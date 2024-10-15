https://sarabic.ae/20241015/خبير-سياسي-الناتو-أضحى-الكذبة-الرئيسية-لأوروبا-في-العقود-الأخيرة-1093783958.html
خبير سياسي: "الناتو" أضحى الكذبة الرئيسية لأوروبا في العقود الأخيرة
خبير سياسي: "الناتو" أضحى الكذبة الرئيسية لأوروبا في العقود الأخيرة
سبوتنيك عربي
أكد الأستاذ في جامعة هلسنكي والخبير الجيوسياسي، توماس مالينن، أن حلف الناتو أصبح رمزًا لخداع الأوروبيين على نطاق لم يسبق له مثيل منذ عقود. 15.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-15T13:25+0000
2024-10-15T13:25+0000
2024-10-15T13:25+0000
العالم
روسيا
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وكتب مالينن على منصة "إكس": "ربما تكون هذه أكبر كذبة قيلت للسكان الأوروبيين منذ تأسيس الرايخ الثالث".في الغرب، يتم التعبير بشكل متزايد عن أفكار حول صراع مسلح مباشر بين التحالف وروسيا. وأشار الكرملين إلى أن موسكو لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.وفي السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطاً غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على طول حدودها الغربية، حيث يوسع الحلف مبادراته لـ"احتواء روسيا".وأعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا. وذكرت وزارة الخارجية أن روسيا تظل منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، بينما يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.وسبق أن قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن ممثلي دول حلف الناتو يجب أن يكونوا على دراية "بما يلعبون" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية بأنظمة الصواريخ التي تم تسليمها للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الغرب.جندي أوكراني يكشف متى توقفت رغبة الأشخاص بالانضمام إلى القوات الأوكرانيةخبير في العلاقات الدولية: الناتو تفاجأ بردة فعل روسيا
https://sarabic.ae/20241014/الكرملين-روسيا-تفعل-كل-ما-هو-ضروري-لضمان-أمنها-1093735989.html
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العالم, روسيا, الناتو
خبير سياسي: "الناتو" أضحى الكذبة الرئيسية لأوروبا في العقود الأخيرة
أكد الأستاذ في جامعة هلسنكي والخبير الجيوسياسي، توماس مالينن، أن حلف الناتو أصبح رمزًا لخداع الأوروبيين على نطاق لم يسبق له مثيل منذ عقود.
وكتب مالينن على منصة "إكس": "ربما تكون هذه أكبر كذبة قيلت للسكان الأوروبيين منذ تأسيس الرايخ الثالث".
وأرفق منشوره بصورة لعلم ومقر منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مضيفًا أن الناتو يشن حربًا بالوكالة ضد روسيا منذ عام 2022 على الأقل.
في الغرب، يتم التعبير بشكل متزايد عن أفكار حول صراع مسلح مباشر بين التحالف وروسيا. وأشار الكرملين إلى أن موسكو لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطرا على مصالحها.
وفي السنوات الأخيرة، لاحظت روسيا نشاطاً غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على طول حدودها الغربية، حيث يوسع الحلف مبادراته لـ"احتواء روسيا".
وأعربت موسكو مراراً وتكراراً عن قلقها إزاء حشد قوات التحالف في أوروبا. وذكرت وزارة الخارجية أن روسيا تظل منفتحة على الحوار مع الناتو، ولكن على قدم المساواة، بينما يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.
وسبق أن قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن ممثلي دول حلف الناتو يجب أن يكونوا على دراية "بما يلعبون" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية بأنظمة الصواريخ التي تم تسليمها للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الغرب.