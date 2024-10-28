https://sarabic.ae/20241028/رئيس-هيئة-رصد-المحتوى-الإعلامي-الليبي-القضاء-المستقل-هو-السبيل-لتحقيق-العدالة-1094249900.html

رئيس هيئة رصد المحتوى الإعلامي الليبي: القضاء المستقل هو السبيل لتحقيق العدالة

رئيس هيئة رصد المحتوى الإعلامي الليبي: القضاء المستقل هو السبيل لتحقيق العدالة

سبوتنيك عربي

صرح جلال عثمان رئيس هيئة رصد المحتوى الإعلامي، بأن تحقيق العدالة يعتمد على القضاء المستقل وليس على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة... 28.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-28T15:13+0000

2024-10-28T15:13+0000

2024-10-28T15:42+0000

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وأشار عثمان في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" إلى أن الظاهرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، تتمثل في نشر صور المتهمين بجرائم متنوعة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة على "فيسبوك" (محظور في روسيا بسبب أنشطته المتطرفة)، من قِبل بعض الجهات الأمنية.ورغم أن هذه الممارسة قد تُعتبر في بعض الأحيان وسيلة لتحقيق العدالة، فإنها تمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ القانونية والإنسانية، وتتعارض مع المعاهدات الدولية والقوانين المحلية.وأكد أن نشر صور المتهمين قبل صدور الحكم يمكن أن يؤثر سلبًا على حياد القضاء، مما يعيق إمكانية الحصول على محاكمة عادلة، كما أنه يضر بسمعة المتهم وعائلته.وأعربت هيئة رصد المحتوى عن مخاوفها من أن ذلك قد يحرم المتهمين من حقهم في عدم التعرض للتعذيب أو العقوبات القاسية أو المهينة، كما قد يتعرض أفراد أسرهم للمضايقات والتهديدات نتيجة نشر هذه الصور.ودعا عثمان جميع الأفراد والجهات إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، واحترام حقوق الإنسان، وعدم المشاركة في نشر صور المتهمين، كما تدعو وسائل الإعلام إلى التحلي بالمسؤولية المهنية، وعدم التشهير بالأفراد.حيث تستند الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي إلى المادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي وقعت عليه ليبيا، والتي تنص على أن "كل شخص متهم بجريمة يُعتبر بريئًا حتى تثبت إدانته قانونًا في محاكمة علنية توفر له جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه".كما تشير الهيئة إلى المادة (59) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أن "إجراءات التحقيق وما تسفر عنه تعتبر من الأسرار، ويجب على المحققين وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم، بما في ذلك الكتاب والخبراء، عدم إفشاء هذه الأسرار. ويعاقب من يخالف ذلك وفقًا للمادة (236) من قانون العقوبات".وتؤكد الهيئة أيضًا على ما جاء في منشور وزير الداخلية رقم 1 لسنة 2024 حول احترام حقوق الإنسان أثناء القبض على المتهمين، الذي ينص في الفقرة (13) على "منع نشر صور أو اعترافات للمقبوض عليهم على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر ذلك تشهيرًا بالشخص المتهم، الذي يُعد بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي".كما تُشير الهيئة إلى المبدأ رقم 12 من مدونة السلوك المهني الإعلامي (مبدأ الحد من الضرر والأذى)، الذي ينص في الفقرة السادسة على ضرورة تحقيق التوازن بين حق المتهم في محاكمة عادلة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات.إذ تؤكد الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي أن تحقيق العدالة يتم عبر القضاء المستقل، وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وينبغي على الجميع الالتزام بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.

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