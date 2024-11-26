https://sarabic.ae/20241126/نائب-لبناني-لـسبوتنيك-ما-نشهده-في-بيروت-اليوم-هو-عينة-عن-الإجرام-الإسرائيلي--1095221532.html
نائب لبناني لـ"سبوتنيك": ما نشهده في بيروت اليوم هو عينة عن الإجرام الإسرائيلي
نائب لبناني لـ"سبوتنيك": ما نشهده في بيروت اليوم هو عينة عن الإجرام الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
صرح النائب اللبناني إبراهيم الموسوي، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، بأنه "لا يمكن الحديث عن خطوات ثابتة نحو الحل قبل معرفة نوايا الطرف الآخر، لا سيما العدو... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T17:22+0000
2024-11-26T17:22+0000
2024-11-26T17:22+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/16/1095090253_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_96beea62799ac1d228e4888708a681b5.jpg
واعتبر الموسوي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "هذا ما يُعدّ عينة بسيطة عن تاريخ العدو الإجرامي"، وفق وصفه.وفي ما يخص التحركات المقبلة، لفت الموسوي إلى أنّ "جميع المؤشرات ترجح إمكانية حدوث وقف لإطلاق النار في الساعات المقبلة، وذلك بعدما تم بحث آلية تطبيق القرار 1701". وشدد الموسوي على أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري، المكلف بالتفاوض في هذا الملف، أعلن بوضوح أن موقف لبنان هو الالتزام بالقرار 1701"، "ونقطة على السطر".وعن الممارسات الإسرائيلية، لفت ضيف "سبوتنيك" إلى أنّ "العدو الإسرائيلي في الوقت الراهن، يعاني من أزمة داخلية ويحتاج إلى أي إنجاز إعلامي، ولهذا السبب يقوم بتجاوز القوانين الدولية والمواثيق، ولا يأبه بالقرارات الصادرة بحقه". وفي ما يخص الجهوزية اللبنانية، أكد الموسوي أنّ "لبنان في أعلى مستوى من الجهوزية لإعادة الإعمار"، قائلاً: "المشهد سيكون مشابهًا لما حدث في عام 2006، حيث سيكون هناك مستوى عالٍ من الجاهزية لإعادة بناء ما دمرته الحرب".لبنان يتقدم بشكوى جديدة أمام مجلس الأمن بشأن استهداف إسرائيل لجيشهإسرائيل تعتزم عقد اجتماع وزاري أمني لبحث وقف إطلاق النار في لبنان
https://sarabic.ae/20241126/مصدر-لـسبوتنيك-الاتفاق-بين-إسرائيل-ولبنان-ينص-على-وقف-الأعمال-العسكرية-على-غرار-2006-1095220033.html
https://sarabic.ae/20241126/إعلام-بايدن-يعتزم-الإعلان-مساء-اليوم-عن-اتفاق-لوقف-إطلاق-النار-بين-إسرائيل-ولبنان-وموعد-تنفيذه-1095217475.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/16/1095090253_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_777c9803ff3e324a5f5bab6bcb438769.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
نائب لبناني لـ"سبوتنيك": ما نشهده في بيروت اليوم هو عينة عن الإجرام الإسرائيلي
حصري
صرح النائب اللبناني إبراهيم الموسوي، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، بأنه "لا يمكن الحديث عن خطوات ثابتة نحو الحل قبل معرفة نوايا الطرف الآخر، لا سيما العدو الإسرائيلي الذي يعد تاريخه مع لبنان والعرب مليئا بجرائم الإبادة والغدر، وهو ما يتجسد أمام أعيننا الآن في بيروت".
واعتبر الموسوي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "هذا ما يُعدّ عينة بسيطة عن تاريخ العدو الإجرامي"، وفق وصفه.
وأشار إلى أنّ "هناك طرفين في هذا الصراع، الموقف اللبناني واضح، نحن نريد وقف العدوان وتوفير الحماية للبنان من الدمار والخراب، ولكن السؤال يبقى، هل لدى العدو الإسرائيلي نفس النية؟".
وفي ما يخص التحركات المقبلة، لفت الموسوي إلى أنّ "جميع المؤشرات ترجح إمكانية حدوث وقف لإطلاق النار في الساعات المقبلة، وذلك بعدما تم بحث آلية تطبيق القرار 1701".
وأكد أنّ "موقف لبنان الثابت هو حماية السيادة الوطنية ووقف العدوان بشكل كامل وشامل"، مضيفا: "الكلام يدور حول تطبيق القرار 1701 دون أي تعديل أو إضافة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على سيادة لبنان ووقف الأعمال العدائية بشكل تام".
وشدد الموسوي على أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري، المكلف بالتفاوض في هذا الملف، أعلن بوضوح أن موقف لبنان هو الالتزام بالقرار 1701"، "ونقطة على السطر".
وعن الممارسات الإسرائيلية، لفت ضيف "سبوتنيك" إلى أنّ "العدو الإسرائيلي في الوقت الراهن، يعاني من أزمة داخلية ويحتاج إلى أي إنجاز إعلامي، ولهذا السبب يقوم بتجاوز القوانين الدولية والمواثيق، ولا يأبه بالقرارات الصادرة بحقه".
وتابع: "العدو يريد الترويج لسرديات كاذبة، وما نشهده الآن في الساعات الأخيرة قبل وقف إطلاق النار يمكن أن يزيد عما فعله خلال الشهرين الماضيين".
وفي ما يخص الجهوزية اللبنانية، أكد الموسوي أنّ "لبنان في أعلى مستوى من الجهوزية لإعادة الإعمار"، قائلاً: "المشهد سيكون مشابهًا لما حدث في عام 2006، حيث سيكون هناك مستوى عالٍ من الجاهزية لإعادة بناء ما دمرته الحرب".