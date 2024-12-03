https://sarabic.ae/20241203/صحيفة-أوكرانية-إرهابيون-دربتهم-أوكرانيا-يقودون-هجوم-حلب-----1095430129.html

صحيفة أوكرانية: إرهابيون دربتهم أوكرانيا يقودون هجوم حلب

صحيفة أوكرانية: إرهابيون دربتهم أوكرانيا يقودون هجوم حلب

سبوتنيك عربي

كشفت صحيفة أوكرانية عن تورط الاستخبارات الأوكرانية في الهجوم على محافظتي حلب وإدلب في سوريا، من خلال تدريب مجموعات إرهابية لتنفيذ الهجمات. 03.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-03T08:28+0000

2024-12-03T08:28+0000

2024-12-03T08:41+0000

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وأكدت صحيفة "كييف بوست"، التي نشرت الخبر، أن الهجوم الذي بدأ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على محافظة حلب السورية، ينفذه تحالف من الجماعات الإسلامية المسلحة بقيادة جماعة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا).ووفقًا للصحيفة، فإن الجماعات المتمردة المتمركزة في محافظة إدلب، والتي يُقال إنها تضم ​​أعضاء من الحزب الإسلامي التركستاني، تلقت تدريبًا عمليًا من قوات خاصة من مجموعة "خيميك" التابعة للاستخبارات الأوكرانية. وركّز فريق التدريب على التكتيكات التي تم تطويرها أثناء الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك استخدام الطائرات دون طيار.وبحسب الصحيفة الأوكرانية، فإن قوات الحكومة السورية فوجئت بسرعة هجوم الإرهابيين الذي وصل إلى وسط حلب. ولم يواجه مقاومة كبيرة حيث قامت القوات السورية والروسية "بانسحاب تكتيكي استعدادًا لهجوم مضاد".وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.من جهته، تعهّد الرئيس السوري بشار الأسد، بـ"استخدام القوة للقضاء على الإرهاب"، مؤكدا أن القوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الإرهابيون.أردوغان يعلق لأول مرة على التطورات الأخيرة في سورياالمركز الروسي للمصالحة: تحييد نحو 100 مسلح في سوريا خلال الـ24 الساعة الماضية

https://sarabic.ae/20241202/مصدر-سوري-الهجوم-الإرهابي-في-حلب-تم-بمشاركة-أوكرانية-وأمريكية-بالمسيرات-والتكنولوجيا-المتطورة----1095408257.html

https://sarabic.ae/20241202/الجيش-السوري-يستعيد-السيطرة-على-عدد-من-القرى-في-محافظة-حماة-وسط-سوريا-1095423808.html

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