انطلاق منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية في القاهرة... صور

عربي
القوات الروسية تحرر رومانوفكا ونوفوداروفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدعم الأمريكي والأوكراني سبب السيطرة على حلب
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
09:18 GMT
30 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
11:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241203/انطلاق-منتدى-الخريجين-الأجانب-من-الجامعات-الروسية-والسوفيتية-في-القاهرة-صور-1095434222.html
انطلاق منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية في القاهرة... صور
انطلاق منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية في القاهرة... صور
سبوتنيك عربي
انطلقت فعاليات منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية من ممثلي منظومة التعليم والصحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنظمه وكالة "روس... 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T09:45+0000
2024-12-03T09:45+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار روسيا اليوم
روسيا
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/03/1095432831_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_769a9bf49ab07a86948a4f99e175770f.jpg
ويشارك في المنتدى، الذي أقيم في العاصمة القاهرة، قادة ومسئولون من المؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية، ومسئولون من الهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة، وناشطون من خريجي الجامعات الروسية. بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء جمعيات الخريجين من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ويناقش المشاركون سبل التعاون في مجال التعليم والصحة، والبحث العلمي المشترك، وتطوير الشراكة الصناعية والتعليمية، ودور جمعيات الخريجين في تطوير التعاون مع روسيا في مجال التعليم والصحة لأغراض التنمية الاقتصادية.
https://sarabic.ae/20241202/أمجد-الوكيل-مشروع-محطة-الضبعة-النووية-يعكس-عمق-العلاقات-الاستراتيجية-بين-مصر-وروسيا---1095398004.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/03/1095432831_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_28a415d41776732820b7c39f86099e5d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار العالم الآن, العالم العربي

انطلاق منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية في القاهرة... صور

09:45 GMT 03.12.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمنتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية بالقاهرة
منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
انطلقت فعاليات منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية من ممثلي منظومة التعليم والصحة في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تنظمه وكالة "روس سوترودنيتشيستفو"، بالتعاون مع جامعة شمال القوقاز الفيدرالية.
ويشارك في المنتدى، الذي أقيم في العاصمة القاهرة، قادة ومسئولون من المؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية، ومسئولون من الهيئات الحكومية ومؤسسات الدولة، وناشطون من خريجي الجامعات الروسية.
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية في القاهرة

منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية في القاهرة - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية في القاهرة

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية في القاهرة

منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية في القاهرة - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية في القاهرة

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية في القاهرة

منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية في القاهرة - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية في القاهرة

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية في القاهرة

منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية في القاهرة - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية في القاهرة

© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية في القاهرة

منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية في القاهرة - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية في القاهرة

1/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية في القاهرة

2/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية في القاهرة

3/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية في القاهرة

4/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية في القاهرة

5/5
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA

منتدى الخريجين الأجانب من الجامعات الروسية والسوفيتية في القاهرة

بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء جمعيات الخريجين من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
أمجد الوكيل: مشروع محطة الضبعة النووية يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا
أمس, 09:53 GMT
ويناقش المشاركون سبل التعاون في مجال التعليم والصحة، والبحث العلمي المشترك، وتطوير الشراكة الصناعية والتعليمية، ودور جمعيات الخريجين في تطوير التعاون مع روسيا في مجال التعليم والصحة لأغراض التنمية الاقتصادية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала