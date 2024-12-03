انطلاق منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية في القاهرة... صور

ويشارك في المنتدى، الذي أقيم في العاصمة القاهرة، قادة ومسئولون من المؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية، ومسئولون من الهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة، وناشطون من خريجي الجامعات الروسية. بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء جمعيات الخريجين من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ويناقش المشاركون سبل التعاون في مجال التعليم والصحة، والبحث العلمي المشترك، وتطوير الشراكة الصناعية والتعليمية، ودور جمعيات الخريجين في تطوير التعاون مع روسيا في مجال التعليم والصحة لأغراض التنمية الاقتصادية.
انطلقت فعاليات منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية من ممثلي منظومة التعليم والصحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنظمه وكالة "روس سوترودنيتشيستفو"، بالتعاون مع جامعة شمال القوقاز الفيدرالية.
ويشارك في المنتدى، الذي أقيم في العاصمة القاهرة، قادة ومسئولون من المؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية، ومسئولون من الهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة، وناشطون من خريجي الجامعات الروسية.
ويناقش المشاركون سبل التعاون في مجال التعليم والصحة، والبحث العلمي المشترك، وتطوير الشراكة الصناعية والتعليمية، ودور جمعيات الخريجين في تطوير التعاون مع روسيا في مجال التعليم والصحة لأغراض التنمية الاقتصادية.