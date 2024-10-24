https://sarabic.ae/20241024/حماس-تجري-اتصالات-مكثفة-مع-دول-بينها-روسيا-لإجهاض-مخططات-إسرائيل-ووقف-الحرب-1094124291.html

"حماس" تجري اتصالات مكثفة مع دول بينها روسيا "لإجهاض مخططات إسرائيل" ووقف الحرب

"حماس" تجري اتصالات مكثفة مع دول بينها روسيا "لإجهاض مخططات إسرائيل" ووقف الحرب

سبوتنيك عربي

أعلنت حركة حماس، اليوم الخميس، أنها تجري اتصالات مكثفة مع تركيا وقطر وروسيا ومصر وإيران والأمم المتحدة، لإجهاض مخططات إسرائيل، ووقف "المجازر" في قطاع غزة. 24.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-24T13:22+0000

2024-10-24T13:22+0000

2024-10-24T13:22+0000

حركة حماس

طوفان الأقصى

غزة

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غزة - سبوتنيك. وذكرت "حماس"، في بيان أصدرته، اليوم الخميس: "شرعت قيادة حركة حماس بحملة من التحركات والاتصالات السياسية والدبلوماسية المكثفة، لإجهاض مخططات الاحتلال، ووقف الجريمة المركبة التي يقوم بها الاحتلال، في إطار حرب الإبادة والمجازر المفتوحة على مستوى القطاع، وتحديداً في شمال قطاع غزة".وأردف البيان: "قيادة الحركة حذرت، خلال الاتصالات السياسية التي قامت بها ولا تزال، من تطبيق "خطة الجنرالات" وما يترتب عليها من تهجير وتدمير؛ مشيرة إلى حجم المجازر الهائلة يومياً، والتي وصلت إلى أبشع ما يمكن أن يتخيله البشر من الإرهاب والقتل وإعدام الأطفال والنساء بدم بارد".وأوضحت حماس أن وفوداً من قيادة الحركة تقوم بزيارات إلى كلٍ من تركيا وقطر وروسيا؛ كما شملت الاتصالات التي تقوم بها جمهورية مصر العربية وإيران، إلى جانب الأمم المتحدة.وكشفت أن هناك مخططا لدى الحركة لاستكمال الاتصالات مع عدد آخر من الدول، على مستوى القادة والمسؤولين في المنطقة.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الخميس، مقتل 55 شخصاً في العمليات الإسرائيلية في القطاع، خلال الساعات 24 الماضية، لتبلغ حصيلة القتلى 42847 شخصاً و100544 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّداً على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.

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حركة حماس, طوفان الأقصى, غزة