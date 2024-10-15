https://sarabic.ae/20241015/خبير-سياسي-الناتو-أضحى-الكذبة-الرئيسية-لأوروبا-في-العقود-الأخيرة-1093783958.html

خبير سياسي: "الناتو" أضحى الكذبة الرئيسية لأوروبا في العقود الأخيرة

خبير سياسي: "الناتو" أضحى الكذبة الرئيسية لأوروبا في العقود الأخيرة

سبوتنيك عربي

أكد الأستاذ في جامعة هلسنكي والخبير الجيوسياسي، توماس مالينن، أن حلف الناتو أصبح رمزًا لخداع الأوروبيين على نطاق لم يسبق له مثيل منذ عقود. 15.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-15T13:25+0000

2024-10-15T13:25+0000

2024-10-15T13:25+0000

العالم

روسيا

الناتو

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/05/1086682403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b20d68fcf35f6fa1202148f37e459b20.jpg

وكتب مالينن على منصة "إكس": "ربما تكون هذه أكبر كذبة قيلت للسكان الأوروبيين منذ تأسيس الرايخ الثالث".في الغرب، يتم التعبير بشكل متزايد عن أفكار حول صراع مسلح مباشر بين التحالف وروسيا. وأشار الكرملين إلى أن موسكو لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.وفي السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطاً غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على طول حدودها الغربية، حيث يوسع الحلف مبادراته لـ"احتواء روسيا".وأعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا. وذكرت وزارة الخارجية أن روسيا تظل منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، بينما يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.وسبق أن قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن ممثلي دول حلف الناتو يجب أن يكونوا على دراية "بما يلعبون" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية بأنظمة الصواريخ التي تم تسليمها للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الغرب.جندي أوكراني يكشف متى توقفت رغبة الأشخاص بالانضمام إلى القوات الأوكرانيةخبير في العلاقات الدولية: الناتو تفاجأ بردة فعل روسيا

https://sarabic.ae/20241014/الكرملين-روسيا-تفعل-كل-ما-هو-ضروري-لضمان-أمنها-1093735989.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, روسيا, الناتو