مظاهرات في باريس ضد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا
© Sputnik . Julien Mattia / الانتقال إلى بنك الصوراستمرار مظاهرات "السترات الصفراء" واحتجاجات النقابة العمالية الفرنسية في شوارع باريس، فرنسا
© Sputnik . Julien Mattia/
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ستنظم مظاهرة ضد إرسال قوات إلى أوكرانيا، في الأول من ديسمبر في باريس، على خلفية سماح الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا لكييف باستخدام الصواريخ لمهاجمة الأراضي الروسية واستئناف المناقشات حول احتمال إرسال عسكريين إلى أوكرانيا.
وتبدأ المظاهرة التي أطلق عليها اسم "المظاهرة الوطنية من أجل السلام"، بدعوة من حزب "الوطنيون"، في القصر الملكي بالقرب من حدائق لوكسمبورغ. ثم يتوجه المشاركون نحو وسط المدينة.
وتهدف هذه المظاهرة إلى لفت الانتباه إلى خطر السياسة المعادية لروسيا التي ينتهجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زمن الحرب. ويدعو حزب "الوطنيون" إلى وقف تصعيد النزاع في أوكرانيا ويحتجون على مشاركة فرنسا فيه.
ويشير المنظمون إلى انتشار فكرة "التهديد الروسي" المزعوم في وسائل الإعلام الفرنسية، وبالتالي فإنه على المواطنين "الاستعداد للحرب" مع روسيا.
وتم إطلاق عريضة "من أجل السلام" على الموقع الإلكتروني للحزب، تشير إلى المخاطر المتمثلة في أنه قبل انتقال السلطة في الولايات المتحدة إلى دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني 2025، سيستخدم مؤيدو إطالة أمد الحرب في الغرب جميع الأساليب، لمحاولة جر الدول الغربية إلى الصراع.
Ne laissons pas #Macron, l’UE et les faucons de l’OTAN nous traîner vers la 3è guerre mondiale !— Florian Philippot (@f_philippot) November 30, 2024
Pas un euro, pas une arme, pas un soldat français en #Ukraine !
La France libre et la paix !
Grande manif nationale pour la paix ce dimanche 01/12 Paris rdv 14h place du Palais… pic.twitter.com/JyHZ4g3zn6
وجاء في نص العريضة: "نحن نرفض ذلك. الحرب العالمية الثالثة ستكون أكثر تدميرا من الحربين السابقتين وستؤدي إلى انهيار الحضارة الإنسانية. ليس لفرنسا ما تفعله في هذه الحرب، لا عسكريا ولا ماليا، ويجب ألا تقبل الانجرار إليها من خلال عضوية الناتو والتبعية للمصالح الأمريكية".
28 نوفمبر, 13:50 GMT
ويدعو المؤلفون إلى المناقشة في برلمان البلاد، لأنه وفقا للمادة 35 من الدستور الفرنسي، فإن مشاركة البلاد في الحرب بأي شكل من الأشكال يجب أن تتم الموافقة عليها من خلال تصويت النواب.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن ممثلين للإدارة الأمريكية، لم تسمهم، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن، سمح لأول مرة باستخدام الصواريخ الأمريكية البعيدة المدى من قبل أوكرانيا لمهاجمة الأراضي الروسية.
وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن القوات المسلحة الأوكرانية شنّت لأول مرة هجومًا بصواريخ "أتاكمز" البالستية على الأراضي الروسية.