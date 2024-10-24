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https://sarabic.ae/20241024/حماس-تجري-اتصالات-مكثفة-مع-دول-بينها-روسيا-لإجهاض-مخططات-إسرائيل-ووقف-الحرب-1094124291.html
"حماس" تجري اتصالات مكثفة مع دول بينها روسيا "لإجهاض مخططات إسرائيل" ووقف الحرب
"حماس" تجري اتصالات مكثفة مع دول بينها روسيا "لإجهاض مخططات إسرائيل" ووقف الحرب
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، أنها تجري اتصالات مكثفة مع تركيا وقطر وروسيا ومصر وإيران والأمم المتحدة، لإجهاض مخططات إسرائيل، ووقف "المجازر" في قطاع غزة. 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T13:22+0000
2024-10-24T13:22+0000
حركة حماس
طوفان الأقصى
غزة
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غزة - سبوتنيك. وذكرت "حماس"، في بيان أصدرته، اليوم الخميس: "شرعت قيادة حركة حماس بحملة من التحركات والاتصالات السياسية والدبلوماسية المكثفة، لإجهاض مخططات الاحتلال، ووقف الجريمة المركبة التي يقوم بها الاحتلال، في إطار حرب الإبادة والمجازر المفتوحة على مستوى القطاع، وتحديداً في شمال قطاع غزة".وأردف البيان: "قيادة الحركة حذرت، خلال الاتصالات السياسية التي قامت بها ولا تزال، من تطبيق "خطة الجنرالات" وما يترتب عليها من تهجير وتدمير؛ مشيرة إلى حجم المجازر الهائلة يومياً، والتي وصلت إلى أبشع ما يمكن أن يتخيله البشر من الإرهاب والقتل وإعدام الأطفال والنساء بدم بارد".وأوضحت حماس أن وفوداً من قيادة الحركة تقوم بزيارات إلى كلٍ من تركيا وقطر وروسيا؛ كما شملت الاتصالات التي تقوم بها جمهورية مصر العربية وإيران، إلى جانب الأمم المتحدة.وكشفت أن هناك مخططا لدى الحركة لاستكمال الاتصالات مع عدد آخر من الدول، على مستوى القادة والمسؤولين في المنطقة.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، مقتل 55 شخصاً في العمليات الإسرائيلية في القطاع، خلال الساعات 24 الماضية، لتبلغ حصيلة القتلى 42847 شخصاً و100544 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّداً على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20241024/أبو-مرزوق-لـسبوتنيك-حماس-لم-تختر-بعد-رئيسا-لمكتبها-السياسي-خلفا-للسنوار-1094103958.html
https://sarabic.ae/20241024/المكتب-السياسي-لحركة-حماس-مستعدون-لإطلاق-سراح-محتجزين-روس-في-صفقة-تبادل-أسرى-مع-إسرائيل-1094103625.html
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حركة حماس, طوفان الأقصى, غزة
حركة حماس, طوفان الأقصى, غزة

"حماس" تجري اتصالات مكثفة مع دول بينها روسيا "لإجهاض مخططات إسرائيل" ووقف الحرب

13:22 GMT 24.10.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafiآثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
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أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، أنها تجري اتصالات مكثفة مع تركيا وقطر وروسيا ومصر وإيران والأمم المتحدة، لإجهاض مخططات إسرائيل، ووقف "المجازر" في قطاع غزة.
غزة - سبوتنيك. وذكرت "حماس"، في بيان أصدرته، اليوم الخميس: "شرعت قيادة حركة حماس بحملة من التحركات والاتصالات السياسية والدبلوماسية المكثفة، لإجهاض مخططات الاحتلال، ووقف الجريمة المركبة التي يقوم بها الاحتلال، في إطار حرب الإبادة والمجازر المفتوحة على مستوى القطاع، وتحديداً في شمال قطاع غزة".
وأردف البيان: "قيادة الحركة حذرت، خلال الاتصالات السياسية التي قامت بها ولا تزال، من تطبيق "خطة الجنرالات" وما يترتب عليها من تهجير وتدمير؛ مشيرة إلى حجم المجازر الهائلة يومياً، والتي وصلت إلى أبشع ما يمكن أن يتخيله البشر من الإرهاب والقتل وإعدام الأطفال والنساء بدم بارد".

مخطط التهجير المنظم، الذي تقوم به إسرائيل لنحو مئة وخمسين ألف إنسان، من خلال التجويع والحرمان من كل شيء، سواء الغذاء والدواء ومصادر المياه، وتدمير البنى التحتية بالكامل، وخاصة المستشفيات.

وأوضحت حماس أن وفوداً من قيادة الحركة تقوم بزيارات إلى كلٍ من تركيا وقطر وروسيا؛ كما شملت الاتصالات التي تقوم بها جمهورية مصر العربية وإيران، إلى جانب الأمم المتحدة.
وكشفت أن هناك مخططا لدى الحركة لاستكمال الاتصالات مع عدد آخر من الدول، على مستوى القادة والمسؤولين في المنطقة.
القيادي في حركة حماس الفلسطينية، يحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
أبو مرزوق لـ"سبوتنيك": حماس لم تختر بعد رئيسا لمكتبها السياسي خلفا للسنوار
07:31 GMT
وأهابت حركة حماس بوسائل الإعلام فضح "جرائم الاحتلال" في هذه المنطقة، والتي ترتكب بشكل يومي بكثافة.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
وتواصل إسرائيل الحرب على قطاع غزة على الرغم من تبني مجلس الأمن الدولي قرارين بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، مقتل 55 شخصاً في العمليات الإسرائيلية في القطاع، خلال الساعات 24 الماضية، لتبلغ حصيلة القتلى 42847 شخصاً و100544 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
اعلام فلسطينية وإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
المكتب السياسي لحركة "حماس": مستعدون لإطلاق سراح محتجزين روس في صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل
07:29 GMT
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّداً على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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