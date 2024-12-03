صحيفة أوكرانية: إرهابيون دربتهم أوكرانيا يقودون هجوم حلب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:31 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
للمرة الأولى.. مشاركة عربية في المسابقة العالمية للموسيقيين الشباب في موسكو
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الدعم الأمريكي والأوكراني سبب السيطرة على حلب
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
34 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: كازاخستان مكمل اقتصادي لروسيا
09:18 GMT
30 د
من الملعب
برشلونة يخسر والريال يقلص الفارق ومعاناة غوارديولا مستمرة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا يحدث في سوريا ولماذا الآن
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
11:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
12:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241203/صحيفة-أوكرانية-إرهابيون-دربتهم-أوكرانيا-يقودون-هجوم-حلب-----1095430129.html
صحيفة أوكرانية: إرهابيون دربتهم أوكرانيا يقودون هجوم حلب
صحيفة أوكرانية: إرهابيون دربتهم أوكرانيا يقودون هجوم حلب
سبوتنيك عربي
كشفت صحيفة أوكرانية عن تورط الاستخبارات الأوكرانية في الهجوم على محافظتي حلب وإدلب في سوريا، من خلال تدريب مجموعات إرهابية لتنفيذ الهجمات. 03.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-03T08:28+0000
2024-12-03T08:41+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
أخبار أوكرانيا
روسيا
حلب
إدلب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/0a/1047141975_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_1a13c9b5bba84015d8a073c029b29150.jpg
وأكدت صحيفة "كييف بوست"، التي نشرت الخبر، أن الهجوم الذي بدأ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على محافظة حلب السورية، ينفذه تحالف من الجماعات الإسلامية المسلحة بقيادة جماعة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا).ووفقًا للصحيفة، فإن الجماعات المتمردة المتمركزة في محافظة إدلب، والتي يُقال إنها تضم ​​أعضاء من الحزب الإسلامي التركستاني، تلقت تدريبًا عمليًا من قوات خاصة من مجموعة "خيميك" التابعة للاستخبارات الأوكرانية. وركّز فريق التدريب على التكتيكات التي تم تطويرها أثناء الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك استخدام الطائرات دون طيار.وبحسب الصحيفة الأوكرانية، فإن قوات الحكومة السورية فوجئت بسرعة هجوم الإرهابيين الذي وصل إلى وسط حلب. ولم يواجه مقاومة كبيرة حيث قامت القوات السورية والروسية "بانسحاب تكتيكي استعدادًا لهجوم مضاد".وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.من جهته، تعهّد الرئيس السوري بشار الأسد، بـ"استخدام القوة للقضاء على الإرهاب"، مؤكدا أن القوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الإرهابيون.أردوغان يعلق لأول مرة على التطورات الأخيرة في سورياالمركز الروسي للمصالحة: تحييد نحو 100 مسلح في سوريا خلال الـ24 الساعة الماضية
https://sarabic.ae/20241202/مصدر-سوري-الهجوم-الإرهابي-في-حلب-تم-بمشاركة-أوكرانية-وأمريكية-بالمسيرات-والتكنولوجيا-المتطورة----1095408257.html
https://sarabic.ae/20241202/الجيش-السوري-يستعيد-السيطرة-على-عدد-من-القرى-في-محافظة-حماة-وسط-سوريا-1095423808.html
حلب
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0b/0a/1047141975_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a976e2cf3d2d56332805d501f96cff13.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا, حلب, إدلب
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, أخبار أوكرانيا, روسيا, حلب, إدلب

صحيفة أوكرانية: إرهابيون دربتهم أوكرانيا يقودون هجوم حلب

08:28 GMT 03.12.2024 (تم التحديث: 08:41 GMT 03.12.2024)
© Mustafa Rustomقلعة حلب
قلعة حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2024
© Mustafa Rustom
تابعنا عبر
كشفت صحيفة أوكرانية عن تورط الاستخبارات الأوكرانية في الهجوم على محافظتي حلب وإدلب في سوريا، من خلال تدريب مجموعات إرهابية لتنفيذ الهجمات.
وأكدت صحيفة "كييف بوست"، التي نشرت الخبر، أن الهجوم الذي بدأ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على محافظة حلب السورية، ينفذه تحالف من الجماعات الإسلامية المسلحة بقيادة جماعة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا).
ووفقًا للصحيفة، فإن الجماعات المتمردة المتمركزة في محافظة إدلب، والتي يُقال إنها تضم ​​أعضاء من الحزب الإسلامي التركستاني، تلقت تدريبًا عمليًا من قوات خاصة من مجموعة "خيميك" التابعة للاستخبارات الأوكرانية. وركّز فريق التدريب على التكتيكات التي تم تطويرها أثناء الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك استخدام الطائرات دون طيار.

وقد نُسب إلى مجموعة "خيميك" التابعة للاستخبارات الأوكرانية، الهجوم على قاعدة عسكرية روسية في ضواحي حلب الجنوبية الشرقية، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، حيث تم تدمير طائرات دون طيار هجومية روسية و"عبوات متفجرة مموهة"، بحسب الصحيفة الأوكرانية.

الجيش السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
مصدر سوري: الهجوم الإرهابي في حلب تم بمشاركة أوكرانية وأمريكية بالمسيرات والتكنولوجيا المتطورة
أمس, 12:19 GMT
وبحسب الصحيفة الأوكرانية، فإن قوات الحكومة السورية فوجئت بسرعة هجوم الإرهابيين الذي وصل إلى وسط حلب. ولم يواجه مقاومة كبيرة حيث قامت القوات السورية والروسية "بانسحاب تكتيكي استعدادًا لهجوم مضاد".
قوات الجيش السوري في قرية العيس في محافظة حلب،فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
الجيش السوري يستعيد السيطرة على عدد من القرى في محافظة حماة وسط سوريا
أمس, 20:54 GMT
وتشهد محافظتا حلب وإدلب شمالي سوريا، منذ الأربعاء الماضي، هجمات مكثفة، وصفت بأنها "الأعنف منذ سنوات"، من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، وامتدت الهجمات لاحقًا إلى محافظة حماة.
من جهته، تعهّد الرئيس السوري بشار الأسد، بـ"استخدام القوة للقضاء على الإرهاب"، مؤكدا أن القوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها الإرهابيون.
أردوغان يعلق لأول مرة على التطورات الأخيرة في سوريا
المركز الروسي للمصالحة: تحييد نحو 100 مسلح في سوريا خلال الـ24 الساعة الماضية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:07 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала