتيجي أثناء التحليق - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© Photo
تابعنا عبر
صرح الخبير العسكري أليكسي ليونكوف، اليوم الخميس، أن "الحقائق الحديثة على خلفية العملية العسكرية الخاصة، تملي تفسيرًا جديدًا وموسعًا لاستخدام الأسلحة النووية"، وذلك تعقيبا على اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، حول مناقشة مسألة تتعلق بتحديث أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي.
وقال الرئيس بوتين، في وقت سابق، إن روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حالة العدوان، بما في ذلك إذا كان العدو يستخدم الأسلحة التقليدية، يشكل تهديدا خطيرا للسيادة، كما تحتفظ روسيا الاتحادية بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حالة العدوان على بيلاروسيا.

وتابع بوتين، في تصريحه: "لقد ذكرنا الآن بوضوح أن أي هجوم على الدولة الاتحادية (معاهدة اتحادية بين روسيا وبيلاروسيا)، سيُنظر إليه على أنه هجوم علينا مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب"، مقترحًا اعتبار أي عدوان بمثابة "هجوم مشترك على روسيا"، فيما يتعلق بالبند المضاف إلى الوثيقة الخاص بالعدوان من قبل دولة غير نووية بمشاركة دولة نووية.

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وعلّق الخبير على تصريح الرئيس بوتين، قائلا: "في السابق، تم ذكر ذلك في شكل تصريح، ولكن الآن سيتم تدوينه في الوثيقة، وهو نقطة إضافية أخرى، جوهرها هو أن روسيا قد تفكر في استخدام الأسلحة النووية بعد بيانات موثوقة عن الإطلاق الهائل للصواريخ والطائرات المسيرة عند عبور الحدود".

وأوضح الخبير أن البند "يسرد وسائل الهجوم الجوي التي يمكن للعدو استخدامها حتى من أراضي الدول غير النووية، بعبارة أخرى، إذا كان بإمكاننا في وقت سابق، وفقا لهذا المبدأ، استخدام الأسلحة النووية فقط ضد القوى النووية، فسيكون من الممكن اليوم ضرب أولئك الذين يتم توفير الأسلحة التقليدية لهم".
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وأضاف ليونكوف: "يحاول الأمريكيون إجبار دول أوروبا على وضع "حاجز صاروخي" للصواريخ غير النووية تحت سيطرة الولايات المتحدة، مع إقناعهم بأن مثل هذه الإجراءات ستضمن سلامتهم، وبالتالي، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تضحي بهذه البلدان".

ويذكر أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أعلن اليوم الخميس، أنه تمت صياغة تعديلات على "العقيدة النووية" لروسيا، وسيتم اتخاذ قرار بشأن نشرها لاحقًا.
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وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر نشر كامل أو جزء من النسخة المحدثة لعقيدة الردع النووي الروسي: "تمت الآن صياغة تعديلات على الوثيقة، لكني أطلب منكم الانتباه، فهذه هي أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي، هذه هي الوثيقة الثانية، وهما معا تشكلان في الواقع ما نسميه بشكل غير رسمي العقيدة النووية. هنا يتم صياغتها، بالأمس تم الإعلان عنها من قبل الرئيس، وسيتم اتخاذ قرار بشأن النشر أو عدم النشر، وسنبلغكم بذلك في الوقت المناسب".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، أن موسكو لا تروج للأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن روسيا لديها عقيدة نووية تنص على أن استخدام الأسلحة النووية ممكن في حالات استثنائية، ولم يحدث مثل هذا الأمر.
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