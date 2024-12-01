https://sarabic.ae/20241201/مظاهرات-في-باريس-ضد-إرسال-قوات-غربية-إلى-أوكرانيا-1095361563.html

مظاهرات في باريس ضد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

مظاهرات في باريس ضد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

ستنظم مظاهرة ضد إرسال قوات إلى أوكرانيا، في الأول من ديسمبر في باريس، على خلفية سماح الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا لكييف باستخدام الصواريخ لمهاجمة... 01.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-01T05:07+0000

2024-12-01T05:07+0000

2024-12-01T05:07+0000

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وتبدأ المظاهرة التي أطلق عليها اسم "المظاهرة الوطنية من أجل السلام"، بدعوة من حزب "الوطنيون"، في القصر الملكي بالقرب من حدائق لوكسمبورغ. ثم يتوجه المشاركون نحو وسط المدينة.ويشير المنظمون إلى انتشار فكرة "التهديد الروسي" المزعوم في وسائل الإعلام الفرنسية، وبالتالي فإنه على المواطنين "الاستعداد للحرب" مع روسيا.وتم إطلاق عريضة "من أجل السلام" على الموقع الإلكتروني للحزب، تشير إلى المخاطر المتمثلة في أنه قبل انتقال السلطة في الولايات المتحدة إلى دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني 2025، سيستخدم مؤيدو إطالة أمد الحرب في الغرب جميع الأساليب، لمحاولة جر الدول الغربية إلى الصراع.وجاء في نص العريضة: "نحن نرفض ذلك. الحرب العالمية الثالثة ستكون أكثر تدميرا من الحربين السابقتين وستؤدي إلى انهيار الحضارة الإنسانية. ليس لفرنسا ما تفعله في هذه الحرب، لا عسكريا ولا ماليا، ويجب ألا تقبل الانجرار إليها من خلال عضوية الناتو والتبعية للمصالح الأمريكية".ويدعو المؤلفون إلى المناقشة في برلمان البلاد، لأنه وفقا للمادة 35 من الدستور الفرنسي، فإن مشاركة البلاد في الحرب بأي شكل من الأشكال يجب أن تتم الموافقة عليها من خلال تصويت النواب.وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن القوات المسلحة الأوكرانية شنّت لأول مرة هجومًا بصواريخ "أتاكمز" البالستية على الأراضي الروسية.

https://sarabic.ae/20241128/بوتين-إذا-حصلت-كييف-على-أسلحة-نووية-ستستخدم-روسيا-كل-وسائل-التدمير-المتاحة-1095293403.html

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