نائب لبناني لـ"سبوتنيك": سنقدم بدل إيواء للعائلات لحين إعادة إعمار منازلهم التي دمرتها إسرائيل

عربي
بوتين يشارك في اجتماع منظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ثقب الجاذبية في المحيط الهندي ولغز أقوى الأشعة الكونية
09:17 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
10:03 GMT
57 د
شؤون عسكرية
خبير: حزب الله لن يوافق على أي شرط يؤسس لنفوذ إسرائيلي في الجنوب ويمهد لأي اعتداء مستقبلي
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:33 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
12:31 GMT
29 د
من الملعب
فيرستابن يحقق لقبه الرابع على التوالي وخسائر السيتي مستمرة
13:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل سيتمكن العراق من منع الانزلاق إلى حرب مع إسرائيل
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو لم يستطع تحقيق أهدافه في لبنان
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمثل موافقة نتنياهو على وقف الحرب في لبنان بداية مرحلة جديدة؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
11:03 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:18 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
12:03 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
13:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241128/نائب-لبناني-لـسبوتنيك-سنقدم-بدل-إيواء-للعائلات-لحين-إعادة-إعمار-منازلهم-التي-دمرتها-إسرائيل-1095272691.html
نائب لبناني لـ"سبوتنيك": سنقدم بدل إيواء للعائلات لحين إعادة إعمار منازلهم التي دمرتها إسرائيل
نائب لبناني لـ"سبوتنيك": سنقدم بدل إيواء للعائلات لحين إعادة إعمار منازلهم التي دمرتها إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد النائب في البرلمان اللبناني قبلان قبلان، عضو "كتلة التنمية والتحرير"، أن المقاومة أثبتت أنها ند لأقوى جيش في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن المقاومة الآن... 28.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-28T08:29+0000
2024-11-28T08:29+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
أخبار حزب الله
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/01/1094399481_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d0b8deeba6bbff60c6fafcdbd2eb4554.jpg
النائب قبلان وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، اعتبر أن" التفاهم الآن يشبه غيره من التفاهمات التي جرت في السابق"، موضحا أنه "منذ العام 2006 وحتى 8 تشرين الأول عام 2023 كان الطيران الإسرائيلي يستهدف أي بقعة في الوطن العربي، إلا أنه لم يكن يجرؤ على خرق الهدنة مع لبنان الذي كانت مقاومته تفرض حالة ردع مع العدو". أما عن إعادة الإعمار للمنازل التي هدمها الجيش الإسرائيلي، أكد قبلان أن "الدولة اللبنانية مسؤولة عن إعادة الإعمار وأهالي الجنوب سيعودون إلى قراهم ولو اضطروا إلى العيش بالخيام، لافتا إلى أن موضوع المنازل الجاهزة لم يطرح بشكل جدي لأنها ليست رخيصة الثمن".وأضاف: "هنالك بعض عمليات الاحتكاك مع العدو الإسرائيلي وسيتولى الجيش اللبناني ضبط الأمن ومنع الاحتكاك بين المواطنين والجيش الإسرائيلي لحين إلزام الإسرائيليين بالانسحاب الكامل إلى ما وراء الخط الأزرق".وشدد على أن "العدو الإسرائيلي فشل في كل أهدافه على لبنان، وهو يشعر بحالة حرج خصوصا أنه شعر بالعجز عن مواصلة الحرب وأُجبر على القبول بوقف إطلاق النار".ورأى أنه "لا بد من زيادة عديد وعدة الجيش اللبناني ليتمكن من ضبط كامل الحدود في مواجهة العدو الإسرائيلي وهذا ما تعهد بتقديمه المجتمع الدولي".نجل حسن نصر الله يظهر بفيديو أمام الأنقاض موجها كلمة للبنانيين.. فيديو"ستشهدون موكبا عظيما"... مسؤولان في "حزب الله" يكشفان عن الاستعدادات لجنازة نصر الله
https://sarabic.ae/20241128/تقرير-بنود-سرية-تتعلق-بإيران-في-اتفاق-وقف-النار-مع-لبنان-1095271973.html
https://sarabic.ae/20241127/الجيش-اللبناني-يدعو-المواطنين-إلى-عدم-الاقتراب-من-مناطق-وجود-القوات-الإسرائيلية-في-الجنوب-1095266940.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/01/1094399481_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_81d89afe47a8a16f4545d5d9072e6e8d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

