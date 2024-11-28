https://sarabic.ae/20241128/نائب-لبناني-لـسبوتنيك-سنقدم-بدل-إيواء-للعائلات-لحين-إعادة-إعمار-منازلهم-التي-دمرتها-إسرائيل-1095272691.html

نائب لبناني لـ"سبوتنيك": سنقدم بدل إيواء للعائلات لحين إعادة إعمار منازلهم التي دمرتها إسرائيل

نائب لبناني لـ"سبوتنيك": سنقدم بدل إيواء للعائلات لحين إعادة إعمار منازلهم التي دمرتها إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد النائب في البرلمان اللبناني قبلان قبلان، عضو "كتلة التنمية والتحرير"، أن المقاومة أثبتت أنها ند لأقوى جيش في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن المقاومة الآن... 28.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-28T08:29+0000

2024-11-28T08:29+0000

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النائب قبلان وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، اعتبر أن" التفاهم الآن يشبه غيره من التفاهمات التي جرت في السابق"، موضحا أنه "منذ العام 2006 وحتى 8 تشرين الأول عام 2023 كان الطيران الإسرائيلي يستهدف أي بقعة في الوطن العربي، إلا أنه لم يكن يجرؤ على خرق الهدنة مع لبنان الذي كانت مقاومته تفرض حالة ردع مع العدو". أما عن إعادة الإعمار للمنازل التي هدمها الجيش الإسرائيلي، أكد قبلان أن "الدولة اللبنانية مسؤولة عن إعادة الإعمار وأهالي الجنوب سيعودون إلى قراهم ولو اضطروا إلى العيش بالخيام، لافتا إلى أن موضوع المنازل الجاهزة لم يطرح بشكل جدي لأنها ليست رخيصة الثمن".وأضاف: "هنالك بعض عمليات الاحتكاك مع العدو الإسرائيلي وسيتولى الجيش اللبناني ضبط الأمن ومنع الاحتكاك بين المواطنين والجيش الإسرائيلي لحين إلزام الإسرائيليين بالانسحاب الكامل إلى ما وراء الخط الأزرق".وشدد على أن "العدو الإسرائيلي فشل في كل أهدافه على لبنان، وهو يشعر بحالة حرج خصوصا أنه شعر بالعجز عن مواصلة الحرب وأُجبر على القبول بوقف إطلاق النار".ورأى أنه "لا بد من زيادة عديد وعدة الجيش اللبناني ليتمكن من ضبط كامل الحدود في مواجهة العدو الإسرائيلي وهذا ما تعهد بتقديمه المجتمع الدولي".نجل حسن نصر الله يظهر بفيديو أمام الأنقاض موجها كلمة للبنانيين.. فيديو"ستشهدون موكبا عظيما"... مسؤولان في "حزب الله" يكشفان عن الاستعدادات لجنازة نصر الله

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