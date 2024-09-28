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خيتافي يحقق فوزه الأول في الدوري الإسباني لكرة القدم بهدفين
خيتافي يحقق فوزه الأول في الدوري الإسباني لكرة القدم بهدفين
سبوتنيك عربي
تقدم فريق خيتافي على حساب ديبورتيفو آلافيس بنتيجة 2-0، اليوم السبت، وهو فوزه الأول في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم. 28.09.2024, سبوتنيك عربي
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2024-09-28T15:38+0000
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وأقيمت مباراة خيتافي وديبورتيفو آلافيس ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.وأنهى خيتافي الشوط الأول متقدما بهدف سجله ماورو أرامباري، في الدقيقة 42، وفي الشوط الثاني عزز خيتافي تفوقه بهدف ثان سجله لويس ميلا، في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.وبهذه النتيجة (2-0) يحقق خيتافي انتصاره الأول في "الليغا" هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ14 (فوز وحيد، 4 تعادلات، 3 هزائم).أما آلافيس، فقد سقط في فخ الخسارة للجولة الثانية على التوالي بعد هزيمته أمام ريال مدريد بنتيجة (3-2) يوم الثلاثاء الماضي.وتجمد رصيد آلافيس عند 10 نقاط في المركز الثامن.
https://sarabic.ae/20240928/مانشستر-سيتي-يتعادل-مع-نيوكاسل-في-الدوري-الإنجليزي-ويواصل-نزيف-النقاط-1093216201.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, رياضة
خيتافي يحقق فوزه الأول في الدوري الإسباني لكرة القدم بهدفين
تقدم فريق خيتافي على حساب ديبورتيفو آلافيس بنتيجة 2-0، اليوم السبت، وهو فوزه الأول في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.
وأقيمت مباراة خيتافي وديبورتيفو آلافيس ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري
الإسباني.
وأنهى خيتافي الشوط الأول متقدما بهدف سجله ماورو أرامباري، في الدقيقة 42، وفي الشوط الثاني عزز خيتافي تفوقه بهدف ثان سجله لويس ميلا، في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.
وبهذه النتيجة (2-0) يحقق خيتافي انتصاره الأول في "الليغا" هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ14 (فوز وحيد، 4 تعادلات، 3 هزائم).
أما آلافيس، فقد سقط في فخ الخسارة للجولة الثانية على التوالي بعد هزيمته أمام ريال مدريد بنتيجة (3-2) يوم الثلاثاء الماضي.
وتجمد رصيد آلافيس عند 10 نقاط في المركز الثامن.