نائب لبناني لـ"سبوتنيك": سنقدم بدل إيواء للعائلات لحين إعادة إعمار منازلهم التي دمرتها إسرائيل

08:29 GMT 28.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBayعدسة سبوتنيك ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت
عدسة سبوتنيك ترصد حجم الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
تابعنا عبر
أكد النائب في البرلمان اللبناني قبلان قبلان، عضو "كتلة التنمية والتحرير"، أن المقاومة أثبتت أنها ند لأقوى جيش في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن المقاومة الآن تصنع قواعد اشتباك جديدة مع إسرائيل وأفشلت مخططاتها وأجبرتها على الالتزام بالقرار 1701.
النائب قبلان وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، اعتبر أن" التفاهم الآن يشبه غيره من التفاهمات التي جرت في السابق"، موضحا أنه "منذ العام 2006 وحتى 8 تشرين الأول عام 2023 كان الطيران الإسرائيلي يستهدف أي بقعة في الوطن العربي، إلا أنه لم يكن يجرؤ على خرق الهدنة مع لبنان الذي كانت مقاومته تفرض حالة ردع مع العدو".

وعن الحديث بأن الجيش الإسرائيلي لا يزال متواجدا في بعض الأماكن في الجنوب، أشار قبلان إلى أن "المقاومة استطاعت أن تمنع الإسرائيلي من احتلال القرى الحدودية والإسرائيلي مجبر على الانسحاب من بعض المناطق القليلة التي تقدم فيها".

تقييم أضرار معبر العريضة مع لبنان تمهيدا لإعادته للخدمة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2024
تقرير: "بنود سرية تتعلق بإيران" في اتفاق وقف النار مع لبنان
07:38 GMT
أما عن إعادة الإعمار للمنازل التي هدمها الجيش الإسرائيلي، أكد قبلان أن "الدولة اللبنانية مسؤولة عن إعادة الإعمار وأهالي الجنوب سيعودون إلى قراهم ولو اضطروا إلى العيش بالخيام، لافتا إلى أن موضوع المنازل الجاهزة لم يطرح بشكل جدي لأنها ليست رخيصة الثمن".

وكشف قبلان أنه سيتم تقديم بدل إيواء من الجهات المانحة للعائلات التي دُمرت منازلها، لحين إعادة إعمار منازلها، والدول العربية وإيران والمكونات التي ترعى مشروع المقاومة في لبنان مستعدة للتبرع لإعادة الإعمار كما حصل في السابق، لافتا إلى أنه لن يكون هنالك معوقات إدارية في طريق إعادة الإعمار وسيتم إعادة إعمار كل ما تهدم من دون تمييز بين المواطنين.

وأضاف: "هنالك بعض عمليات الاحتكاك مع العدو الإسرائيلي وسيتولى الجيش اللبناني ضبط الأمن ومنع الاحتكاك بين المواطنين والجيش الإسرائيلي لحين إلزام الإسرائيليين بالانسحاب الكامل إلى ما وراء الخط الأزرق".
بدء أهالي جنوب لبنان العودة إلى منازلهم وأراضيهم مع الساعات الأولى لوقف إطلاق النار، جنوب لبنان 27 نوفمبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2024
الجيش اللبناني يدعو المواطنين إلى عدم الاقتراب من مناطق وجود القوات الإسرائيلية في الجنوب
أمس, 20:22 GMT
وشدد على أن "العدو الإسرائيلي فشل في كل أهدافه على لبنان، وهو يشعر بحالة حرج خصوصا أنه شعر بالعجز عن مواصلة الحرب وأُجبر على القبول بوقف إطلاق النار".

وعن اعتقال الإسرائيليين لأربعة مواطنين لبنانيين، اعتبر قبلان أن هذا "الأمر يُعد خرقاً لوقف إطلاق النار وهو سيضطر إلى إطلاق سراحهم"، مؤكداً أنه "في حال خرجت إسرائيل عن الخطوط المرسومة فإنها ستواجه مجددا بأس المقاومة".

ورأى أنه "لا بد من زيادة عديد وعدة الجيش اللبناني ليتمكن من ضبط كامل الحدود في مواجهة العدو الإسرائيلي وهذا ما تعهد بتقديمه المجتمع الدولي".
نجل حسن نصر الله يظهر بفيديو أمام الأنقاض موجها كلمة للبنانيين.. فيديو
"ستشهدون موكبا عظيما"... مسؤولان في "حزب الله" يكشفان عن الاستعدادات لجنازة نصر الله
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала