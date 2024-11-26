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نتنياهو يعلن موافقة الكابينت الإسرائيلي على اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان
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17 د
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صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
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ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
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عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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نائب لبناني لـ"سبوتنيك": ما نشهده في بيروت اليوم هو عينة عن الإجرام الإسرائيلي
نائب لبناني لـ"سبوتنيك": ما نشهده في بيروت اليوم هو عينة عن الإجرام الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
صرح النائب اللبناني إبراهيم الموسوي، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، بأنه "لا يمكن الحديث عن خطوات ثابتة نحو الحل قبل معرفة نوايا الطرف الآخر، لا سيما العدو... 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T17:22+0000
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واعتبر الموسوي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "هذا ما يُعدّ عينة بسيطة عن تاريخ العدو الإجرامي"، وفق وصفه.وفي ما يخص التحركات المقبلة، لفت الموسوي إلى أنّ "جميع المؤشرات ترجح إمكانية حدوث وقف لإطلاق النار في الساعات المقبلة، وذلك بعدما تم بحث آلية تطبيق القرار 1701". وشدد الموسوي على أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري، المكلف بالتفاوض في هذا الملف، أعلن بوضوح أن موقف لبنان هو الالتزام بالقرار 1701"، "ونقطة على السطر".وعن الممارسات الإسرائيلية، لفت ضيف "سبوتنيك" إلى أنّ "العدو الإسرائيلي في الوقت الراهن، يعاني من أزمة داخلية ويحتاج إلى أي إنجاز إعلامي، ولهذا السبب يقوم بتجاوز القوانين الدولية والمواثيق، ولا يأبه بالقرارات الصادرة بحقه". وفي ما يخص الجهوزية اللبنانية، أكد الموسوي أنّ "لبنان في أعلى مستوى من الجهوزية لإعادة الإعمار"، قائلاً: "المشهد سيكون مشابهًا لما حدث في عام 2006، حيث سيكون هناك مستوى عالٍ من الجاهزية لإعادة بناء ما دمرته الحرب".لبنان يتقدم بشكوى جديدة أمام مجلس الأمن بشأن استهداف إسرائيل لجيشهإسرائيل تعتزم عقد اجتماع وزاري أمني لبحث وقف إطلاق النار في لبنان
https://sarabic.ae/20241126/مصدر-لـسبوتنيك-الاتفاق-بين-إسرائيل-ولبنان-ينص-على-وقف-الأعمال-العسكرية-على-غرار-2006-1095220033.html
https://sarabic.ae/20241126/إعلام-بايدن-يعتزم-الإعلان-مساء-اليوم-عن-اتفاق-لوقف-إطلاق-النار-بين-إسرائيل-ولبنان-وموعد-تنفيذه-1095217475.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

نائب لبناني لـ"سبوتنيك": ما نشهده في بيروت اليوم هو عينة عن الإجرام الإسرائيلي

17:22 GMT 26.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى في حي الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان
شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على مبنى في حي الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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حصري
صرح النائب اللبناني إبراهيم الموسوي، عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، بأنه "لا يمكن الحديث عن خطوات ثابتة نحو الحل قبل معرفة نوايا الطرف الآخر، لا سيما العدو الإسرائيلي الذي يعد تاريخه مع لبنان والعرب مليئا بجرائم الإبادة والغدر، وهو ما يتجسد أمام أعيننا الآن في بيروت".
واعتبر الموسوي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أنّ "هذا ما يُعدّ عينة بسيطة عن تاريخ العدو الإجرامي"، وفق وصفه.

وأشار إلى أنّ "هناك طرفين في هذا الصراع، الموقف اللبناني واضح، نحن نريد وقف العدوان وتوفير الحماية للبنان من الدمار والخراب، ولكن السؤال يبقى، هل لدى العدو الإسرائيلي نفس النية؟".

قصف إسرائيلي على لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
مصدر لـ"سبوتنيك": الاتفاق بين إسرائيل ولبنان ينص على وقف الأعمال العسكرية على غرار 2006
16:46 GMT
وفي ما يخص التحركات المقبلة، لفت الموسوي إلى أنّ "جميع المؤشرات ترجح إمكانية حدوث وقف لإطلاق النار في الساعات المقبلة، وذلك بعدما تم بحث آلية تطبيق القرار 1701".

وأكد أنّ "موقف لبنان الثابت هو حماية السيادة الوطنية ووقف العدوان بشكل كامل وشامل"، مضيفا: "الكلام يدور حول تطبيق القرار 1701 دون أي تعديل أو إضافة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على سيادة لبنان ووقف الأعمال العدائية بشكل تام".

وشدد الموسوي على أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري، المكلف بالتفاوض في هذا الملف، أعلن بوضوح أن موقف لبنان هو الالتزام بالقرار 1701"، "ونقطة على السطر".
تداعيات القصف الإسرائيلي في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
إعلام: بايدن يعتزم الإعلان مساء اليوم عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وموعد تنفيذه
15:15 GMT
وعن الممارسات الإسرائيلية، لفت ضيف "سبوتنيك" إلى أنّ "العدو الإسرائيلي في الوقت الراهن، يعاني من أزمة داخلية ويحتاج إلى أي إنجاز إعلامي، ولهذا السبب يقوم بتجاوز القوانين الدولية والمواثيق، ولا يأبه بالقرارات الصادرة بحقه".

وتابع: "العدو يريد الترويج لسرديات كاذبة، وما نشهده الآن في الساعات الأخيرة قبل وقف إطلاق النار يمكن أن يزيد عما فعله خلال الشهرين الماضيين".

وفي ما يخص الجهوزية اللبنانية، أكد الموسوي أنّ "لبنان في أعلى مستوى من الجهوزية لإعادة الإعمار"، قائلاً: "المشهد سيكون مشابهًا لما حدث في عام 2006، حيث سيكون هناك مستوى عالٍ من الجاهزية لإعادة بناء ما دمرته الحرب".
لبنان يتقدم بشكوى جديدة أمام مجلس الأمن بشأن استهداف إسرائيل لجيشه
إسرائيل تعتزم عقد اجتماع وزاري أمني لبحث وقف إطلاق النار في لبنان
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