https://sarabic.ae/20240926/خبير-يتحدث-عن-العقيدة-الروسية-الجديدة-لاستخدام-الأسلحة-النووية-1093149087.html

خبير يتحدث عن العقيدة الروسية الجديدة لاستخدام الأسلحة النووية

خبير يتحدث عن العقيدة الروسية الجديدة لاستخدام الأسلحة النووية

سبوتنيك عربي

صرح الخبير العسكري أليكسي ليونكوف، اليوم الخميس، أن "الحقائق الحديثة على خلفية العملية العسكرية الخاصة، تملي تفسيرًا جديدًا وموسعًا لاستخدام الأسلحة النووية"،... 26.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-26T16:24+0000

2024-09-26T16:24+0000

2024-09-26T16:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101403/67/1014036733_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_1bc67eefc2927e5fea27bd88a8acc0b7.jpg

وقال الرئيس بوتين، في وقت سابق، إن روسيا تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حالة العدوان، بما في ذلك إذا كان العدو يستخدم الأسلحة التقليدية، يشكل تهديدا خطيرا للسيادة، كما تحتفظ روسيا الاتحادية بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حالة العدوان على بيلاروسيا.وأوضح الخبير أن البند "يسرد وسائل الهجوم الجوي التي يمكن للعدو استخدامها حتى من أراضي الدول غير النووية، بعبارة أخرى، إذا كان بإمكاننا في وقت سابق، وفقا لهذا المبدأ، استخدام الأسلحة النووية فقط ضد القوى النووية، فسيكون من الممكن اليوم ضرب أولئك الذين يتم توفير الأسلحة التقليدية لهم".ويذكر أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أعلن اليوم الخميس، أنه تمت صياغة تعديلات على "العقيدة النووية" لروسيا، وسيتم اتخاذ قرار بشأن نشرها لاحقًا.وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر نشر كامل أو جزء من النسخة المحدثة لعقيدة الردع النووي الروسي: "تمت الآن صياغة تعديلات على الوثيقة، لكني أطلب منكم الانتباه، فهذه هي أسس سياسة الدولة في مجال الردع النووي، هذه هي الوثيقة الثانية، وهما معا تشكلان في الواقع ما نسميه بشكل غير رسمي العقيدة النووية. هنا يتم صياغتها، بالأمس تم الإعلان عنها من قبل الرئيس، وسيتم اتخاذ قرار بشأن النشر أو عدم النشر، وسنبلغكم بذلك في الوقت المناسب".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، أن موسكو لا تروج للأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن روسيا لديها عقيدة نووية تنص على أن استخدام الأسلحة النووية ممكن في حالات استثنائية، ولم يحدث مثل هذا الأمر.

https://sarabic.ae/20240926/الكرملين-يتحدث-عن-تفاصيل-تغيير-العقيدة-النووية-الروسية----1093123703.html

https://sarabic.ae/20240926/خبير-ما-قام-به-بوتين-من-تغيير-العقيدة-النووية-يتماشى-مع-الفكر-العسكري-1093141425.html

https://sarabic.ae/20240926/خبير-أمريكا-فتحت-معركة-أوروبا-باستخدام-أوكرانيا-1093145126.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم