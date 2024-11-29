دور العلم في تحقيق السيادة التكنولوجية يناقشها مؤتمر العلماء الشباب
© Photo / Фотохост Конгресса молодых учёных / الانتقال إلى بنك الصورحديقة العلوم والفنون سيريوس خلال الثالث مؤتمر العلماء الشباب
© Photo / Фотохост Конгресса молодых учёных/
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أجرى المركز الوطني للفيزياء والرياضيات الروسي، خلال المؤتمر الرابع للعلماء الشباب في سيريوس، مناقشة حول كيفية إنشاء تقنيات عالمية المستوى بسرعة وكفاءة.
وأدار اللقاء المدير العلمي للمركز الوطني للفيزياء والرياضيات الروسي، الأكاديمي في الأكاديمية الروسية للعلوم، ألكسندر سيرغيف، ودعا المشاركين ليس فقط إلى مناقشة إمكانيات توليد إنجازات جديدة، بل أيضاً إلى آفاق استيعاب الإنجازات الأساسية الموجودة بالفعل في العالم، فضلاً عن النظر في الإمكانات العلمية للمناطق الروسية وآليات مشاركتها في حل مشاكل روسيا.
بدورها، أشارت أستاذ الأكاديمية الروسية للعلوم، ومستشار رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات EFKO، والأمين العلمي للمجلس العلمي والتقني للجنة التنمية العلمية والتكنولوجية في روسيا، إيكاترينا جورافليفا، إلى أن الوطنية تساهم في مشاريع التطوير التكنولوجي الآن من خلال الفهم المشترك لمهام العلم، حيث يجب أن تصل نتائجها إلى المستهلك في شكل منتجات محددة في أقصر وقت ممكن.
أمس, 15:06 GMT
بالإضافة إلى ذلك، لفت عميد الجامعة الوطنية للأبحاث النووية "MEPhI"، فلاديمير شيفتشينكو، الانتباه إلى حقيقة أن الأبحاث الأساسية ليس لها دائمًا علاقة خطية مع التطور التكنولوجي، وأحيانًا يحدث العكس - فالقدرات التكنولوجية الجديدة تجعل من الممكن تحقيق اختراقات جديدة في العلوم الأساسية.
وشارك رئيس مختبر أنظمة الشبكات العصبية، معهد أبحاث أنظمة الحوسبة متعددة المعالجات الذي يحمل اسم أ.ف. كالييف SFU، عضو مجلس التنسيق لشؤون الشباب بالمجلس الرئاسي للعلوم والتعليم، أناتولي كاليايف، تجربته في إشراك الشباب في مشاريع التنمية العلمية والتكنولوجية.
يذكر أنه افتتح أعمال المؤتمر الرابع للعلماء الشباب في جامعة "سيريوس" للعلوم والتكنولوجيا، يوم الأربعاء، حيث يناقش المسؤولون والخبراء من الشركات الروسية الكبرى تطوير التقنيات المحلية وأساليب التفاعل الدولي.