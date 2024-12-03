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صحيفة أوكرانية: إرهابيون دربتهم أوكرانيا يقودون هجوم حلب
صحيفة أوكرانية: إرهابيون دربتهم أوكرانيا يقودون هجوم حلب
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة أوكرانية عن تورط الاستخبارات الأوكرانية في الهجوم على محافظتي حلب وإدلب في سوريا، من خلال تدريب مجموعات إرهابية لتنفيذ الهجمات. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T08:28+0000
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وأكدت صحيفة "كييف بوست"، التي نشرت الخبر، أن الهجوم الذي بدأ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على محافظة حلب السورية، ينفذه تحالف من الجماعات الإسلامية المسلحة بقيادة جماعة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا).ووفقًا للصحيفة، فإن الجماعات المتمردة المتمركزة في محافظة إدلب، والتي يُقال إنها تضم أعضاء من الحزب الإسلامي التركستاني، تلقت تدريبًا عمليًا من قوات خاصة من مجموعة "خيميك" التابعة للاستخبارات الأوكرانية. وركّز فريق التدريب على التكتيكات التي تم تطويرها أثناء الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك استخدام الطائرات دون طيار.وبحسب الصحيفة الأوكرانية، فإن قوات الحكومة السورية فوجئت بسرعة هجوم الإرهابيين الذي وصل إلى وسط حلب. ولم يواجه مقاومة كبيرة حيث قامت القوات السورية والروسية "بانسحاب تكتيكي استعدادًا لهجوم مضاد".وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.من جهته، تعهّد الرئيس السوري بشار الأسد، بـ"استخدام القوة للقضاء على الإرهاب"، مؤكدا أن القوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الإرهابيون.أردوغان يعلق لأول مرة على التطورات الأخيرة في سورياالمركز الروسي للمصالحة: تحييد نحو 100 مسلح في سوريا خلال الـ24 الساعة الماضية
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا, حلب, إدلب
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا, حلب, إدلب
صحيفة أوكرانية: إرهابيون دربتهم أوكرانيا يقودون هجوم حلب
08:28 GMT 03.12.2024 (تم التحديث: 08:41 GMT 03.12.2024)
كشفت صحيفة أوكرانية عن تورط الاستخبارات الأوكرانية في الهجوم على محافظتي حلب وإدلب في سوريا، من خلال تدريب مجموعات إرهابية لتنفيذ الهجمات.
وأكدت صحيفة "كييف بوست"، التي نشرت الخبر، أن الهجوم الذي بدأ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على محافظة حلب السورية، ينفذه تحالف من الجماعات الإسلامية المسلحة بقيادة جماعة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا).
ووفقًا للصحيفة، فإن الجماعات المتمردة المتمركزة في محافظة إدلب، والتي يُقال إنها تضم أعضاء من الحزب الإسلامي التركستاني، تلقت تدريبًا عمليًا من قوات خاصة من مجموعة "خيميك" التابعة للاستخبارات الأوكرانية. وركّز فريق التدريب على التكتيكات التي تم تطويرها أثناء الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك استخدام الطائرات دون طيار.
وقد نُسب إلى مجموعة "خيميك" التابعة للاستخبارات الأوكرانية، الهجوم على قاعدة عسكرية روسية في ضواحي حلب الجنوبية الشرقية، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، حيث تم تدمير طائرات دون طيار هجومية روسية و"عبوات متفجرة مموهة"، بحسب الصحيفة الأوكرانية.
وبحسب الصحيفة الأوكرانية، فإن قوات الحكومة السورية فوجئت بسرعة هجوم الإرهابيين الذي وصل إلى وسط حلب. ولم يواجه مقاومة كبيرة حيث قامت القوات السورية والروسية
"بانسحاب تكتيكي استعدادًا لهجوم مضاد".
وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"
(جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.
من جهته، تعهّد الرئيس السوري بشار الأسد، بـ"استخدام القوة للقضاء على الإرهاب"، مؤكدا أن القوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الإرهابيون.