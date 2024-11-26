https://sarabic.ae/20241126/نائب-لبناني-لـسبوتنيك-ما-نشهده-في-بيروت-اليوم-هو-عينة-عن-الإجرام-الإسرائيلي--1095221532.html

نائب لبناني لـ"سبوتنيك": ما نشهده في بيروت اليوم هو عينة عن الإجرام الإسرائيلي

نائب لبناني لـ"سبوتنيك": ما نشهده في بيروت اليوم هو عينة عن الإجرام الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

صرح النائب اللبناني إبراهيم الموسوي، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، بأنه "لا يمكن الحديث عن خطوات ثابتة نحو الحل قبل معرفة نوايا الطرف الآخر، لا سيما العدو... 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T17:22+0000

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واعتبر الموسوي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "هذا ما يُعدّ عينة بسيطة عن تاريخ العدو الإجرامي"، وفق وصفه.وفي ما يخص التحركات المقبلة، لفت الموسوي إلى أنّ "جميع المؤشرات ترجح إمكانية حدوث وقف لإطلاق النار في الساعات المقبلة، وذلك بعدما تم بحث آلية تطبيق القرار 1701". وشدد الموسوي على أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري، المكلف بالتفاوض في هذا الملف، أعلن بوضوح أن موقف لبنان هو الالتزام بالقرار 1701"، "ونقطة على السطر".وعن الممارسات الإسرائيلية، لفت ضيف "سبوتنيك" إلى أنّ "العدو الإسرائيلي في الوقت الراهن، يعاني من أزمة داخلية ويحتاج إلى أي إنجاز إعلامي، ولهذا السبب يقوم بتجاوز القوانين الدولية والمواثيق، ولا يأبه بالقرارات الصادرة بحقه". وفي ما يخص الجهوزية اللبنانية، أكد الموسوي أنّ "لبنان في أعلى مستوى من الجهوزية لإعادة الإعمار"، قائلاً: "المشهد سيكون مشابهًا لما حدث في عام 2006، حيث سيكون هناك مستوى عالٍ من الجاهزية لإعادة بناء ما دمرته الحرب".لبنان يتقدم بشكوى جديدة أمام مجلس الأمن بشأن استهداف إسرائيل لجيشهإسرائيل تعتزم عقد اجتماع وزاري أمني لبحث وقف إطلاق النار في لبنان

https://sarabic.ae/20241126/مصدر-لـسبوتنيك-الاتفاق-بين-إسرائيل-ولبنان-ينص-على-وقف-الأعمال-العسكرية-على-غرار-2006-1095220033.html

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