https://sarabic.ae/20241104/رئيس-مجلس-النواب-اللبناني-يكذب-ما-نشرته-تقارير-أمريكية-على-لسانه-حول-حزب-الله-وإيران-1094464029.html
رئيس مجلس النواب اللبناني يكذب ما نشرته تقارير أمريكية على لسانه حول "حزب الله" وإيران
رئيس مجلس النواب اللبناني يكذب ما نشرته تقارير أمريكية على لسانه حول "حزب الله" وإيران
سبوتنيك عربي
نفى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، ما نشرته تقارير أمريكية على لسانه، خلال محاورتها له. 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T07:42+0000
2024-11-04T07:42+0000
2024-11-04T07:42+0000
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وكانت تقارير أمريكية ذكرت أن بري قال: "أنا لا أنكر أن إيران تساعد "حزب الله" اللبناني، حتى الحزب يقول ذلك، لكن إذا ساعدت أمريكا لبنان، فلن نتلقى أوامر من إيران".وأوضح نبيه بري، اليوم الاثنين، أن "ما صدر في التقرير غير صحيح مطلقا"، مبينا أنه "في معرض السؤال هل إيران تموّل "حزب الله"؟ أجاب أن "هذا أمر معلوم وأنتم تدعمون إسرائيل"، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، نفى مؤخرا ما أوردته إحدى المحطات الإعلامية من تصريح منسوب له عن المفاوضات.وكان مصدر دبلوماسي، قال إن "بري أبلغ القطريين والمصريين بموافقة حزب الله على فصل الجبهات وقبول القرار 1701 بشرط أن يكون جزءاً من سلة متكاملة وبالتالي كان الملف اللبناني حاضراً في الجولة التفاوضية".إلا أن مكتب بري أصدر بيانا نفى فيه هذه المعلومات وقال: "ما أوردته إحدى المحطات الإعلامية منسوبا للرئيس نبيه بري عن المفاوضات هو غير دقيق".وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.
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https://sarabic.ae/20241002/قيادي-في-حزب-الله-نصر-الله-يستحق-تشييعا-يليق-به-والحديث-عن-خلاف-مع-إيران-سخيف---1093337792.html
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لبنان, أخبار لبنان, إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن
لبنان, أخبار لبنان, إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن
رئيس مجلس النواب اللبناني يكذب ما نشرته تقارير أمريكية على لسانه حول "حزب الله" وإيران
نفى رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، ما نشرته تقارير أمريكية على لسانه، خلال محاورتها له.
وكانت تقارير أمريكية ذكرت أن بري قال: "أنا لا أنكر أن إيران تساعد "حزب الله" اللبناني، حتى الحزب يقول ذلك، لكن إذا ساعدت أمريكا لبنان، فلن نتلقى أوامر من إيران".
وأوضح نبيه بري، اليوم الاثنين، أن "ما صدر في التقرير غير صحيح مطلقا"، مبينا أنه "في معرض السؤال هل إيران تموّل "حزب الله"؟ أجاب أن "هذا أمر معلوم وأنتم تدعمون إسرائيل"، وفقا للوكالة
الوطنية للإعلام اللبنانية.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، نفى مؤخرا ما أوردته إحدى المحطات الإعلامية من تصريح منسوب له عن المفاوضات.
وكان مصدر دبلوماسي
، قال إن "بري أبلغ القطريين والمصريين بموافقة حزب الله على فصل الجبهات وقبول القرار 1701 بشرط أن يكون جزءاً من سلة متكاملة وبالتالي كان الملف اللبناني حاضراً في الجولة التفاوضية".
إلا أن مكتب بري أصدر بيانا نفى فيه هذه المعلومات وقال: "ما أوردته إحدى المحطات الإعلامية منسوبا للرئيس نبيه بري عن المفاوضات هو غير دقيق".
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،
منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي
من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل
و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي
بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.