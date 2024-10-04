https://sarabic.ae/20241004/غالانت-لدينا-مزيد-من-المفاجآت-وعمليتنا-في-لبنان-لن-تتوقف-حتى-إزالة-الوسائل-القتالية-1093429381.html
غالانت: لدينا مزيد من المفاجآت وعمليتنا في لبنان لن تتوقف حتى إزالة الوسائل القتالية
غالانت: لدينا مزيد من المفاجآت وعمليتنا في لبنان لن تتوقف حتى إزالة الوسائل القتالية
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الجمعة، بأن لدى الجيش الإسرائيلي مزيد من المفاجآت في الجنوب اللبناني. 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T11:42+0000
2024-10-04T11:42+0000
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات غالانت جاءت خلال تفقده للحدود الشمالية الإسرائيلية، مضيفا أن "عمليتنا في لبنان لن تتوقف حتى إزالة الوسائل القتالية".وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت باستمرار العمليات في الجنوب اللبناني حتى تدمير البنى التحتية لـ"حزب الله"، مدعيا بأن لدى إسرائيل مزيد من المفاجآت.وفي السياق نفسه، طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سكان أكثر من 30 قرية واقعة جنوبي لبنان بالإخلاء الفوري والتوجه شمالا.ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانا عسكريا حذر من خلاله نحو 30 قرية في الجنوب اللبناني والتوجه الى شمال نهر الأولي، بضرورة الإخلاء بزعم الحفاظ على سلامتهم.وقال أدرعي في بيانه العسكري: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرض حياته للخطر. أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه".وفي سياق متصل، أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، بأن طائرات إسرائيلية قصفت الطريق الدولي التي تربط دمشق ببيروت، وذلك في المنطقة الدولية بين معبري "جديدة يابوس" السوري و"المصنع" اللبناني.وقال المراسل إن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت الطريق بثلاثة صواريخ، مما أسفر عن تدمير أجزاء منه". ورغم الأضرار التي لحقت بالطريق، لم تُسجل أي إصابات في صفوف النازحين السوريين واللبنانيين القادمين من لبنان، بحسب المراسل.وشنت طائرات حربية إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عدة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح يوم الثلاثاء الفائت، في لبنان، قائلا إنها ستكون "محدودة"، في حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي لأيام متتالية ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.وتوتر المشهد بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، التي أتت بعد أيام من تفجيرات أجهزة النداء الآلي (بيجر)، التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.
https://sarabic.ae/20241004/الجيش-الإسرائيلي-يحذر-سكان-أكثر-من-30-قرية-جنوبي-لبنان-ويطلب-إخلاءها-فورا-1093421594.html
https://sarabic.ae/20241004/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اعتراض-طائرة-مسيرة-في-بيت-شان-قادمة-من-جهة-الشرق-1093419175.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
غالانت: لدينا مزيد من المفاجآت وعمليتنا في لبنان لن تتوقف حتى إزالة الوسائل القتالية
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الجمعة، بأن لدى الجيش الإسرائيلي مزيد من المفاجآت في الجنوب اللبناني.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأن تصريحات غالانت جاءت خلال تفقده للحدود الشمالية الإسرائيلية، مضيفا أن "عمليتنا في لبنان لن تتوقف حتى إزالة الوسائل القتالية".
وتعهد وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت باستمرار العمليات في الجنوب اللبناني حتى تدمير البنى التحتية لـ"حزب الله"، مدعيا بأن لدى إسرائيل مزيد من المفاجآت.
وفي السياق نفسه، طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، سكان أكثر من 30 قرية واقعة جنوبي لبنان
بالإخلاء الفوري والتوجه شمالا.
ونشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانا عسكريا حذر من خلاله نحو 30 قرية في الجنوب اللبناني والتوجه الى شمال نهر الأولي، بضرورة الإخلاء بزعم الحفاظ على سلامتهم.
وقال أدرعي في بيانه العسكري: "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية، يعرض حياته للخطر. أي بيت يستخدمه حزب الله لحاجاته العسكرية من المتوقع استهدافه".
وفي سياق متصل، أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، بأن طائرات إسرائيلية قصفت الطريق الدولي التي تربط دمشق ببيروت، وذلك في المنطقة الدولية بين معبري "جديدة يابوس" السوري و"المصنع" اللبناني.
وقال المراسل إن "الطائرات الإسرائيلية
استهدفت الطريق بثلاثة صواريخ، مما أسفر عن تدمير أجزاء منه". ورغم الأضرار التي لحقت بالطريق، لم تُسجل أي إصابات في صفوف النازحين السوريين واللبنانيين القادمين من لبنان، بحسب المراسل.
وشنت طائرات حربية إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عدة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية
للعاصمة اللبنانية بيروت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية، صباح يوم الثلاثاء الفائت، في لبنان، قائلا إنها ستكون "محدودة"، في حين نفذ سلاح الجو الإسرائيلي
لأيام متتالية ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
وتوتر المشهد بشكل كبير على خلفية مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، التي أتت بعد أيام من تفجيرات أجهزة النداء الآلي (بيجر)، التي راح ضحيتها آلاف المصابين والقتلى في البلاد.